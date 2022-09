The Queen is Dead: 10 τραγούδια για τη Βασίλισσα Ελισάβετ

Με το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', μια βασιλεία 70 ετών έφτασε στο τέλος της. Η Βασίλισσα άσκησε τα καθήκοντά της με καλές, κακές και αμφιλεγόμενες στιγμές. Πάνω σε αυτές “ακούμπησαν” τραγούδια της ποπ κουλτούρας του 20ου αιώνα και σχολίασαν θετικά ή αρνητικά τη μοναρχία.

Ανεβαίνοντας στο θρόνο το 1952 η Ελισάβετ “ενέπνευσε” κομμάτια των The Beatles το 1960 και ακολούθως "λάδωσε τη μηχανή" των Sex Pistols και άλλων punk group των 70s. Τώρα είτε "αγαπούσαν" τους μονάρχες είτε τους κορόιδευαν πάντως κάποια τραγούδια γράφτηκαν και τραγουδήθηκαν.

ADVERTISING

Εμείς συγκεντρώσαμε 10 βρετανικά ποπ κομμάτια, τα οποία αφιερώθηκαν ή γράφτηκαν με έμπνευση τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία αποχαιρέτισαν με τον δικό τους τρόπο πολλοί αστέρες της μουσικής..

1 . The Beatles, “Her Majesty” (1969)

Το τραγούδι “Her Majesty" από το άλμπουμ του 1969, “Abbey Road” γράφτηκε από τον Paul McCartney (κάποιοι λένε και από τον Lennon). Το παιχνιδιάρικο κομμάτι των Beatles χρεώθηκε παντελώς στον McCartney, αφού είναι και ο μόνος που ακούγεται στο track. Ο γνωστός μουσικός βλέπει την "Ελίζαμπεθ" σαν ένα πολύ καλό κορίτσι, που δεν έχει πολλά να πει, από μέρα σε μέρα αλλάζει, αλλά παραμένει στο κέντρο της προσοχής του.

"Κάποια μέρα θα την κάνω δική μου, ω ναι, κάποια μέρα θα την κάνω δική μου” τραγουδάει μέχρι το τέλος του track. Το ταπεινό εκ πρώτης όψεως τραγούδι τραγούδησε ο ίδιος ο δημιουργός του παρουσία της Βασίλισσας το 2002, στο πάρτι για το Χρυσό Ιωβηλαίο, ενώ το έχουν διασκευάσει οι Pearl Jam, Art Brut και Chumbawamba.

2. The Sex Pistols. “God Save the Queen” (1977)

Πολύ λιγότερο... "γλυκούλι" ήταν το κομμάτι αυτό που κυκλοφόρησε στο ασημένιο Ιωβηλαίο το 1977 και είναι το δεύτερο single των Sex Pistols. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ “Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols”.

Ο τραγουδιστής και στιχουργός της πανκ μπάντας που έγραψε ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Johnny Rotten (John Joseph Lydon) δεν φαίνεται να πολυσυμπαθούσε τη Βασίλισσα και όλα όσα αντιπροσώπευε. Το BBC δεν έπαιξε το τραγούδι λόγω των στίχων, ενώ ο αρχικός του τίτλος ήταν "No Future", με σαφή σχόλια για τη μοναρχία και την κοινωνική καταπίεση.

Το τραγούδι, αν και πολύ δημοφιλές, δεν έφτασε το Νο1 κάτι για το οποίο η μπάντα κατηγόρησε το “μακρύ χέρι της Βασίλισσας”. “Δεν είναι ανθρώπινο πλάσμα / Δεν υπάρχει μέλλον/Στα όνειρα της Αγγλίας”. Στα 66 του πλέον ο John Lydon δηλώνει για τη Βασίλισσα: “Ο θεός να την ευλογεί. Έχει αντέξει πολλά. Σε ένα συναισθηματικό επίπεδο νιώθω συμπόνια, σαν άνθρωπος. Δεν έχω κάποια αντιπαλότητα με τη βασιλική οικογένεια. Ποτέ δεν είχα. Είναι το σύστημα που με ενοχλεί και το ότι είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω για αυτό”.

3. Pet Shop Boys, “Dreaming of the Queen” (1993)

Ο Neil Tennant φαντάζεται ένα πάρτι με τσάι και καλεσμένους εκτός από τον εαυτό του, τη Βασίλισσα και τη Lady Diana. Η Ελίζαμπεθ “εμβρόντητη για την αγάπη που δεν φαίνεται να διαρκεί” και την Νταϊάνα να λέει “δεν υπάρχουν άλλοι εραστές ζωντανοί, κανείς δεν έχει επιβιώσει γι αυτό η αγάπη έχει πεθάνει”.

Με αυτό το τραγούδι η μπάντα αποχαιρέτισε τη Βασίλισσα “ντύνοντας” ένα βίντεο με φωτογραφίες και πλάνα από τη, εβδομηντάχρονη θητεία της. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο album “Very” που κυκλοφόρησε το 1993.

