Fujiya & Miyagi: Από το Breaking Bad και το Misfits έρχονται στη σκηνή του Fuzz

Λίγο πριν από την εμφάνισή τους στο Fuzz, οι Fujiya & Miyagi μας μιλούν για τις μουσικές επιρροές τους και “φτιάχνουν” την ιδανική συλλογή με βινύλια.

Ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά του Brighton, οι Fujiya & Miyagi έρχονται στο Fuzz Club, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, για μια βραδιά ξέφρενου χορού, που περιμένουμε να σημαδέψει πανηγυρικά τη φετινή συναυλιακή χρονιά.

Το συγκρότημα γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 από τον David Best και τον Steve Lewis, και το 2002 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο “Electro Karaoke in the Negative Style” κάνοντας ένα εκρηκτικό ξεκίνημα.

Στη μουσική τους διακρίνουμε επιρροές krautrock, electro-pop, italo-disco και post-punk, και μέσα σε είκοσι ολόκληρα χρόνια διαδρομής, οι ευφυείς και εθιστικές μελωδίες τους έχουν κερδίσει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Αμερική.

Μπορεί να αγαπούν -ξεκάθαρα- το krautrock και μπάντες όπως οι Can και οι Neu, αλλά, όπως έχουν πει, δεν θέλουν η μουσική τους να αποτελεί ανέπνευστη κόπια σε έναν ήχο που ήδη υπάρχει. Αντίθετα, την εμπλουτίζουν με την αγάπη τους για την 80s synth pop, την disco του Moroder, με χιούμορ και ζωντανές εμφανίσεις που στο τέλος αφήνουν τους πάντες με το χαμόγελο στα χείλη!

Πολλές οι επιρροές τους, όμως για τον David Best (τραγουδοποιό, τραγουδιστή, κιθαρίστα και πληκτρά) ένας είναι ο “θεός” και αυτός είναι… συνονόματος. Είναι ο Bowie, τον οποίο λατρεύει αναδρομικά και καθοριστικά [Ειδικά τα “Station to Station”, “Low”, “Heroes”, “Lodger”].

Οι Fujiya & Miyagi FUZZ Darryl Webber

Fujiya & Miyagi – Κάτι ανάμεσα στους Can και τον Carl Craig

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει εννέα studio albums. Από τα εξαιρετικά “Transparent Things” (2006), “Lightbulbs” (2008), στο ομότιτλο του 2017 και το περσινό ακαταμάχητο “Slight Variations”, οι Βρετανοί θυμίζουν πως -και- το rock μπορεί να σε κάνει να χορέψεις.

Τραγούδια όπως τα “Serotonin Rushes“, “Knickerbocker”, “Uh”, “Collarbone”, “Ankle Injuries”, “Slight Variations”, “Extended Dance Mix” (η βρετανική “απάντηση” στο “Losing My Edge” των LCD Soundsystem), έχουν χρησιμοποιηθεί σε τηλεοπτικές σειρές.

Παράλληλα, έχουν σχεδόν μόνιμη παρουσία σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης και ανάμεσα στις περιοδείες τους περιλαμβάνονται και εκείνες μαζί με ονόματα όπως οι New Order, The Fall και Rodriguez.

Λίγο πριν τους δούμε να “σαρώνουν” τη σκηνή του Fuzz, μιλήσαμε με τον τραγουδιστή και κιθαρίστα, David Best για να εμπλουτίσουμε τις… basic γνώσεις μας για τους Fujiya & Miyagi.

Η πρώτη ερώτηση – όσο κλισέ κι αν είναι – αφορά στο όνομά τους. Το Fujiya & Miyagi δεν φαίνεται να είναι ούτε το πιο εμπορικό, ούτε το πιο εύχρηστο όνομα για μία μπάντα. O David μας εξηγεί: “Όταν ξεκινήσαμε σαν γκρουπ, η ιαπωνική κουλτούρα ήταν πολύ δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκεφτήκαμε, αρχικά, ότι μάλλον δεν θα γινόμασταν τελικά μια μπάντα που κάνει live – ότι δεν θα δείχναμε δηλαδή τα πρόσωπά μας στο κοινό – οπότε θεωρήσαμε ότι το να κυκλοφορούμε μουσική με ένα ιαπωνικό όνομα, ήταν μία καλή “μεταμφίεση”. Το Fujiya το “δανειστήκαμε” από μια ιαπωνική κατασκευαστική εταιρεία πικαπ, ενώ το Miyagi είναι το όνομα του θρυλικού δασκάλου από την ταινία Karate Kid” (Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός Πατ Μορίτα είχε προταθεί για το Βραβείο Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου το 1985 για την ερμηνεία του αυτή).

