Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: 5 "άγνωστα" τραγούδια της και η στιγμή που "ξανασυναντήθηκε" με τον Elvis

Η ξαφνική είδηση του θανάτου της Lisa Marie Presley (Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ) πάγωσε τα διεθνή Μέσα που από το βράδυ της Πέμπτης (12/1) καλύπτουν την πορεία της υγείας της, μετά από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μοναδική κόρη του θρύλου της μουσικής, Elvis Presley (Έλβις Πρίσλεϊ) άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 54 ετών, αφού διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

“Με βαριά καρδιά είμαι υποχρεωμένη να μοιραστώ τη συγκλονιστική είδηση ότι η όμορφη κόρη μου Λίζα Μαρί μας άφησε”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της συντετριμμένη η μητέρα της, Πρισίλα Πρίσλεϊ. “Ήταν το πιο παθιασμένο, δυνατό και γεμάτο αγάπη πλάσμα που γνώρισα ποτέ”.

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Δεν ξεπέρασε την αυτοκτονία του γιου της, Μπένζαμιν

Τραγική ειρωνεία ή παιχνίδι της μοίρας... Την Τρίτη η Λίζα Μαρί παραβρέθηκε με τη μητέρα της στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ βραβεύτηκε για τον ρόλο του στην ταινία "Elvis", ερμηνεύοντας τον ρόλο του θρυλικού τραγουδιστή και περφόρμερ. Ο ηθοποιός, που είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Πρίσλεϊ είπε στην τελετή απονομής των Σφαιρών: “Σας ευχαριστώ που μού ανοίξατε τις καρδιές σας, τις αναμνήσεις σας, το σπίτι σας. Λίζα Μαρί και Πρισίλα, σας αγαπάω για πάντα”. Όταν μάλιστα ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ φάνηκε εξαιρετικά συγκινημένη. Για την ταινία Elvis, εξάλλου, είχε δηλώσει ξανά και ξανά ότι είναι ένα αριστούργημα και ότι τη στηρίζει απόλυτα. Αν και δεν ήταν εύκολο για εκείνη να ξαναζεί, έστω και "κινηματογραφικά", την απώλεια του πατέρα της.

Η απώλεια που στάθηκε αβάστακτη ήταν ο τραγικός θάνατος του γιου της Μπένζαμιν (Benjamin Keough), που αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία 27 ετών.

Η Lisa Marie Presley με τη μεγαλύτερη κόρη της Riley Keough, και τις δίδυμες Finley Lockwood και Harper Lockwood, 2017 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η Λίζα Μαρί γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1968 και στην τρυφερή ηλικία των 9 ετών έχασε τον πατέρα της από ανακοπή καρδιάς. Ο Πρίσλεϊ βρέθηκε από τη μνηστή του, Τζίντζερ Όλντεν, ξαπλωμένος στο πάτωμα στο σπίτι του στην Γκρέισλαντ στις 16 Αυγούστου 1977. Ήταν 42 ετών. Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο θάνατος επήλθε από καρδιακή αρρυθμία, η οποία προκλήθηκε από μεγάλη δόση ναρκωτικών. Ο δρόμος για την Λίζα Μαρί είχε παρόμοιες προκλήσεις, αλλά έκρυβε και κάτι ακόμα χειρότερο.

AP PHOTO/PERRY AYCOCK, FILE

Η απώλεια που στάθηκε αβάστακτη - και πολλά διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι ίσως ήταν και καθοριστική για την υγεία της - ήταν ο τραγικός θάνατος του γιου της Μπένζαμιν (Benjamin Keough), που αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία 27 ετών.

Σε δηλώσεις είχε πει ότι ο θάνατός του "την κατέστρεψε" και "έσπασε την καρδιά της" και σε κείμενό της που δημοσιεύτηκε στο People μοιράστηκε τη θλίψη της. "Οι ζωές μας, η δική μου και των τριών κορών μου, όπως την ξέραμε έχει τελείως καταστραφεί από αυτόν τον θάνατο. Ζούμε με αυτό. Κάθε μέρα. Η πραγματική επιλογή τελικά είναι να βρεις τρόπο να συνεχίσεις τη ζωή σου”... [...] Συνεχίζω για τα κορίτσια μου. Συνεχίζω γιατί ο γιος μου το έκανε ξεκάθαρο στις τελευταίες του στιγμές ότι βασική του σκέψη ήταν η φροντίδα των κοριτσιών.

Η Riley Keough με τον 18χρονο τότε αδερφό της Benjamin στην επέτειο για τα 75α γενέθλια του Έλβις, στο Μέμφις AP





Τις λάτρευε, το ίδιο και εκείνες". [...] κατηγορώ τον εαυτό μου κάθε μέρα, αλλά και οι άλλοι σε κατηγορούν ακόμα και μυστικά πίσω από την πλάτη σου. Κάτι που είναι ακόμα πιο σκληρό και επίπονο. Το να βρεις άλλους που είχαν την ίδια τραυματική εμπειρία είναι ίσως ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Ομάδες υποστήριξης με ανθρώπους που έχουν την ίδια απώλεια. Πηγαίνω εκεί και φιλοξενώ και στο σπίτι μου τέτοιες συναντήσεις γονέων".

