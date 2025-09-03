Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Σε επέμβαση ρουτίνας υποβλήθηκε ο Νίκος Πορτοκάλογλου αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ξαφνική αδιαθεσία. Η ανακοίνωση για την υγεία του.

Στο νοσοκομείο με έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε την Τρίτη (2/9) ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενώ κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε επέμβαση.

Όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της η διοργανώτρια εταιρία για την περιοδεία του τραγουδιστή, οι προγραμματισμένες συναυλίες στο Βεάκειο στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ωστόσο, εξετάζεται εάν τελικά θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για αυτές που ακυρώθηκαν.

Σημειώνεται πως εχθές Τρίτη, ο καλλιτέχνης επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο, κάτι που ωστόσο δεν κατέστη δυνατό λόγω του προβλήματος υγείας που παρουσιάστηκε.

Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Νίκου Πορτοκάλογλου αναφέρει:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».