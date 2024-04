Valia Calda και MOb trio για μία μοναδική βραδιά στην Πλύφα

Η πειραματική τζαζ σκηνή του Λονδίνου συναντάει την ελληνική τζαζ πανκ για μία συναυλία στην Πλύφα.

Τo Scenius [at] Athens διοργανώνει την Τρίτη 16 Απριλίου στην Πλύφα – αίθουσα 7Γ, μία βραδιά αφιερωμένη στη νέα τζαζ σκηνή, παρουσιάζοντας την πειραματική folk psych-jazz μπάντα από το Λονδίνο, Valia Calda, ενώ μαζί τους θα βρεθεί και το ελληνικό τζαζ πανκ τρίο MOb.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας, οι Valia Calda έρχονται στην Αθήνα με το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο «Homeland» (2023, Deep Mountain Records).

Ο επαναπροσδιορισμός της ιδέας της πατρίδας και της μετανάστευσης αποτελούν την κεντρική μουσική αναζήτηση των Valia Calda που εμπνέονται και συνομιλούν με τα δημοτικά τραγούδια της ελληνικής διασποράς, την παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου, μαζί με την ψυχεδελική τζαζ, την punk αισθητική και τους ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς.

O δίσκος «Homeland» έχει επιρροές από τους Polar Bear, Get the Blessing, Nels Cline, sunn O))), Black Midi, Bill Frisell, Medeski Martin and Wood, Earth, The Dwarfs of East Agouza.

Το πενταμελές τζαζ σχήμα ιδρύθηκε το 2013 από τους αδελφούς Ζιάρκα, τον Νίκο στην κιθάρα (Theon Cross, Chelsea Carmichael, Moses Boyd) και τον κοντραμπασίστα Θοδωρή (Yazz Ahmed, Savina Yannatou, Electric Litany). Συνοδοιπόροι τους τρεις καινοτόμοι και αναγνωρισμένοι μουσικοί: ο James Allsopp στο σαξόφωνο (Dr. John, Nostalgia77, Polar Bear), ο Sam Warner στην τρομπέτα (Riot Jazz, Ariwo) και ο ντράμερ Gaspar Sena (Alfa Mist, Maria Chiara Argirò).

Λίγο νωρίτερα στη σκηνή της Πλύφα θα ανέβει το εκρηκτικό τζαζ τρίο MOb. Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το 1ο τους άλμπουμ με τίτλο «MOb 1» (2023, Veego Records), έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις διεθνώς. MOb είναι ο όχλος, ένα όνομα που υποδηλώνει μια δυναμική και μια έλλειψη στατικότητας, ποιότητες που χαρακτηρίζουν τις διαθέσεις του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της σύνθεσης.

Η μουσική τους περιγράφεται ως σταυροδρόμι μεταξύ της electronic melodious jazz, kraut, filmic και exploratory post punk. Synthesizers, effects, loops, drones και τονικές αποκλίσεις μοιράζονται πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία του απαράμιλλου ηχητικού τοπίου του τρίο.

MOb trio

Οι συνθέσεις του γκρουπ βασίζονται, κυρίως, σε ανοικτές φόρμες, χρησιμοποιώντας τόσο τονικό όσο και μη τονικό γραμμικό υλικό, ενώ ο αυτοσχεδιασμός τείνει να ισορροπεί μεταξύ της παραγωγής μελωδικού υλικού και της δημιουργίας πολύπλευρων ηχητικών ατμοσφαιρών.

Οι MΟb trio είναι ο Μάριος Βαληνάκης (Σαξόφωνο & live electronics), ο Αλέξανδρος Δελής (Μπάσο, κιθάρα & effects) και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος (Ντραμς).