4. The Smiths, “The Queen is Dead” (1986)

Ο Morrissey τα λέει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο και σίγουρα καμία σχέση δεν έχει με εκείνον των Sex Pistols. Το κομμάτι έρχεται από το ομώνυμο άλμπουμ “The Queen Is Dead” του 1986. Κάρολος, Daily Mail, το Παλάτι, όλα μαζί ανακατεύονται σε ένα δίσκο που το NME έχει αποκαλέσει έναν από τους κορυφαίους στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ο κιθαρίστας Johnny Marr, που έγραψε τη μουσική για το άλμπουμ έχει επηρεαστεί από τους “the Stooges”, τους “Velvet Underground” και τη garage ροκ μουσική σκηνή του Ντιτρόιτ. Στο εξώφυλλο ο αξεπέραστος Alain Delon το 1964 στο φιλμ “L’Insoumis”. “Η Βασίλισσα είναι νεκρή και η ζωή είναι πολύ μεγάλη όταν είσαι μόνος”.

5. Billy Bragg, “Rule Nor Reason” (1997)

Ο Βρετανός μουσικός και ακτιβιστής της αριστεράς, Billy Bragg τραγουδάει ρομαντικά - με τον ήχο φυσαρμόνικας - αλλά όχι για να "γιορτάσει" την ύπαρξη της Βασίλισσας. ”Η βασίλισσα στον θρόνο της παίζει δίσκους της Shirley Bassey όταν είναι μόνη της / Και κοιτάει έξω από το παράθυρο και και κλαίει.”

6. The Stone Roses, “Elizabeth My Dear” (1989)

Όπως και οι Beatles, έτσι και οι Stone Roses με τον Ian Brown κράτησαν το … αφήγημα για τη Βασίλισσα, σύντομο και κατανοητό. Σε ένα κομμάτι ενός λεπτού ο Brown ερμηνεύει ένα σχεδόν νανούρισμα με στίχους κατά της μοναρχίας.

Η μπάντα εμπνεύστηκε και από τα γεγονότα του Μάη του 1968 και η σκέψη ήταν στις αρετές της δημοκρατίας. Η υπόλοιπη έμπνευση ίσως ήρθε από τους Sex Pistols, που θαύμασε ο τραγουδιστής, αλλά το αποτέλεσμα είχε άλλου είδους εσωτερικότητα.

“Tear me apart, and boil my bones” τραγουδάει ο Brown περίπου όπως ο Morrissey ερμηνεύει ‘Margaret On The Guillotine’.

7. Primal Scream - "Insect Royalty" (1998)

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ “XTRMNTR” (Ιανουάριος 2000) των Primal Scream και αν και πουθενά δεν αναφέρεται η βασίλισσα Ελισάβετ, έχει αποτελέσει έμπνευση για τον frontman Bobby Gillespie. Μιλώντας στο Pitchfork το 2020, είχε εξηγήσει αυτή την αντιπάθεια προς τους… βασιλείς.

“Το 1977, είχαμε ένα ασημένιο ιωβηλαίο με τρελό πατριωτισμό. Ο κόσμος λάτρευε τη βασιλική οικογένεια. Σαν παιδί μισούσα τη βασιλική οικογένεια. Ακόμα τους μισώ. Αγόρασα το ‘God Save the Queen’ (Sex Pistols) και το ένιωσα σαν μία αντίσταση. Αν δεν είχα ακούσει πανκ ίσως θα δούλευα ακόμα σε ένα εργοστάσιο και θα είχα μια κατεστραμμένη ζωή" είχε πει στη συνέντευξή του.

Στο “Insect Royalty” η βασίλισσα σε ρόλο... εντόμου ζει παρασιτικά στον οργανισμό του τραγουδιστή.

8. The Housemartins, “Flag Day” (1985)

Η ιδέα της μοναρχίας βρίσκει αντίθετο τον brit-pop Paul Heaton των Housemartins. “Δοκίμασε να κουνήσεις ένα κουτί μπροστά στην βασίλισσα / γιατί η τσάντα της είναι παχιά και έτοιμη να σκάσει όπως φαίνεται / είναι χάσιμο χρόνου αν ξέρεις τι σημαίνουν". Η βρετανική indie rock μπάντα ήταν ενεργή το 1980 και δημιούργησε τρία άλμπουμ που μπήκαν στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Αρκετοί από τους στίχους τους ήταν πολιτικοί.

9. Slowthai, “Nothing Great About Britain” (2019)

Δεν θα βρούμε και πολλά hip-hop τραγούδια που να σχολιάζουν τόσο άμεσα τη... μοναρχία - αλλά και το Brexit. Ο Βρετανός ράπερ Slowthai από το Northampton δίνει μια εικόνα - μέσα από τους στίχους του - μιας καταστροφικής και καταθλιπτικής Αγγλίας - την περίοδο τουλάχιστον που κυκλοφόρησε το κομμάτι. “Θα σου φερθώ με σεβασμό, μόνο αν με σεβαστείς κι εσύ λιγάκι Ελίζαμπεθ” τραγουδάει.

10. Leon Rosselson, “On Her Silver Jubilee” (2011)

Τραγουδοποιός, αλλά και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ο Leon Rosselson με την ακουστική του κιθάρα θέλησε να γράψει ένα φολκ κομμάτι για το Ασημένιο Ιωβηλαίο. Διηγείται την ιστορία της Ελισάβετ από το 1953 μέχρι και το 1977 που έγινε στόχος του … πανκ!

Καταλήγοντας σαρκαστικά: “Με ένα γυάλινο κλουβί γύρω της, στο Ασημένιο Ιωβηλαίο, με ένα γυάλινο κλουβί γύρω της αισθάνεται ελεύθερη”. Ο Leon Rosselson ξεκίνησε από τη φολκ μουσική και έφτασε να γράφει σατιρικά τραγούδια για τοπικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις