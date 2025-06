Monsieur Minimal και Μαρία Παπαγεωργίου – “Η έμπρακτη αγάπη σε σηκώνει από τον καναπέ”

Την Παρασκευή 4 Ιούλιου, ο Monsieur Minimal παρέα με την Μαρία Παπαγεωργίου θα μας παρασύρει στον δικό του μοναδικό και καλαίσθητο μουσικό κόσμο! Τι μας λένε για την αγάπη;

O Monsieur Minimal επιστρέφει στο Roof Stage του Gazarte την Παρασκευή 4 Ιουλίου!

Υστέρα από την πετυχημένη του “From East to West” περιοδεια σε Ελλάδα και Τουρκία και με το νέο του φανταστικό single, Λαβ Φορ Εβερ παρέα με την Μαρία Παπαγεωργίου, ο Monsieur Minimal επιστρέφει στο Roof Stage του Gazarte για ένα γεμάτο συναισθήματα, απελευθερωτικό, καλοκαιρινό live, με όλες τις νέες και φυσικά παλιότερες, αγαπημένες «Μινιμαλιστικές» – και όχι μόνο – επιτυχίες του!

Με επτά προσωπικά άλμπουμ κι ένα κι ένα E.P, πολυάριθμες επιτυχίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και την καλαίσθητη vintage pop να βρίσκεται πάντα στο κέντρο του κάδρου τα τελευταία χρόνια, ο Monsieur Minimal είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχει καταφέρει σε κάθε του νέο δίσκο να δημιουργεί ένα διαφορετικό μουσικό καμβά χωρίς να φοβάται να πειραματιστεί σε νέα μονοπάτια… και με κάποιο μαγικό τρόπο να το κάνει πάντα με επιτυχία!

Λίγο πριν μοιραστούν τη σκηνή… Χρήστος και Μαρία, Μαρία και Χρήστος, απαντούν σε ερωτήσεις για τη σωτηρία, την αγάπη και τις καλοκαιρινές μυρωδιές.

Θα μπορούσε η αγάπη να σώσει αυτόν τον πλανήτη και τους κατοίκους του; Και με ποιον τρόπο;

Μαρία – Η έμπρακτη αγάπη, αυτή που σε σηκώνει από τον καναπέ, που έχει μέσα της τόλμη και προσφορά. Αυτή που μετατρέπει τον θυμό σε φωνή ελπίδας, που κινείται σε κάθετο αλλά και οριζόντιο άξονα, ξέροντας πως ο κόσμος αλλάζει πρωτίστως από τον τρόπο που θα μιλήσεις στον γείτονά σου. Η αγάπη που εμπεριέχει την κατανόηση, τη συγχώρεση, την ευγένεια και την αξιοπρέπεια, αυτή προσπαθώ να βρω κι εγώ μέσα μου.

Χρήστος – Αγάπη = σεβασμός = αυτοαναίρεση = υπομονή = συγχώρεση = ισότητα = ευγένεια και πολλά άλλα. Για να μπορέσει κάποιος να φτάσει στην αγάπη, θα πρέπει πρωτίστως να έχει δουλέψει με τον εαυτό του κι όχι μόνο να τον αγαπήσει απλά εγωιστικά, χωρίς λόγο και αιτία, αλλά να τον διαμορφώσει έτσι ώστε να μπορέσει να αγαπηθεί είτε σε μια σχέση, είτε σε μια οικογένεια, είτε στην ευρύτερη κοινωνία. Δυστυχώς, δεν βλέπω να επικρατούν πλέον οι παραπάνω αρετές. Στην πλειοψηφία, διακρίνω τεράστια ego, τα οποία υπερμεγεθύνονται μέσα από την προβολή στα social media.

Πιστεύεις στον παντοτινό έρωτα; Αφήνεσαι ολοκληρωτικά σε μια αγάπη ή φοβάσαι;

Μαρία – Σίγουρα δεν φοβάμαι. Δεν φοβήθηκα ποτέ, και έφαγα με χαρά και πίκρα τα μούτρα μου. Θέλω να πιστεύω στην παντοτινή συμπόρευση, με ό,τι αυτή εμπεριέχει.

Χρήστος – Αναζητώ την αγάπη σε κάθε στιγμή στη ζωή μου. Από τις προσωπικές μου σχέσεις με τους ανθρώπους, έως την επαφή με τη φύση. Παντού υπάρχει αγάπη, αρκεί να θέλεις να τη ανακαλύψεις. Ίσως είναι το μόνο εφόδιο που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια καλή ζωή και σε ένα καλό τέλος. Όσον αφορά τον έρωτα, νομίζω πως αν δεν τον ζήσεις, δεν θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις το παζλ της ανθρώπινης υπόστασης. Κι αν μπορέσεις ποτέ να τον ξεπεράσεις, εκεί θα βρεις ακόμα πιο ουσιαστικά πράγματα.

Αν ταξίδευες στον χρόνο και στα παιδικά σου χρόνια, ποια ανάμνηση θα διάλεγες να φέρεις στο σήμερα και γιατί;

Μαρία – Τη μυρωδιά από το υγρό χώμα, το ιδρωμένο σώμα από το παιχνίδι που τρέχει μέσα στο σπίτι που μοσχομυρίζει κεφτέδες, και την αγκαλιά της μάνας μου. Γιατί μου θυμίζουν τι σημαίνει να ζεις απλά και να αγαπάς.

Χρήστος – Από τη μυρωδιά της καλλιεργήσιμης γης στις εξορμήσεις με τον πατέρα μου στα χωράφια, τα γεμάτα φροντίδα φαγητά της μαμάς και τους αξέχαστους ντοματοκεφτέδες της, μέχρι την ανέμελη καλοκαιρινή, παραθέριση με όλο σχεδόν το σόι και τα ασταμάτητα παιχνίδια με τα ξαδέρφια μου, στο ταπεινό, αλλά για εμάς τότε φανταστικό, Μακρύγιαλλο. Γιατί μου όλα αυτά μου θυμίζουν πόσο ωραίο είναι να είσαι παιδί.

Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή μυρωδιά και με ποιο τραγούδι θα τη συνδύαζες;

Μαρία – Αυτή της καλοκαιρινής μπόρας, σαν υπενθύμιση πως όλα μπορούν να αλλάξουν ή να σε ξεπλύνουν σε μια στιγμή. Πάντα ακούω το Here Comes the Rain Again των Eurythmics και μετά το Here Comes the Sun των Beatles!

Χρήστος – Αυτή της φρεσκάδας της θάλασσας, ταξιδεύοντας πάνω στο κατάστρωμα, στα ανοιχτά, σαν κάτι να σου υπενθυμίζει πως η ζωή είναι ένα συνεχόμενο κι απρόβλεπτο ταξίδι. Το Everloving του Moby, πάντα με την ελπίδα ότι όλα τα όμορφα θα κρατήσουν για πάντα.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι του Χρήστου;

Μαρία

Η Αγκαλιά!

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι της Μαρίας;

Χρήστος

Η διασκευή στον Κηπουρό.

Εισιτήρια στη more.com.