Coachella 2022 με Harry Styles, TikTok και ντουέτα έκπληξη

"Μπήκε στον πάγο" για δύο χρόνια λόγω κορονοϊού, όμως ένα από τα διασημότερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, το Coachella, επέστρεψε με εκπλήξεις. Πριν από μερικά χρόνια θα ήταν δύσκολο ο headliner του φεστιβάλ να είναι ένα πρώην μέλος μετεφηβικής μπάντας, όπως οι "One Direction", όμως οι καιροί άλλαξαν.

Το TikTok οι streaming πλατφόρμες και το lockdown έφεραν νέες δυναμικές στο άλλοτε “indie-rock” φεστιβάλ, που φέτος εξύμνησε την ποπ persona του Harry Styles, την Billie Eilish και τον The Weeknd. Φέτος, οι αναρτήσεις στα social media έσπασαν κάθε ρεκόρ, με το TikTok να "παίρνει φωτιά", ενώ πολλοί καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή έγιναν κυρίως γνωστοί μέσα από το διαδίκτυο.

ADVERTISING

Το “As It Was” στο Coachella και ένα ρεκόρ Guinness

Με... μπλουζάκια "One Direction" εμφανίστηκαν πολλοί θεατές στο Coachella Valley Music & Arts Festival 2022, που έγινε όπως κάθε χρόνο στο Empire Polo Club στην πόλη Indio, στην έρημο του Κολοράντο.

Και ο λόγος; Το κεντρικό πρόσωπο του φεστιβάλ δεν ήταν άλλος από τον 28χρονο, πρώην μέλος των "One Direction", Harry Styles (Χάρι Στάιλς), που "σάρωσε" τις εντυπώσεις με τη φωνή του, αλλά και με μία ολόσωμη φόρμα Gucci, κεντημένη με πούλιες. Ροκ συμπαραδηλούμενα αλά Freddie Mercury, με ολίγη από "Let me entertain you" Robbie Williams, και ο Styles κέρδισε χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια το κοινό. “Έχουμε πανσέληνο, έχετε εισιτήριο και έχω τον τρόπο μου" είπε ο Styles σηκώνοντας την αυλαία του Coachella 2022.

Τραγούδησε 18 κομμάτια στο σύνολο, ενώ από το νέο άλμπουμ «Harry’s House» ερμήνευσε το “As It Was” το “Boyfriend” και το “Late Night Talking”. Την ίδια στιγμή το “As It Was” έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify σε 24 ώρες, από άνδρα καλλιτέχνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες. Το single, που κυκλοφόρησε την 1η Απριλίου, ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια streams τις πρώτες 24 ώρες του στην πλατφόρμα.

Harry Styles - Shania Twain: Το ντουέτο που έγινε viral

Το κοινό και τα social media "ξεσήκωσε" η εμφάνιση-έκπληξη της Καναδής ιέρειας της κάντρι μουσικής Σανάια Τουέιν (Shania Twain), με την οποία ο Styles τραγούδησε δύο κομμάτια και αποθεώθηκε. Ο τραγουδιστής καλωσόρισε την Twain, η οποία αναδύθηκε από μία πλατφόρμα στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί τη μεγάλη της επιτυχία “Man! I Feel Like a Woman!” (1997). Ο Styles έχει δηλώσει μεγάλος θαυμαστής της Twain και μάλιστα είχε ερμηνεύσει το τραγούδι της “You’re Still the One” μαζί με την Kacey Musgraves το 2018 σε live στο Madison Square Garden.

Μετά το “Man! I Feel Like a Woman!” κάθισαν στο κέντρο της σκηνής και ερμήνευσαν το “You’re Still the One” του 1998. “Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν μικρός στο αυτοκίνητο με τη μητέρα μου, αυτή η κυρία με έμαθε να τραγουδάω" είπε ο Styles. “Επίσης μου έμαθε ότι οι άντρες είναι σκουπίδια” είπε προκαλώντας ιαχές.

