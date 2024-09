Η μεγάλη επιστροφή των Franz Ferdinand – Δες το βίντεο του νέου single “Audacious”

Οι Franz Ferdinand μόλις ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ που θα έχει τίτλο “The Human Fear” και θα είναι διαθέσιμο την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου από την Domino.

Οι Franz Ferdinand επιστρέφουν με το πολυαναμενόμενο έκτο άλμπουμ της καριέρας τους και νέες ημερομηνίες περιοδείας.

Το “The Human Fear” των Franz Ferdinand ηχογραφήθηκε στα στούντιο AYR στη Σκωτία και την παραγωγή ανέλαβε ο Mark Ralph που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί τους στο άλμπουμ τους “Right Thoughts, Right Words, Right Action” το 2013.

Τα 11 τραγούδια του άλμπουμ παραπέμπουν σε κάποιους βαθύτατους ανθρώπινους φόβους και το πώς η υπέρβαση και η αποδοχή αυτών των φόβων οδηγεί και καθορίζει τη ζωή μας. Ταυτόχρονα, το άλμπουμ αποτελεί την πιο άμεση και αισιόδοξη δουλειά τους που χτυπάει στην φλέβα της χαρακτηριστικής pop αισθητικής των Franz Ferdinand.

Franz Ferdinand – “Ο φόβος σου θυμίζει ότι είσαι ζωντανός”

Μιλώντας για το άλμπουμ, o Άλεξ Καπράνος (Alex Kapranos) είπε: «Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν μια από τις πιο αναζωογονητικές εμπειρίες που είχα, αλλά ο τίτλος του είναι “The Human Fear”. Ο φόβος σου θυμίζει ότι είσαι ζωντανός. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εθισμένοι κατά κάποιο τρόπο στο συναίσθημα που μπορεί να μας προκαλέσει. Το πώς αντιδρούμε σε αυτό δείχνει πόσο άνθρωποι είμαστε. Ορίστε λοιπόν ένα σωρό τραγούδια που αναζητούν τη συγκίνηση του να είσαι άνθρωπος μέσω των φόβων. Όχι, ότι θα το προσέξετε απαραίτητα με την πρώτη ακρόαση.»

Σε συνέντευξή του στο NME ο Alex Kapranos μίλησε για το πώς το συγκρότημα αισθάνεται σαν την απόλυτη εκδοχή του εαυτού του, πώς η ποπ μουσική γίνεται «μπαγιάτικη» και πώς οι English Teacher, Sprints και Fontaines D.C. τροφοδοτούν την «γνήσια επιθυμία του κόσμου για την ωμότητα και το βάθος που μπορείς να πάρεις μόνο από ένα συγκρότημα».

«Κατά κάποιο τρόπο, είναι πιο τολμηρό μουσικά από κάποια πράγματα που μπορεί να είχαμε κάνει στο παρελθόν», δήλωσε ο Kapranos στο NME. «Οι στίχοι είναι πολύ στεγνοί και κάπως lo-fi, μετά χτυπάει με το ρεφρέν. Το τραγούδι είναι μια αντίθεση μεταξύ των δύο: οι στίχοι είναι αρκετά εσωστρεφείς και αυστηροί, ενώ τα ρεφρέν είναι μια φανερά τολμηρή απάντηση σε αυτό – τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά».

Επιστρέφοντας στο νέο άλμπουμ, το βίντεο για το πρώτο single “Audacious” σκηνοθετήθηκε από τον επί χρόνια συνεργάτη τους Andy Knowles και γυρίστηκε στο Barrowlands της Γλασκώβης, που αποτελεί ένα σημείο αναφοράς πλέον για το συγκρότημα καθώς είναι ο χώρος συναυλιών που τους φιλοξενεί σε κάθε επιστροφή στη γενέτειρά τους.

Από το ξεκίνημά τους, οι Franz Ferdinand πάντοτε είχαν μια φρέσκια οπτική προς τη δημιουργία και τον ήχο τους. Έτσι και με το “The Human Fear” συνεχίζουν αυτή την παράδοση. Είναι ξεχωριστό και παράλληλα είναι ένα άλμπουμ που μουσικά και δημιουργικά θέλει να σε παρακινήσει, να σε βάλει να κάνεις ένα βήμα παρακάτω.

Σχεδόν όλα τα τραγούδια γράφτηκαν πριν μπουν στο στούντιο. Η ιδέα ήταν να έχουν έτοιμα πολλά τραγούδια πριν ξεκινήσουν τις ηχογραφήσεις. Και μόλις μπήκαν στο στούντιο όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα – Πολλά τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο με όλα τα μέλη της μπάντας να παίζουν ταυτόχρονα και μάλιστα, πολλά από τα φωνητικά στο άλμπουμ είναι από την αρχική λήψη. Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν οι Audrey Tait και Dino Bardot, ενώ για πρώτη φορά ο Julian Corrie συνεργάστηκε με τον Alex Kapranos και τον Bob Hardy στη δημιουργία των τραγουδιών.

H αισθητική και το στυλ ήταν πάντα σχεδόν εξίσου σημαντικά με τον ήχο. Έτσι κι εδώ, η σημασία αυτή εκφράζεται από το εξώφυλλο που είναι εμπνευσμένο από την αυτοπροσωπογραφία της Ούγγρας καλλιτέχνιδας Dóra Maurer, “7 Twists”. Το έργο της Maurer είναι αντιπροσωπευτικό καθώς επιτυγχάνει ακριβώς αυτό θέλουν και οι ίδιοι από τη μουσική τους: μια εντυπωσιακή αμεσότητα που είναι αδύνατο να αγνοηθεί.

Ίσως αυτό είναι μια συλλογή τραγουδιών για τον φόβο, ίσως αυτό είναι μια συλλογή από μια μπάντα που καθορίζει την εποχή της και συνεχίζει την αναμφισβήτητα ζωντανή κληρονομιά της. Είναι κάτι που πρέπει να φοβάστε;

Το “Human Fear” θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά και σε LP, Deluxe LP και κασέτα.