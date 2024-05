Eurovision 2024: Η Ελλάδα στον Τελικό με τη σαρωτική Μαρίνα Σάττι – Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το “Ζάρι” πήρε το χρυσό “εισιτήριο” για τον Τελικό της Eurovision 2024. Αυτές είναι οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον Β’ Ημιτελικό.

Η οπερατική απάντηση της Ελβετίας στον Φρέντι Μέρκιουρι, η αβαν γκαρντ ολλανδική εκδοχή των… Talking Heads και το ελληνικό “Ζάρι” της Μαρίνας Σάττι σε ένα απολαυστικό μονοπλάνο, είναι λίγα μόνο από τα όσα είδαμε στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2024, το βράδυ της Πέμπτης live από το Malmö.

Η βραδιά ξεκίνησε με τις παρουσιάστριες Petra Mede και Malin Åkerman στο σολάριουμ να τραγουδούν μία βερσιόν του “Tattoo” της Loreen και το στάδιο φωτίζεται ρυθμικά!

Μετά από τον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης και την πρόκριση της 17χρονης γλυκυτάτης Silia Kapsis με το “Liar” για την Κύπρο, όλοι περιμέναμε τη Μαρίνα να ρίξει το “Ζάρι” της και να φέρει τις “εξάρες” της βραδιάς. Το στάδιο απογειώθηκε και η Σάττι -αν και όπως είχαμε μάθει ήταν άρρωστη- ανταποκρίθηκε άψογα φωνητικά και ηγήθηκε της περίπλοκης χορογραφίας με φρεσκάδα, περίσσια ενέργεια και δύναμη.

Το μαντήλι βγήκε από τη μπότα τη σωστή στιγμή, η ψιλή φωνή “πάτησε” σωστά, τα καλαματιανά πήγαν λεβέντικα (αν και μοιάζουν στερεοτυπικά) και περάσαμε στον τελικό “with flying colors”, όπως λένε και στο χωριό της Σάττι.

Το “μονοπλάνο” που περιμέναμε να μας θυμίσει κάτι από τη συναυλία της Rosalía στο Release δεν ήταν τελικά τόσο έντονο, και όλα έγιναν με το καλλιτεχνικό “στίγμα” της Μαρίνας από το α ως το ω. Στο τέλος έπεσαν όλοι ανάσκελα, η κάμερα τα έδειξε όλα από ψηλά, και φύγαμε για τελικό, “μέσα” από την οροφή της αρένας…

Eurovision φέτος όχι κάτι ιδιαίτερο – Η Παπαρίζου “σάρωσε” όπως ακριβώς περιμέναμε

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα πρώτα χρόνια της Eurovision ο διαγωνισμός είχε ζωντανή ορχήστρα και τα όσα γίνονταν στη σκηνή ήταν στατικά και ασπρόμαυρα, το 2024 είμαστε μάλλον ένα βήμα πριν από έναν AI διαγωνισμό με πρωταγωνιστές ολογράμματα και άβαταρ! Η μουσική πλέον έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς το σόου είναι μια οπτική φαντασμαγορία τεχνολογικών επιτευγμάτων ήχου και εικόνας.

Βλέποντας και τον Α’ Ημιτελικό, φέτος ο διαγωνισμός είναι μάλλον άνευρος, αν εξαιρέσει κανείς τις αντιδράσεις απέναντι στην αποστολή του Ισραήλ, που κι αυτές δεν είχαν ούτε την προβολή που έπρεπε ούτε κάποιο αποτέλεσμα.

Αλευράς και Καλούτα έδειξαν πως κάπως “το βρήκαν” με την “ελληνική” παρουσίαση και συντονίστηκαν στον ρυθμό του σόου, παρά τα κάποια λαθάκια τους.

Η εμφάνιση της δικής μας Έλενας Παπαρίζου στο τέλος της βραδιάς ανέβασε την αδρεναλίνη, με το “My Number One” να μας χώνει στη χρονοκάψουλα και να μας πετάει σε μια “άλλη ζωή” – πίσω στο 2005. Η Έλενα φόρεσε μια εντυπωσιακή δημιουργία του Βρεττού Βρεττάκου με 1 μύριο κρύσταλλα – όπως αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της στα social media.

H Σερντάμπ Ερενέρ ερμήνευσε το “Everyway That I Can” με το οποίο χάρισε την πρώτη και μοναδική έως τώρα νίκη στην Τουρκία το 2003. Η Σάρλοτ Περέλι που φέτος γιορτάζει την 25η επέτειο της νίκης της το 1999 (για λογαριασμό της Σουηδίας) ερμήνευσε το “Take Me To Your Heaven”.

Η Μαρίνα Σάττι με την ομάδα της στο ΖΑΡΙ "τα σπάει" στη σκηνή της Eurovision Sarah Louise Bennett / EBU

Eurovision 2024: Οι 10 χώρες του Β’ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Λετονία (Dons – “Hollow”) Αυστρία (Kaleen – “We Will Rave”) Ολλανδία (Joost Klein – “Europapa”) Νορβηγία (Gåte – “Ulveham”) Ισραήλ (Eden Golan – “Hurricane”) Ελλάδα (Marina Satti – “Zari”) Εσθονία (5miinust και Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”) Ελβετία (Nemo – “The Code”) Γεωργία (Nutsa Buzaladze – “Firefighter”) Αρμενία (Ladaniva – “Jako”)

Eurovision 2024: Οι 10 χώρες του Α’ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Σερβία (TEYA DORA – “RAMONDA”)

Πορτογαλία (iolanda – “Grito”)

Σλοβενία (Raiven – “Veronika”)

Ουκρανία (alyona alyona & Jerry Heil – “Teresa & Maria”)

Λιθουανία (Silvester Belt – “Luktelk”)

Φινλανδία (Windows95man – “No Rules!”)

Κύπρος (Silia Kapsis – “Liar”)

Κροατία (Baby Lasagna – “Rim Tim Tagi Dim”)

Ιρλανδία (Bambie Thug – “Doomsday Blue”)

Λουξεμβούργο (TALI – “Fighter”)