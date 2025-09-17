Σταυρός του Νότου reloaded – Από Μίλτο Πασχαλίδη έως Ιουλία Καραπατάκη

Ο Σταυρός του Νότου ανοίγει στις 9 Οκτωβρίου, ξεκινώντας μια σεζόν γεμάτη μουσική, ενέργεια και μοναδικές συνεργασίες. Ποιοι καλλιτέχνες μας περιμένουν στις σκηνές του.

Η φθινοπωρινή σεζόν ξεκινά και μαζί επιστρέφουν οι συναυλίες, οι παραστάσεις και οι στιγμές που μας ενώνουν και μένουν για πάντα στη μνήμη. Όταν μιλάμε για live εμφανίσεις γεμάτες εκπλήξεις, μεγάλα ονόματα, νέες δημιουργικές δυνάμεις και αξέχαστα βράδια, μιλάμε για τον Σταυρό του Νότου – την καρδιά της μουσικής σκηνής που χτυπά δυνατά στον Νέο Κόσμο από το 1995.

Ο Σταυρός του Νότου ανοίγει επίσημα στις 9 Οκτωβρίου για μια νέα σεζόν γεμάτη ενέργεια και αληθινές μουσικές στιγμές και ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται ένα μοναδικό μωσαϊκό ήχων και συνεργασιών.

Στην Κεντρική Σκηνή

Η Κεντρική Σκηνή υποδέχεται σημαντικούς δημιουργούς και αγαπημένες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η πρεμιέρα γίνεται στις 18 Οκτωβρίου με ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, με τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Βιολέτα Ίκαρη.

Ακολουθεί μία βραδιά με τους ΜΠΛΕ, γεμάτη ενέργεια, αγαπημένα τραγούδια και μια ατμόσφαιρα που μόνο αυτοί ξέρουν να δημιουργούν. Τον ίδιο μήνα, ο αγαπημένος Γιώργος Καζαντζής με εκλεκτούς καλεσμένους θα παρουσιάσει εδώ το νέο του δίσκο, ενώ λίγο αργότερα ανεβαίνουν στη σκηνή και ξεκινούν τις εμφανίσεις τους με μία ανατρεπτική συνεργασία ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Σπύρος Γραμμένος.

Ο Νοέμβριος συνεχίζει δυναμικά με τον Γιάννη Κότσιρα και τις ανεπανάληπτες λαϊκές βραδιές του ενώ τον ίδιο μήνα έρχεται η Ιουλία Καραπατάκη με εκρηκτικά διήμερα. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!, δίνει τη σατιρική και “ακατάλληλη” χροιά που έχουμε ανάγκη. Τον Ιανουάριο ποδαρικό για τη νέα χρονιά, κάνει ο αγαπημένος Μίλτος Πασχαλίδης, Σάββατα και Κυριακές.

Άσπα Κουλύρα

Σταυρός του Νότου Club

Ο Σταυρός του Νότου Club συνεχίζει και αυτή τη σεζόν να είναι ένας χώρος με μουσικούς και σχήματα που υπόσχονται ιδιαίτερες μουσικές βραδιές. Οι πόρτες ανοίγουν με τη μοναδική houseband Παράθυρα με Θέα που επιστρέφει για συγκεκριμένες εμφανίσεις. Ο νέος και χαρισματικός τραγουδοποιός Σταύρος Τσαντές έρχεται με τις παραστάσεις και τους καλεσμένους του.

Ακολουθούν ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη εγκαινιάζοντας μία πολλά υποσχόμενη συνεργασία, για λίγες εμφανίσεις.

Το αφιέρωμα στην σπουδαία και αξέχαστη ερμηνεύτρια Βίκυ Μοσχολιού αγαπήθηκε πολύ & επιστρέφει εδώ, πάντα μέσα από τη ματιά του Πάνου Σουρούνη. Λίγο αργότερα, ξεκινούν οι προσωπικές παραστάσεις του τραγουδοποιού Δημήτρη Μπάκουλη και ακολουθεί η ανερχόμενη ερμηνεύτρια Μαριάννα Κατσιμίχα με την δική της προσωπική παράσταση.