Η μάχη της με τον εθισμό και τα ναρκωτικά

Σε συνέντευξή της το 2018 είχε αποκαλύψει την μακροχρόνια μάχη της με τον εθισμό και τα ναρκωτικά. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει: "Δεν ήμουν ευτυχισμένη. Η μάχη για να νικήσω τον εθισμό στα ναρκωτικά ξεκίνησε όταν ήμουν 45 ετών. Η θεραπεύτριά μου μου λέει ‘είσαι ένα θαύμα, δεν ξέρω πώς είσαι ακόμα ζωντανή'. Δεν είμαι τέλεια. Ο πατέρας μου δεν ήταν τέλειος. Κανένας δεν είναι τέλειος".

Η Lisa Marie Presley υπήρξε παντρεμένη με τον Nicolas Cage, 2001 AP

Σε άλλο σημείο είχε πει: "Έχω αντιμετωπίσει τον θάνατο, τη θλίψη και την απώλεια από την ηλικία των 9 ετών. Έχω πάρει το μερίδιό μου για μια ζωή και παραπάνω και κάπως τα κατάφερα να φτάσω ως εδώ. Αλλά και αυτό; Να ζήσω τον θάνατο του όμορφου γιου μου, του πιο γλυκού και υπέροχου πλάσματος που με έκανε να αισθάνομαι περήφανη κάθε μέρα που είμαι μητέρα του; Που έμοιαζε τόσο πολύ σαν τον παππού του, και κάποιες φορές με φόβιζε αυτή η ομοιότητα! Αλλά και που με έκανε να τον συμπονώ λίγο περισσότερο από το κανονικό. Θρηνώ και θα θρηνώ για πάντα τον χαμό του γιου μου."

Κατά μία έννοια το πένθος περνάει στην επόμενη γενιά, καθώς η Λίζα Μαρί άφησε πίσω τις δύο 13χρονες δίδυμες κόρες της, αλλά και την ηθοποιό Ράιλι Κίο (Riley Keough) που έπαιξε στην ταινία "Mad Max: Fury Road".

Michael Jackson και Lisa Marie Presley στα 11α MTV Video Music Awards στη Νέα Υόρκη AP

Εκτός του μουσικού Ντάνι Κίο, με τον οποίο χώρισαν το 1994, είχε επίσης παντρευτεί με τον γνωστό ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ, με τον ηθοποιό και συνθέτη Μάικλ Λόκγουντ και με τον θρύλο της ποπ Μάικλ Τζάκσον (1994-1996), μια σχέση που είχε δημιουργήσει σάλο στα 90ς.

5 τραγούδια της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ που δεν άγγιξαν τον... μύθο

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ (To Whom It May Concern /2003, Now What/2005, Storm & Grace/2012) κατά τη διάρκεια της καριέρας της, αλλά δεν γνώρισε ποτέ την επιτυχία που θα περίμενε κάποιος. Το βαρύ όνομα στους ώμους της σίγουρα δημιούργησε πολλές απαιτήσεις, τις οποίες επιχείρησε να διαχειριστεί τραγουδώντας για την απώλεια και την αγάπη. Πέντε από τα τραγούδια της μνημονεύονται σε λίστες του Billboard, ενώ κάποιες φορές η φωνή της συνάντησε αυτή του Elvis, σε επετειακά αφιερώματα για τον θάνατό του καθώς και φιλανθρωπικές δράσεις.

Lights out - 2003

Now What - 2005

Over Me - 2012

You Ain't Seen Nothin' Yet - 2012

Storm & Grace -2012

“In The Ghetto”: Η ερμηνεία με τον πατέρα της, τον Elvis Presley

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Elvis Presley “τραγούδησαν” σε ντουέτο οι δυο τους. Στην επέτειο των 30 χρόνων από τον χαμό του "Βασιλιά", η Λίζα Μαρί ένωσε τη φωνή της μαζί με τον πατέρα της στο τραγούδι “In the Ghetto”. To κομμάτι έχει γραφτεί από τον Mac Davis το 1969 και αρχικά λεγόταν “The Vicious Circle". Ηχογραφήθηκε από τον Elvis στο Τενεσί μαζί με τα "Suspicious Minds", "Kentucky Rain" και "Don't Cry Daddy".

Ένα αγόρι γεννιέται στο γκέτο του Σικάγο από μία μάνα που έχει πολλά παιδιά και δεν μπορεί να το θρέψει. Το παιδί μεγαλώνει πεινασμένο και μαθαίνει να κλέβει, να τσακώνεται, αγοράζει ένα όπλο και με αυτό κλέβει ένα αμάξι. Προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά τον σκοτώνουν. Την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή, ένα άλλο αγόρι γεννιέται στο ίδιο γκέτο. Και ο κύκλος ξαναρχίζει μέσα στη φτώχεια και τη βία…

Το 1984, τη δική τους version του “In the Ghetto" ηχογράφησαν στα Trident Studios του Λονδίνου ο Nick Cave και οι Bad Seeds.

