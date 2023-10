“Σάρωσαν” οι Blind Guardian στο Floyd – Επιστρέφουν με 3ο εκρηκτικό σόου

Τελικά δύο βραδιές δεν ήταν αρκετές και έτσι, οι Blind Guardian θα επιστρέψουν για ένα τρίτο show στο νέο συναυλιακό στέκι, το Floyd.

Η ανταπόκριση των θαυμαστών τους στο Floyd ήταν σαρωτική. Οι Blind Guardian έδωσαν για άλλη μια φορά τα epic power metal διαπιστευτήριά τους, με δύο εκρηκτικά live και έναν νέο δίσκο στις αποσκευές τους.

Τελικά δύο βραδιές δεν ήταν αρκετές και έτσι, οι Blind Guardian θα επιστρέψουν για ένα τρίτο show στην Αθήνα, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, στο Floyd, θέλοντας να ευχαριστήσουν το κοινό για την πρωτοφανή αγάπη και ανταπόκριση στο κάλεσμά τους, παρουσιάζοντας και έξτρα κομμάτια στο setlist τους.

Η ατμόσφαιρα στο Floyd, το νέο εντυπωσιακό συναυλιακό venue στην οδό Πειραιώς 117, ήταν από νωρίς ηλεκτρισμένη το βράδυ του Σαββάτου, στη δεύτερη εμφάνιση του συγκροτήματος. Όλα ξεκίνησαν με το ανεπανάληπτο “Imaginations from the Other Side” του 1995.

Δυνατές στιγμές της βραδιάς το “Bard’s Song-In the Forest” και το “Valhalla”, που κάνουν την καρδιά των φανς να “καλπάζει”.

Οι Blind Guardian στο Floyd - 6/10 Press Photos

Το συγκρότημα “τα έδωσε όλα” στη σκηνή και μετά με μία ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε και την τρίτη του εμφάνιση στο Floyd.

Blind Guardian – We can’t live Without Gods

Οι Blind Guardian δημιουργήθηκαν το 1984 σε μια μικρή πόλη της – τότε – Δυτικής Γερμανίας και έμελλε να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα του ευρωπαϊκού metal, καθορίζοντας αυτό που πλέον γνωρίζουμε ως power metal.

Με μια εντυπωσιακή δισκογραφία που κορυφώθηκε στα 90s, χάρις σε ένα αξεπέραστο κουαρτέτο δίσκων (“Tales From The Twilight World”, “Somewhere Far Beyond”, “Imaginations From The Other Side”και “Nightfall in Middle-Earth”), οι Blind Guardian κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του σκληρού ήχου για κάτι περισσότερο από τρεις δεκαετίες και σήμερα μοιάζουν να περνούν μια δεύτερη νιότη.

Οι Blind Guardian στο Floyd - 6/10 Press Photos

Οι Blind Guardian στο Floyd - 6/10 Press Photos

Ο ολοκαίνουργιος δίσκος τους, με τον τίτλο “The God Machine”, βρίσκει το γκρουπ σε δαιμονιώδη φόρμα αφού πρόκειται για μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας τους.

Οι Blind Guardian στο Floyd - 6/10 Press Photos

Η μπάντα έχει επηρεαστεί από τους συμπατριώτες Helloween, ενώ ο αρχικός τους ήχος είχε στοιχεία επιρροών από Iron Maiden και Metallica.

Σύμφωνα με τον κιθαρίστα τους, Marcus Siepen, ενώ έγραφαν το “Follow the Blind” άκουγαν thrash metal από την Bay Area (Σαν Φρανσίσκο) – κυρίως Testament και Forbidden.

Οι Blind Guardian στο Floyd - 6/10 Press Photos

Ξεκινώντας στο τρίτο άλμπουμ τους “Tales from the Twilight World” και φτάνοντας στο “Somewhere Far Beyond” και το “Imaginations from the Other Side” οι Blind Guardian ενσωμάτωσαν επιρροές από την progressive και την κλασική μουσική. Οι Queen υπήρξαν μεγάλη έμπνευση κυρίως σε θέματα αρμονιών και χορωδιακών συνθέσεων [βλέπε “A Night at the Opera“].

Ο τραγουδιστής Hansi Kürsch έχει εκφράσει την εκτίμησή του στα progressive rock συγκροτήματα των 70s , αν και πολλοί “διακρίνουν” πίσω από το “Nightfall in Middle-Earth” τον απόηχο των Jethro Tull.

Τρίτη εμφάνιση στο Floyd – Εισιτήρια

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε άμεσα, προς 45 ευρώ. Όσες και όσοι κάτοχοι εισιτηρίων για οποιαδήποτε από τις δύο πρώτες βραδιές στην Αθήνα επιθυμούν να παρακολουθήσουν και την τρίτη, θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς του εισιτηρίου προς 30 ευρώ. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι πολύ απλή.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Επισκέπτεστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.more.com/music/blind-guardian-3rd-show/

2. Πατάτε το κουμπί ΚΡΑΤΗΣΗ και σας εμφανίζεται το πεδίο «παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας / please insert your code». Εκεί, εισάγετε τον αριθμό του barcode που αναγράφεται στο εισιτήριο σας για τις 6 ή τις 7/10 (θα το βρείτε στο pdf που λάβατε κατά την αγορά του) και στη συνέχεια ανοίγει η έκπτωση.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε barcode αντιστοιχεί σε 1 εκπτωτικό εισιτήριο και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ΜΙΑ φορά.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας, τα εισιτήρια με τη συγκεκριμένη έκπτωση μπορείτε να τα αποκτήσετε μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με τον παραπάνω τρόπο – όχι τηλεφωνικά ή μέσω email.