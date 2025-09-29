Φοίβος Δεληβοριάς: Γιατί άλλαξε live τους στίχους, σε ένα από τα πιο σπουδαία του τραγούδια

Ο Φοίβος Δεληβοριάς σε μια διαφορετική συναυλία στην Κόνιτσα που κατέληξε unplugged κάτω από τη βροχή. Η δικαιοσύνη, τα Τέμπη και τα ποτάμια, σε μια υπέροχη γιορτή.

Στην Κόνιτσα, λίγα μέτρα μακριά από το γεφύρι της και τα νερά του ποταμού Αώου, στήθηκε μια διαφορετική γιορτή. Μια γιορτή για τα ποτάμια μας, για το περιβάλλον και τη διάσωσή του, για την πολιτιστική μας κληρονομιά, για το δικαίωμα του ανθρώπου στην αυτοδιάθεση, για τη Δικαιοσύνη, για τις ζωές μας που δεν μπορούν να είναι χωρισμένες από τη φύση και τον σεβασμό μας προς αυτή.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς βρέθηκε στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας σε μια συναυλία που διοργάνωσε το MedINA το βράδυ του Σαββάτου, υπό την αιγίδα του Δήμου Κόνιτσας, στο πλαίσιο του Transboundary River Forum (TRF) και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποταμών. Η διοργάνωση κατάφερε να ενώσει τις φωνές που ζητούν δικαίως τη διάσωση ενός από τους τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροής στην Ευρώπη. Μαζί με τους ντόπιους άλλωστε βρέθηκαν ειδικοί, επιστήμονες, φοιτητές, φορείς από τα Βαλκάνια, άνθρωποι που έδωσαν το “παρών” στο διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε το MedINA στα Ιωάννινα, με στόχο την ώσμωση ιδεών και την ενημέρωση για τη βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών ποταμών. Στο κέντρο του TRF ήταν φυσικά ο Αώος/Vjosa.

Η συναυλία του Φοίβου, δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει διαφορετικό “χρώμα”. “Η προστασία του Αώου είναι μια έμπρακτη αγάπη για τον εαυτό μας και τη ζωή μας”, είπε, παίζοντας τα τραγούδια του με ελαφρώς πιο “ηλεκτρονική” διάθεση.

είσαι ωραία σαν τον ποταμό Αώο

Αλλάζοντας ελαφρώς τους στίχους του “αυτή που περνάει”, τραγούδησε χαρακτηριστικά, μέσα σε ενθουσιασμό: “Σε έχω βάλει από παιδάκι στης καρδιάς το υπερώο, είσαι ωραία σαν τον ποταμό Αώο, αν δεν έχεις τι να κάνεις σε παντρεύομαι τώρα και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα”. Εκείνη τη στιγμή άρχισε βέβαια η φθινοπωρινή μπόρα, η οποία ανάγκασε τους μουσικούς να σταματήσουν το live λίγο πριν την ώρα της ολοκλήρωσής του, με τον Φοίβο όμως να κατεβαίνει μπροστά στο κοινό για να συνεχίσει με την κιθάρα του με το αγαπημένο “Εκείνη” και εν συνεχεία, σχεδόν unplugged, με το “Πάρε όταν φτάσεις”.

Είπε δε, χαρακτηριστικά, πως το κομμάτι το αφιερώνει στον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιού του που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη, όπως και σε όλους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και ζητούν Δικαιοσύνη.

Δείτε το βίντεο του NEWS 24/7 που βρέθηκε στην Κόνιτσα:

Από το live κρατάμε το “Υπάρχουμε, και όσο υπάρχουμε θα υπάρχουμε” που φώναξε ο Φοίβος, το “λευτεριά στην Παλαιστίνη” που ακούστηκε από το μικρόφωνό του και από το κοινό, και φυσικά τον αυθόρμητο χορό του κόσμου κάτω από τη βροχή. Σαν το νερό να “αγκαλιάζει” τους στίχους, σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, από αυτές που σε κάνουν να σκεφτείς πως η δύναμη και η ομορφιά της φύσης δεν μπορούν να είναι αποκομμένα από τη συλλογική κουλτούρα μας. Η προστασία της άλλωστε, είναι και θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νοοτροπίας ενός λαού και “δείκτης” υγιούς εξέλιξής του.

Μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά βρέθηκαν στη σκηνή οι μουσικοί Κωστής Χριστοδούλου και Σωτήρης Ντούβας.

Σημειώνεται πως η πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από τις οργανώσεις RiverWatch, EuroNatur και MedINA, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Save the Blue Heart of Europe, τεκμηριώνει πως η έλλειψη οικολογικής παροχής στις πηγές του Αώου την περίοδο κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου του 1987, επηρέασε το ποτάμιο οικοσύστημα με τις επιπτώσεις αυτού να είναι εμφανείς έως και σήμερα. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πλαίσιο, ενώ πλέον όλα τα τεχνικά έργα καλούνται να ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάτι που είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του ποταμού και του οικοσυστήματός του.

Παράλληλα, πλήθος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) σχεδιάζονται σε όλη τη λεκάνη απορροής του Αώου, απειλώντας την ελεύθερη ροή των ποταμών και ρεμάτων. Το MedINA παρακολουθεί συστηματικά από το 2023 τις εξελίξεις, αναλύοντας δεδομένα αδειοδότησης έργων από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και άλλες δημόσιες πηγές και δημοσιεύοντας τακτικά άρθρα γνώμης, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, τις κοινότητες της περιοχής και το ευρύ κοινό.

Μαζί με την Πίνδο Περιβαλλοντική δημιούργησε μια νομική εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να συμμετάσχουν σε ενέργειες με σκοπό την αποτροπή κατασκευής φραγμάτων, ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ανέπτυξε μία αναφορά για τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού στη λεκάνη απορροής του Αώου, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να κατασκευαστούν επιπλέον υδροηλεκτρικά έργα στη συγκεκριμένη λεκάνη. Παράλληλα, κεντρικής σημασίας είναι η οικολογική παροχή και η θέσπιση συγκεκριμένων ορίων.

*Το έργο “Σώζοντας τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής της Ευρώπης” -Saving Europe’s last free flowing wild river–Vjosa/Aoos- ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Ο στόχος του είναι να αποτρέψει την κατασκευή υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων που θα θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοσύστημα του ποταμού, επηρεάζοντας την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Στόχος του είναι επίσης να προωθήσει τον χαρακτηρισμό του ποταμού Αώου/Vjosa ως διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής που θα αποτελέσει το πρώτο διασυνοριακό πάρκο άγριου ποταμού της Ευρώπης.