Ο Styles δήλωσε για πάντα ευγνώμων στην Twain που "του έδωσε" αυτές τις αναμνήσεις με τη μητέρα του, προσθέτοντας ότι αυτή η κοινή τους εμφάνιση σημαίνει πολλά για εκείνον. Η Twain έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον τραγουδιστή και έχει δηλώσει ότι θα ετοιμάσουν οπωσδήποτε ένα ντουέτο. “Συνειδητοποιώ ότι όταν έγραφα αυτό το τραγούδι ήσουν ένα μικρό παιδάκι. Είναι ένα όνειρο και πολύ σουρεαλιστικό το να καθόμαστε έτσι τώρα και να τραγουδάω το κομμάτι αυτό μαζί σου”.

Λίγο αργότερα ανέβασε ένα tweet με τη φράση “I mean c’mon…HARRY STYLES”. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο άνθρωπος που χάρηκε όσο κανείς άλλος το live ήταν η σύντροφος του Styles, ηθοποιός Olivia Wilde που ήταν παρούσα στα παρασκήνια.

Billie Eilish: "Συγγνώμη που δεν είμαι η Beyoncé"

Στα σύννεφα πετάει η 20χρονη Billie Eilish (Μπίλι Άιλις) μετά το Όσκαρ για το "No time to die" (και επτά Grammy στο ενεργητικό της). Η πιο νεαρή headliner στην ιστορία του φεστιβάλ τραγούδησε τη 2η μέρα του Φεστιβάλ με τον Khalid και τον τραγουδιστή των Gorillaz, Damon Albarn και είπε στο κοινό: "Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Δεν επιτρέπεται να κρίνετε κανέναν εδώ πέρα. Θέλω όλοι να είμαστε χαλαροί και να νιώσουμε καλά μέσα στο σώμα μας, ελεύθεροι και χαρούμενοι. Θέλω να φανταστείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στον κόσμο και ότι υπάρχει μόνο το καλό."

Για τον Albarn είπε: "Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου και το πώς έβλεπα τη μουσική και την τέχνη. Οι Blur άλλαξαν τον κόσμο και οι Gorillaz άλλαξαν τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος είναι μία ιδιοφυΐα".

Η Eilish τραγούδησε και τις επιτυχίες της: "Everything Ι Wanted", "Bad Guy" και το "Happier Than Ever". Στο τέλος αποχαιρέτησε το κοινό λέγοντας: "Ευχαριστώ Coachella. Συγγνώμη που δεν είμαι η Beyoncé". Στη σκηνή εμφανίστηκε και ο αδερφός της και συνδημιουργός των επιτυχιών της, Finneas.

Coachella με ονόματα που έγραψαν ιστορία

Το Coachella έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν θρύλους της μουσικής όπως ο Prince και ο Roger Waters των Pink Floyd (2008). Άλλα ονόματα που έχουν παίξει στην έρημο του Κολοράντο είναι ο Paul McCartney (2009), οι AC/DC (2015) και οι Guns N’ Roses (2016).

Η Madonna το 2015 έκανε ένα cameo στον Drake. Σε μία στροφή προς την ποπ το φεστιβάλ φιλοξένησε τη Lady Gaga το 2017, ακολούθησε η Beyoncé το 2018 και η Arianna Grande το 2019. Την ίδια χρονιά το νοτιοκορεατικό τρίο Blackpink έγινε το πρώτο K-pop συγκρότημα στην ιστορία του Coachella.

Το φεστιβάλ που κλείνει φέτος "20 χρόνια στην έρημο" θα "απλωθεί" σε δύο σαββατοκύριακα, στις 15-17 Απριλίου και 22-24 Απριλίου, ενώ πολλοί αναμένουν και την εμφάνιση των νικητών της περσινής Eurovision, Maneskin. Το νέο τραγούδι των Ιταλών ρόκερς με τίτλο "Gasoline" έχει γραφτεί για την Ουκρανία και θέλουν η φωνή τους να ακουστεί πιο δυνατά από ποτέ!





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις