Χρυσές Σφαίρες 2024: Η Billie Eilish κέρδισε τον Springsteen και ο Λάνθιμος τον αποθέωσε 

Άλλη μία Χρυσή Σφαίρα έβαλαν στη συλλογή τους η Billie Eilish και ο αδελφός της Finneas, κερδίζοντας το βραβείο για το τραγούδι “What Was I Made For?” από την ταινία “Barbie”.

Η Eilish διαγωνίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες 2024 στην κατηγορία “Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι”, μαζί με τους: Bruce Springsteen και το “Addicted to Romance” από την ταινία “She Came to Me”, Dua Lipa με το “Dance the Night” (Barbie), Ryan Gosling με το “I’m Just Ken” (Barbie), Lenny Kravitz με το “Road to Freedom”(Rustin) και Jack Black με το “Peaches” (The Super Mario Bros).

Λαμβάνοντας τη Χρυσή Σφαίρα, μαζί με τον αδερφό της στον οποίο έχει τεράστια αδυναμία, η ποπ σταρ Billie Eilish είπε ότι έγραψε το τραγούδι πριν από περίπου έναν χρόνο όταν είχε κατάθλιψη.

«Δεν το περίμενα εκείνη τη στιγμή [που της πρότειναν να γράψει το κομμάτι]”, είπε. “Ήταν πριν από ένα χρόνο σχεδόν που μας έδειξαν την ταινία και τότε ένιωθα πολύ δυστυχισμένη και καταθλιπτική. Το να γράψω αυτό το τραγούδι με έσωσε κάπως. Ένα χρόνο μετά είμαστε εδώ, κρατάω αυτό [το βραβείο] και νιώθω απίστευτα τυχερή και ευγνώμων”. Στη συνέχεια, έκανε μια παύση και κοίταξε γύρω από την αίθουσα, προσθέτοντας: “Παιδιά, όλοι εσείς σε αυτό το δωμάτιο με τρομάζετε πάρα πολύ».

Θυμίζουμε ότι το 2020, η 20χρονη Eilish έγινε η νεότερη τραγουδίστρια που έγραψε το τραγούδι τίτλων αρχής για ταινία του Τζέιμς Μποντ, με το τραγούδι “No Time to Die” να κερδίζει Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, για το οποίο είχε ήδη κερδίσει και μια Χρυσή Σφαίρα.

Όταν ο Λάνθιμος ευχαρίστησε τον Springsteen

Μπορεί ο Springsteen να μην πήρε τη Χρυσή Σφαίρα, όμως πρωταγωνίστησε στην τελετή μέσω … Λάνθιμου, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την επίδραση που είχε στη ζωή του… «23 Σεπτεμβρίου κύριε Σπρίνγκστιν έχουμε και οι δύο γενέθλια. Θέλω να του μιλήσω όλο το βράδυ. Ήταν ο ήρωάς μου μεγαλώνοντας […] Ευχαριστώ τον Μπρους Σπρίνγκστιν που με έκανε να μεγαλώσω όπως μεγάλωσα …». Η κάμερα έδειξε τον Boss να χαμογελάει πλατιά (με φόντο την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ).

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» πήρε Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ και η Έμμα Στόουν κέρδισε το βραβείο του Α΄ Γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της “Μπέλα Μπάξτερ”.

Το “Όπενχάιμερ” του Νόλαν ήταν ο μεγάλος νικητής στις Χρυσές Σφαίρες 2024, κερδίζοντας πέντε βραβεία: Καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού ρόλου με τον Κίλιαν Μέρφι και Β΄Ανδρικού ρόλου με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, αλλά και καλύτερης μουσικής σε σύνθεση Λούντβιχ Γιόρανσον.

Η Eilish παραλαμβάνοντας βραβείο στο Palm Springs Film Festival – πριν από λίγες ημέρες για το ίδιο τραγούδι – είχε μιλήσει αναλυτικότερα για τη φάση στην οποία βρισκόταν όταν το έγραψε.

“… Κάθε αναγνώριση που παίρνει αυτό το τραγούδι, θέλω να την αφιερώσω σε όποιον βιώνει την απελπισία, το αίσθημα του υπαρξιακού τρόμου και αναρωτιέται ‘ποιο είναι το νόημα’, ‘γιατί είμαι εδώ’ και ‘γιατί το κάνω αυτό’;“. […] “Θέλω απλώς να πω σε όποιον αισθάνεται έτσι, να κάνει υπομονή με τον εαυτό του και να ξέρει ότι, νομίζω, αξίζει τον κόπο.”

Η Eilish αποκάλυψε ότι “βρισκόταν σε μία σκοτεινή φάση και τα πράγματα δεν είχαν νόημα στη ζωή” όταν της ζητήθηκε να γράψει ένα τραγούδι για την Barbie. “Απλά δεν καταλάβαινα ποιο ήταν το νόημα και γιατί να συνεχίσεις. [Αμφισβητούσα] τα πάντα στον κόσμο“.

Η Billie Eilish και ο αδερφός της Finneas O'Connell παραλαμβάνουν τη Χρυσή Σφαίρα Sonja Flemming/CBS via AP

Στη συνέχεια, η ίδια και ο αδελφός της Finneas είδαν μισή ώρα υλικό από την ταινία πριν πάρουν την απόφασή τους. “Βασικά έβλεπα την Barbie να λέει και να αισθάνεται πράγματα με τα οποία πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά συντονιζόμουν και ένιωθα τόσο κοντά της. Ένιωσα να με βλέπουν τόσο πολύ και δεν το περίμενα αυτό“, είπε.

Ήταν το πιο “γρήγορο” τραγούδι που έγραψε στη ζωή της μέχρι σήμερα και κατά τη γνώμη της είναι η καλύτερη φωνητική της ερμηνεία ever.

“Addicted to Romance” με Bruce

Σε ένα παράλληλο σύμπαν, η σκηνοθέτης της ταινίας “Addicted to Romance” Rebecca Miller ονειρευόταν να πείσει τον Springsteen να γράψει ένα τραγούδι για την ταινία, αλλά δίσταζε να επικοινωνήσει μαζί του. Μετά από προτροπή του συνθέτη της ταινίας Bryce Dessner – μέλος του indie rock συγκροτήματος the National – έγιναν οι απαραίτητες επαφές και το όνειρό της υλοποιήθηκε.

Ο Bruce λάτρεψε την ταινία και την ιδέα πίσω από τη φράση “addicted to romance” την οποία εκφράζει στο φιλμ ο χαρακτήρας της Μαρίσα Τομέι και έτσι προέκυψε το ομώνυμο τραγούδι (που ερμηνεύει με τη σύζυγό του Patti Scialfa).