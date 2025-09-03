Franz Ferdinand – Με Lada στο Glastonbury και 7 τραγούδια που περιμένουμε στο Floyd

Το βρετανικό συγκρότημα Franz Ferdinand, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας indie rock σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στο Floyd.

Οι Franz Ferdinand έρχονται ξανά στην Αθήνα, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στο Floyd με τον ηλεκτρισμό και τη χαρά που μόνο εκείνοι ξέρουν να σκορπούν. Δύο δεκαετίες τώρα, το σκωτσέζικο σχήμα συνεχίζει να βάζει φωτιά στις σκηνές του κόσμου, χαρίζοντας αμέτρητες στιγμές που μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε γιορτή.

Για το ελληνικό κοινό, οι συναυλίες τους έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα – από εκείνη την πρώτη φορά στο Ρόδον το 2004 μέχρι τις πιο πρόσφατες εκρηκτικές τους επιστροφές. Όμως αυτή η βραδιά κρύβει κάτι παραπάνω: είναι μια ευκαιρία για τον Άλεξ Καπράνος να περπατήσει ξανά στους δρόμους της πόλης που τον εμπνέει.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο “Black Eyelashes” από το άλμπουμ “The Human Fear” τραγούδησε στα ελληνικά, με τη συνοδεία μπουζουκιού, ένα μικρό φόρο τιμής στο ρεμπέτικο που αγαπά. Η σχέση του με τον Μάρκο Βαμβακάρη είναι γνωστή – το απέδειξε και το 2015, όταν συμμετείχε στο αφιέρωμα για τον μεγάλο ρεμπέτη στο Barbican Hall του Λονδίνου.

Από τις πρώτες αντάρτικες συναθροίσεις σε εγκαταλειμμένα κτίρια της Γλασκώβης μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του πλανήτη, οι Franz Ferdinand παραμένουν αθεράπευτα ανήσυχοι και δημιουργικοί. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει την καλλιτεχνική ανατροπή με τραγούδια που μένουν για πάντα χαραγμένα, με ρεφρέν που σε ξεσηκώνουν να χορέψεις.

Aπροπό, το συγκρότημα πήρε το όνομά του από έναν Εθνικό Αρχιδούκα, τον Φραγκίσκο Φερδινάνδο, επειδή τους άρεσε ο ήχος και η αλληλουχία του ονόματος. Ο κιθαρίστας Νικ ΜακΚάρθι εμπνεύστηκε το όνομα από… ένα άλογο κούρσας που ονομαζόταν Archduke Ferdinand, και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τον Αρχιδούκα Φραγκίσκο Φερδινάνδο, νομίζοντας ότι θα ήταν ένα καλό όνομα για το συγκρότημα.

Άλεξ Καπράνος: Το πρώτο μου Glastonbury με ένα Lada που χαλούσε κάθε δύο ώρες

Οι Franz Ferdinand έφεραν για πρώτη φορά τον ήχο του μπουζουκιού, στην εκρηκτική εμφάνιση τους στο μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βρετανίας, το Glastonbury, ερμηνεύοντας το τραγούδι Black Eylashes από το τελευταίο τους άλμπουμ. Ένα τραγούδι με πολλούς ελληνικούς στίχους που ο τραγουδιστής τους Αλεξ Καπράνος έγραψε για την Αθήνα και τις γειτονιές της.

Η εμφάνιση τους ήταν από τις πιο ξεχωριστές του φεστιβάλ που συγκέντρωσε πάνω από 200.000 θεατές και κατά γενική ομολογία βρίσκει το συγκρότημα σε μια δυνατή στιγμή του και μας προετοιμάζει για μια αξέχαστη συναυλία , την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Ο frontman των Franz Ferdinand, Άλεξ Καπράνος, μίλησε στο NME για την πρώτη του εμπειρία στο Glastonbury: «Το θυμάμαι τόσο έντονα», ξεκίνησε να λέει. «Ήμουν 18 χρονών, στο Αμπερντίν, κι περίπου μια εβδομάδα πριν το Glastonbury, ο φίλος μου ο Νικ μού φώναξε: “Θες να πάμε Glastonbury; Έχουν μείνει μερικά εισιτήρια στο δισκοπωλείο”. Ακούγεται τρελό αν το σκεφτείς σήμερα».

«Εκείνη την εποχή είχα ένα μικρό Lada. Για όσους γεννήθηκαν μετά το 1990, ήταν ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο στη Σοβιετική Ένωση, καθόλου αξιόπιστο», πρόσθεσε. «Το δικό μου είχε χαλασμένο δυναμό, που σήμαινε ότι η μπαταρία άδειαζε κάθε δύο ώρες και έπρεπε να σταματάμε σε βενζινάδικο. Μας πήρε τέσσερις μέρες να κατέβουμε ως εδώ, αλλά περάσαμε απίστευτα. Ήταν μια εμπειρία που μου άνοιξε τα μάτια».

Τραγούδια που θα ακούσουμε στο Floyd

The Dark of the Matinée

Walk Away

Audacious

Do You Want To

Black Eyelashes

Take Me Out

This Fire