Οι Fujiya & Miyagi FUZZ Olly Hearsay

Αναφορικά με τις επιρροές τους μας λένε ότι είναι σε μία φάση που δεν… επηρεάζονται από κανέναν. “Νομίζω ότι τώρα που είμαστε τόσο καιρό μπάντα, δεν επηρεαζόμαστε πραγματικά από άλλους μουσικούς, παρά μόνο από τους εαυτούς μας. Έχουμε επηρεαστεί όμως από πολλή μουσική στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων πολλών γερμανικών συγκροτημάτων της δεκαετίας του ’70 και από μουσικά είδη όπως: Northern Soul, Italo Disco, Post-Punk κ.λπ. Το αρχικό μας σχέδιο ήταν να γίνουμε κάτι σαν μία διασταύρωση ανάμεσα στους Can (συγκρότημα πειραματικού ροκ που δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 1968, αγαπημένοι του David) και στον Carl Craig (κορυφαίος παραγωγός techno του Ντιτρόιτ, DJ και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Planet E Communications).”

Προσπαθώ να αποφεύγω τα μεγάλα θέματα ή τις παγκόσμιες αλήθειες, καθώς όταν ακούω ανθρώπους να τραγουδούν για τέτοιου είδους πράγματα θέλω να τρέξω προς την αντίθετη κατεύθυνση – David Best

Μέσα σε μία πορεία 20 ετών πολλά έχουν αλλάξει. Όχι μόνο μουσικά αλλά και στις συμπεριφορές του κοινού και στο πώς ακούει και απολαμβάνει τη μουσική. Πλέον η μπάντα “κοιτάει” στα μάτια και εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα που σηκώνονται και καταγράφουν τα live. Πώς νιώθουν ότι έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα στις συναυλίες τους; “Όταν πρωτοξεκινήσαμε ως γκρουπ, κάθε περφόρμανς έμοιαζε με μια προσπάθεια να κερδίσουμε τον κόσμο. Σήμερα, οι άνθρωποι που έρχονται και μας βλέπουν, γνωρίζουν το γκρουπ, και θέλουν απλά να παίξουμε καλά. Σε αυτή τη φάση, μια συναυλία μας είναι περισσότερο μια συνεργασία μεταξύ του γκρουπ και του κοινού, παρά ένας διαγωνισμός ταλέντων ή μια οντισιόν. Μου αρέσουν και τα δύο σενάρια για να είμαι ειλικρινής. Μου αρέσει όταν έχουμε ένα μείγμα διαφορετικών γενεών που έρχονται στις συναυλίες” μας λέει ο David.

Όταν ακούσαμε το “Uh” “στο “Breaking Bad”

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, το “Uh” ακούστηκε στο επεισόδιο του “Breaking Bad” και της σειράς “Misfits”. Αν μπορούσε να συνεχιστεί το μπαράζ και να ξαναχρησιμοποιηθούν τραγούδια τους σε τηλεοπτικές σειρές, ποιες θα διάλεγαν ιδανικά;

“Το Uh χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη σεζόν του ‘Breaking Bad’ και δεν περιμέναμε ότι η σειρά θα ήταν τόσο καλή και δημοφιλής. Το ίδιο και με το ‘Misfits’. Η αγαπημένη μου τηλεοπτική σειρά είναι το “Twin Peaks”, οπότε κύριε Lynch, αν μας χρειαστείτε για την τέταρτη σεζόν, είμαστε στη διάθεσή σας.”

Μέσα σε μια κοινωνική πραγματικότητα με τόσες προκλήσεις και όλα τα τραγικά περιστατικά που συμβαίνουν διεθνώς, πώς διατηρούν τη δημιουργικότητά τους. “Είναι ίσως πιο δύσκολο να μεγαλουργήσει κανείς, αλλά είναι πιο εύκολο να δημιουργήσει μουσική” μας λέει ο David και συνεχίζει: “Η δημιουργικότητα ενισχύεται γιατί καταρχάς όσο περισσότερο καιρό κάνεις κάτι, τόσο καλύτερος γίνεσαι σε αυτό. Και δεύτερον, ζούμε σε μια εποχή τέτοιας τεχνολογικής προόδου που το να κάνεις μουσική είναι πλέον πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι όταν ξεκινήσαμε σαν μπάντα. Όλα εκείνα τα τεχνικά εμπόδια και φραγμοί που πριν από καιρό εμπόδιζαν τη ροή της μουσικής δημιουργίας έχουν πραγματικά εξατμιστεί.”