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης

Δε θα μπορούσε να λείπει ο αγαπημένος Αλέξανδρος Κτιστάκης από τη σκηνή του Club και αυτή τη σεζόν αλλά και οι Γιώργος και Νίκος Στρατάκης που θα απογειώσουν τα βράδια μας με το ρυθμό και την αστείρευτη ενέργειά τους.

Η Νεφέλη Φασούλη φέρνει τη μαγεία της φωνής και της παρουσίας της τον Νοέμβριο εδώ για μια σειρά live εμφανίσεων, ενώ ο αγαπημένος σε όλους Ορέστης Ντάντος μας υπόσχεται δύο αξέχαστα βράδια γεμάτα αλήθεια και ένταση.

O Δημήτρης Μυστακίδης Evans Papajim

Στο Club φυσικά και ο one-of-a-kind Λεωνίδας Μπαλάφας για ανατρεπτικές βραδιές. Η νέα χρονιά ανοίγει με έναν από τους πιο αυθεντικούς και ανήσυχους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής το Δημήτρη Μυστακίδη με την μπάντα του.

Οι βραδιές συνεχίζουν δυναμικά και με τα επόμενα live και ένα πρόγραμμα που παραμένει ζωντανό και εξελίσσεται. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή του Club είναι η Φρόσω Στυλιανού, Βασιλική Μιχαλοπούλου, οι Κούπες, η Νίνα Μαζάνη, η Αγγελική Τουμπανάκη, ο ΠΟΥ-ΚΟΥ-Α και οι Σκιαδαρέσες.

Νέες συμμετοχές και εκπλήξεις θα προστίθενται και θα ανακοινώνονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ιουλία Καραπατάκη - Σταυρός του Νότου Valiana Variantza

Plus Σκηνή

Η Plus σκηνή, σταθερή στην ταυτότητά της, πάντα ανοιχτή σε πιο ιδιαίτερες παραστάσεις & μουσικούς πειραματισμούς, αλλά και σε πρόσωπα που έρχονται να διεκδικήσουν τον δικό τους χώρο ανοίγει επίσης τον Οκτώβριο, υποδεχόμενη ξανά το ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ των Λευτέρη Ελευθερίου και Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου, την παράσταση για τους μικρούς μας φίλους που τόσο αγαπήθηκε.

Ο εμβληματικός εκφραστής της Κρητικής μουσικής Βασίλης Σκουλάς παρουσιάζει το νέο δίσκο του, ζωντανά εδώ ενώ τον ίδιο μήνα οι Δημήτρης Σταρόβας, Λευτέρης Ελευθερίου και Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος φέρνουν στο Plus τη νέα μουσικοθεατρική παράσταση τους.

Ο σαγηνευτικός ερμηνευτής και performer Δώρος Δημοσθένους θα βρίσκεται επίσης στο Plus για δύο Παρασκευές. Στον ίδιο χώρο επιστρέφει και ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με τις απολαυστικές stand up comedy παραστάσεις του. Ο Οκτώβριος συνεχίζει δυναμικά με τα μοναδικά Καλογεράκια που υπόσχονται και αυτή τη σεζόν ξεχωριστές παραστάσεις – έκπληξη.

Τέλος Νοεμβρίου, έρχονται με μία σύμπραξη πολυαναμενόμενη & εκρηκτική δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη. Για μια σειρά περιορισμένων εμφανίσεων ανεβαίνουν στη σκηνή, για πρώτη φορά μαζί, δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεότερης γενιάς ερμηνευτών, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

Και φτάνουμε στον Δεκέμβριο για να υποδεχτούμε για άλλη μια σεζόν τέσσερις τραγουδοποιούς, στιχουργούς, συνθέτες που αγαπάμε σταθερά: Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας και Βασίλης Καζούλης, αλλά και τη ταλαντούχα Σοφία Κουρτίδου. Τον Φεβρουάριο του 2026 οι Γιαγκίνηδες στήνουν τα αυθεντικά γλέντια τους!

​Η φετινή σεζόν γράφεται live, με παλιές αγάπες, νέες φωνές, αναπάντεχες συνεργασίες και στιγμές που μένουν μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα. Στον Σταυρό του Νότου, η μουσική συνεχίζει να μας φέρνει κοντά ​και πάντα θα υπάρχει κάτι ακόμη που αξίζει να ακούσουμε, να ζήσουμε, να μοιραστούμε.

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να έχει αλλαγές, για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.