10 τραγούδια του Δάκη που έχουμε όλοι τραγουδήσει

Γνωρίζαμε εδώ και καιρό πως δεν ήταν καλά και πως δίνει μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Δυστυχώς ο Δάκης, ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής που τραγούδησε τα καλοκαίρια της ζωής μας δεν είναι πια κοντά μας.

Τα τραγούδια του αναβλύζουν μία ξεχωριστή γλυκύτητα και έναν εκλιπόντα σήμερα συγκινητικό ρομαντισμό. Ο κατά κόσμον Βρασίδας Χαραλαμπίδης ήταν πάντα ταπεινός και διακριτικός με μία εσωτερική δυναμική που τον έκανε εξαιρετικά αγαπητό στο ευρύ κοινό. Έκανε πολύ σημαντικά περάσματα από τον ελληνικό κινηματογράφο -σε ελληνικές ταινίες όπως "Γοργόνες και μάγκες", "Η θεία μου η χίπισσα" κ.ά., αλλά και από το θέατρο και την τηλεόραση, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

ADVERTISING

Εμείς συγκεντρώσαμε 10 ελληνικά τραγούδια του που σίγουρα έχουμε όλοι σιγοψιθυρίσει...

Αυτό το καλοκαίρι

Τόσα καλοκαίρια

Αλαλούμ

Τσάι με λεμόνι

Μία σου λέξη

Θωρακισμένη Μερσεντές

Κορίτσι στάσου να σου πω

Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά

Μίλα μου

Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

Δάκης - Από την Αλεξάνδρεια στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τραγουδιού

Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το όνομά του, κάτι που λίγοι γνωρίζουν ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογραφεί το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο "Deep in the heart of Athens" και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά. Ενδεικτικά οι επιτυχίες του εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston.

Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο. Ήταν ξάδερφος του Ντέμη Ρούσσου.

Ο Δάκης PAPADAKIS PRESS

Η εμφάνιση στη συναυλία των Rolling Stones

Σε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Δάκη, μάθαμε ότι ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που άνοιξαν την ιστορική πρώτη συναυλία των Rolling Stones στην Ελλάδα στις 17 Απριλίου του 1967, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. "Ο Νίκος Μαστοράκης με έκλεισε, είπα τα τραγούδια μου και μετά δεν έμεινα να τους ακούσω" είπε στη συνέντευξή του στον Νίκο Πορτοκάλογλου και στο "Μουσικό Κουτί" τον Ιούνιο του 2021.

«Δεν μου άρεσε η αγριάδα των Rolling Stones προτιμούσα τους Beatles”. Το Satisfaction όμως το τραγουδούσε και μάλιστα το ερμήνευσε και live στη εκπομπή. Παραδέχθηκε όμως ότι δεν κάθισε καν να τους ακούσει.

Έναν χρόνο μετά το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο "Γεια σου σ′ ευχαριστώ" με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες "Τόσα καλοκαίρια" και "Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά" όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής.

Ο Δάκης PAPADAKIS PRESS





Συνεργασίες με συνθέτες και οι ζωντανές εμφανίσεις του Δάκη

Συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες όπως: Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης κ.ά.

Έχει τραγουδήσει στίχους στιχουργών όπως οι: Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου, Ξενοφώντας Φυλέρης, Θάνος Σοφός, Ρόνη Σοφού...

Έχει πραγματοποιήσει πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε χώρους διασκέδασης όπως: "Rex", "Diogenis Palace", "Νεράιδα", "Φαντασία", "Αστέρια", "Αθηναία", "Ribas" και συνεργάστηκε όλους τους σπουδαίους: Μαρινέλλα, Κώστα Χατζή, Γιάννη Πάριο, Χάρις Αλεξίου, Άννα Βίσση και άλλους. Σε διεθνές επίπεδο έχει συνεργαστεί με τους: Σαρλ Αζναβούρ, Δαλιδά, Μίλβα, Τζο Ντασέν, Σασά Ντιστέλ και Ντέμη Ρούσσο, με τον οποίο ήταν ξαδέρφια.

Ο Δάκης PAPADAKIS PRESS

Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, στα Θέατρα Βέμπο, Παρκ, Κοτοπούλη-Ρεξ και αλλού. Επίσης, έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραστάσεις και σε ελληνικές ταινίες όπως "Γοργόνες και μάγκες", "Η θεία μου η χίπισσα" κ.ά.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

Από το 1967 στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τραγουδιού

Η δισκογραφία του μέχρι σήμερα αποτελείται από 39 LP & CD και 19 singles & 45άρια. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά είναι το CD με τίτλο «Moments» (ΜΙΝΟΣ 2008) του Μίμη Πλέσσα όπου ο Δάκης τραγύδησε σε 7 γλώσσες.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις