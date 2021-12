Release Athens 2022: Οι London Grammar έρχονται για ένα μοναδικό live

Οι London Grammar έρχονται τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού για μία μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Release Athens 2022! Η κορυφαία και πιο επιτυχημένη indie / dream pop μπάντα της εποχής μας θα πραγματοποιήσει την παρθενική της εμφάνιση στη χώρα μας, σε μια βραδιά που οι Έλληνες fans τους περίμεναν χρόνια.

Οι Hannah Reid, Dan Rothman και Dominic "Dot" Major γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Nottingham – οι δύο πρώτοι είναι Λονδρέζοι – το 2009 και έκτοτε οι τρεις τους είναι αχώριστοι. Την ίδια χρονιά, σχημάτισαν τους London Grammar και με το ντεμπούτο τους, “If You Wait” (2013), γνώρισαν αμέσως την επιτυχία. Oι κριτικές ήταν εκστατικές, εστιάζοντας κυρίως στη φωνή και την ερμηνεία της Hannah, συγκρίνοντάς τη με εκείνες των Florence Welch, Annie Lennox και Julee Cruise.

Το 2017, το εξαιρετικό “Truth Is A Beautiful Thing” ανεβαίνει στο νο 1 της Βρετανίας. Σε παραγωγή του Paul Epworth (Adele, Florence & The Machine, Coldplay) αλλά και του Greg Kurstin (Sia, Beck, συνθέτη του “Hello” της Adele), αποτελεί στο σύνολό του μια μελαγχολική ωδή στις σχέσεις, τον πόνο, την εμπιστοσύνη και την αλήθεια.

Το φετινό, τρίτο τους album, με τίτλο “Californian Soil", τους εκτόξευσε ακόμα ψηλότερα. Πανέμορφο, ενίοτε μελαγχολικό αλλά μόνιμα ανυψωτικό, φανερώνει μία μπάντα που πλέον έχει ωριμάσει αλλά ταυτόχρονα αναζητά πάντα νέα ηχητικά μονοπάτια.

Οι εμφανίσεις τους μέσα στο 2021, sold out στο σύνολό τους, έτυχαν διθυραμβικών σχολίων, ενώ το 2022 θα είναι οι special guests στην παγκόσμια περιοδεία των Coldplay αλλά και παρόντες, ως headliners, σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Η συγκυρία είναι ιδανική για να τους υποδεχτούμε κι εδώ, απολαμβάνοντας από κοντά την πανέμορφη μουσική τους και τη μοναδική φωνή της υπέροχης Hannah Reid, που είναι ικανή να διώχνει μακριά κάθε “μαύρη” σκέψη και να προκαλεί ανατριχίλες.

Μια ονειρική βραδιά, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια όπως τα “Strong”, “Wasting My Young Years”, “Rooting For You”, “Big Picture”, “Baby It’s You”, “How Does It Feel”, “Oh Woman Oh Man” και πολλά ακόμα που κατέχουν, εδώ και χρόνια, μόνιμη θέση στο εγχώριο ραδιοφωνικό airplay.

Η προπώληση ξεκινά την Τετάρτη 8/12, στις 11:00, προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία./ Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή τα 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο./ Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό: 1. London Grammar & more tba (27/6/22, Πλατεία Νερού) + Pet shop Boys & more tba (30/6/22, Πλατεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€) ΄/ 2. London Grammar & more tba (27/6/22, Πλατεία Νερού) + Parov Stelar & more tba (18/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€)/ Διάθεση εισιτηρίων: • Τηλεφωνικά στο 11876/ • Online στα releaseathens.gr / viva.gr• Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης /Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr /To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.