Εκτός από τη μουσική υπάρχουν και οι στίχοι, που στα κομμάτια των Fujiya & Miyagi είναι μικρές ιστορίες αφήγησης. “Δεν είμαι σίγουρος αν πρόκειται πραγματικά για αφήγηση ιστοριών, καθώς συχνά είναι αρκετά αποσπασματικά και επαναλαμβανόμενα.Υποθέτω ότι υπάρχει ένα αφηγηματικό στοιχείο στα το Minestrone ή το Extended Dance Mix από τους προηγούμενους δίσκους μας. Γενικά γράφω για το περιβάλλον μου ή από τον φυσικό μου εαυτό ή τον εσωτερικό μου εαυτό, ίσως.

Προσπαθώ να αποφεύγω τα μεγάλα θέματα ή τις παγκόσμιες αλήθειες, καθώς όταν ακούω ανθρώπους να τραγουδούν για τέτοιου είδους πράγματα θέλω να τρέξω προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κάθε μήνα κρατάω πολλές σημειώσεις με πράγματα που άκουσα στο λεωφορείο ή είδα στην τηλεόραση. Μερικές φορές η μια φράση οδηγεί στην άλλη και καταλήγεις στην αρχή ενός τραγουδιού. Μου αρέσει να έχω πρώτα μια μουσική ιδέα και μετά να διατυπώνω τα λόγια” μας λέει ο David.

“Slight Variations” και κοιτάμε προς το… Fuzz

Τα βινύλια είναι μία μεγάλη αγάπη του και τον ρωτάμε ποια θα ήταν η ιδανική συλλογή δίσκων για μία “μουσική βιβλιοθήκη”. “Έχω αρκετούς δίσκους με τους οποίους είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Ο συνεχής βομβαρδισμός βέβαια για να μου πουλήσουν πράγματα έχει κάνει τη συλλογή δίσκων κάπως λιγότερο ελκυστική για μένα από ό,τι π.χ. πριν από δέκα χρόνια. Νιώθω να συμβαίνει κάτι σαν “pokemon για μεσήλικες”. Εξακολουθώ να αγαπώ να ακούω δίσκους. Τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρομαι πολύ για την dub μουσική σκηνή. Οπότε για να απαντήσω στην ερώτησή σας, μια ιδανική δισκοθήκη θα είχε πολύ dub, Can, Prince, Electronic Disco, Parliament, The Fall, Sparks, μινιμαλιστικά πράγματα και ο κατάλογος είναι ατελείωτος!”

Μιλώντας για τον πιο πρόσφατο δίσκο τους ​​το “Slight Variations” (2022) η μπάντα είχε πει ότι δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά αντιπροσωπεύει και το πού σκοπεύουν να πάνε στο μέλλον. Έχουν ήδη προδιαγράψει την επόμενη φάση τους; “Υπάρχουν φορές που ένα τραγούδι από έναν δίσκο μπορεί να υποδείξει το πού μπορεί να οδηγήσει ο επόμενος. Όταν το είπα αυτό, είχα σκεφτεί ότι ο επόμενος δίσκος θα μπορούσε να πάει πιο μακριά, με το τραγούδι “FAQ” ως σημείο εκκίνησης. Φαίνεται ότι αυτό ίσως πρέπει να περιμένει, καθώς μιλάμε να κάνουμε κάτι πιο μίνιμαλ και άμεσο.”

Η μπάντα έπαιξε μπροστά στο ελληνικό κοινό το 2009 στην Τεχνόπολη. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και ποιο είναι το μήνυμά τους για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο Fuzz;

“Οι οπαδοί ήταν υπέροχοι, όπως και το φεστιβάλ” λέει ο David. “Είχε πλάκα που παρακολούθησα τους Tortoise πίσω από τα ντραμς τους. Το αποκορύφωμα ήταν η Florence (…and the Machine), που χωρίς τη μηχανή της έτρεξε κατευθείαν σε μια περιστρεφόμενη γυάλινη πόρτα στο ξενοδοχείο.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που παίζουμε στην Ελλάδα. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε. Και στο ελληνικό κοινό θέλουμε να πούμε: “Ελπίζουμε να έρθετε στην συναυλία μας, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας κάνουμε ευτυχισμένους!”