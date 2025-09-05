Νίκος Πορτοκάλογλου – Η ανάρτηση μετά την επέμβαση και πότε επιστρέφει στη σκηνή

Ο γνωστός ερμηνευτής Νίκος Πορτοκάλογλου ακύρωσε τη συναυλία του για λόγους υγείας και ημέρες αργότερα, αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε επέμβαση – Πότε επιστρέφει στη σκηνή.

Με μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους -και όλους όσοι αδημονούν να τον απολαύσουν ζωντανά- για την πορεία της υγείας του. Ο γνωστός ερμηνευτής νοσηλεύεται από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, όταν και ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία του με τον Γιάννη Κότσιρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου δημοσίευσε μια φωτογραφία του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Σε αυτή, εμφανίζεται στο νοσοκομειακό κρεβάτι και σχηματίζει με το χέρι του το σήμα της νίκης. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, εξήγησε πως νοσηλεύτηκε για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χολυδόχου κύστης, η οποία τον ταλαιπωρούσε καθημερινά. Όπως αναφέρει, δύο μέρες μετά την εγχείριση, νιώθει ήδη καλύτερα.

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες», έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!».