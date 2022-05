Δάκης: Τρία πράγματα που έκαναν τον "αιώνιο έφηβο" να ξεχωρίζει

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Δάκης, που πάλευε τα τελευταία δύο χρόνια με τον καρκίνο. Ένα άνθρωπος χωρίς ηλικία, ο “αιώνιος έφηβος” όπως τον έλεγαν οι φίλοι του, ήταν ένας καλλιτέχνης σεμνός, που “τιμούσε” το κοινό του και τραγουδούσε με την ψυχή του.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω Twitter η σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλα Καρρέρ, που στάθηκε στο πλευρό του μέχρι τις τελευταίες του στιγμές. Πολλοί τραγουδιστές έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Δάκη που ήταν ένας αξιοπρεπής καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης.

ADVERTISING

"Πάντα χαμογελαστός, με χαρακτηριστική ευγένεια και ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και στους συναδέλφους του, ο Δάκης υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το ελαφρό και ποπ ρεπερτόριο με τον κοσμοπολιτισμό και τη σεμνότητα που τον διέκρινε, τραγουδώντας επί έξι δεκαετίες σε πολλές γλώσσες. Η φωνή του έχει συνδεθεί με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού, με μερικές από τις δημοφιλέστερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και με συνεργασίες με πολλούς σημαντικούς δημιουργούς”, δήλωσε στο συλλυπητήριο μήνυμά της για την απώλεια του Δάκη η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Οι ρίζες του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον καθόρισαν

Σίγουρα οι αλεξανδρινές ρίζες του καθόρισαν την προσωπικότητα και την μετέπειτα εξέλιξή του στο τραγούδι. Έζησε τα παιδικά του χρόνια κοντά στη θάλασσα σε μια πολυεθνική γειτονιά, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.



Στο σπίτι τους στην Αλεξάνδρεια το ραδιόφωνο, που λάτρευε, ήταν κολλημένο στο Β΄ Πρόγραμμα. και ένιωθε να "αγγίζει" την Ελλάδα ακούγοντας τις φωνές της Γιοβάννας, της Μούσχουρη και του Βογιατζή.

Η μυθική Αλεξάνδρεια όπου η ελληνική παροικία άνθιζε και όπου οι φιλολογικοί κύκλοι, οι δεξιώσεις, τα bains mixtes, τα αριστοκρατικά ξενοδοχεία, οι χοροί, το cafe society, συνέθεταν ένα σκηνικό μοναδικό - εκεί όπου συνυπήρχαν δημιουργικά άραβες, Έλληνες, Ιταλοί, Εγγλέζοι, λεβαντίνοι - σφράγισε την προσωπικότητα του Δάκη.

Ο αδερφός της μητέρας του ήταν ηθοποιός της οπερέτας, ξαδέλφια του ο Ντέμης Ρούσσος και οι μουσικοί Καλαθόπουλοι, που δούλεψαν με τη Μούσχουρη και με τον Bob Azzam. Τα βιώματά του ως παιδί τον καθόρισαν. Είχε μουσικές προσλαμβάνουσες από τραγουδιστές όπως οι: Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Nat King Cole, Frank Sinatra και μετέπειτα η Celine Dion, η Barbra Streisand.

Μιλούσε έξι γλώσσες

Σε ηλικία 20 ετών ο Δάκης ήρθε στην Αθήνα για σπουδές και τυχαία βρέθηκε να τραγουδάει στην Κηφισιά, το 1964, στο στέκι της νεολαίας “Auto-club”. Εκεί τον ακούει να συνοδεύει τους Playboys –επιτυχημένο συγκρότημα της εποχής– ο ιδιοκτήτης της “Αργώ” στη Βουλιαγμένη και ενθουσιασμένος τον ζητάει για το μαγαζί του. Ακολουθεί ο δίσκος “Deep in the heart of Athens” και ο Δάκης μένει Ελλάδα.

Ένα χαρακτηριστικό του Δάκη που σίγουρα τον ξεχώριζε ανάμεσα στους άλλους Έλληνες τραγουδιστές είναι ότι μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο. Το 1964 έβγαλε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο “Deep in the heart of Athens” και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο "Γεια σου σ′ ευχαριστώ" με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες.

Οι εμφανίσεις του στον ελληνικό κινηματογράφο

Τα "Τόσα καλοκαίρια" και "Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά" του Πλέσσα τον τοποθέτησαν γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές της εποχής. Ο Δάκης έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραστάσεις και σε ελληνικές ταινίες όπως "Γοργόνες και μάγκες" και "Η θεία μου η χίπισσα".

Ήταν ένας από τους λίγους Έλληνες τραγουδιστές της εποχής του που έκαναν διεθνείς συνεργασίες. Είχε τραγουδήσει σε συναυλία των Rolling Stones στην Αθήνα, και είχε συνεργαστεί με τους Σαρλ Αζναβούρ, Δαλιδά, Μίλβα, Τζο Ντασέν, Σασά Ντιστέλ και Ντέμη Ρούσσο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις