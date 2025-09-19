“Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου”: Η Τζούλια Ρόμπερτς συζητά για το σίκουελ

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ρομαντική κομεντί που κατατάχθηκε στις κλασικές επιτυχίες του είδους, η Τζούλια Ρόμπερτς συζητά για το σίκουελ του “Γάμου του Καλύτερού μου Φίλου”.

Ο Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη σκηνοθεσία ενός σίκουελ της κλασικής ρομαντικής κομεντί «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου» που κυκλοφόρησε το 1997.

Η είδηση έρχεται μετά την επιβεβαίωση της Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει στον εμβληματικό της ρόλο, σε κοινή τους συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ «After the Hunt».

Όταν η σταρ παραδέχθηκε ότι «μιλούν μαζί της» για το σίκουελ, ο Γκουαντανίνο δεν δίστασε να δηλώσει: «θα το σκηνοθετούσα σε ένα δευτερόλεπτο».

Το σίκουελ φέρεται να βρίσκεται ήδη σε «πρώιμο στάδιο ανάπτυξης» από τον Ιούλιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το σενάριο έχει αναλάβει η Σελίν Σονγκ (Celine Song), σκηνοθέτις των ταινιών «Περασμένες Ζωές» και «Ταιριάζουμε;», χωρίς ωστόσο να βρίσκεται σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία. Επιπλέον, ο Ντέρμοτ Μαλρόνι (Dermot Mulroney), συμπρωταγωνιστής της Ρόμπερτς στην ταινία του 1997, έχει επίσης υπονοήσει τη συμμετοχή του.

Η δήλωση του σκηνοθέτη έρχεται σε μια περίοδο που το πρόγραμμά του είναι ήδη γεμάτο. Πέρα από το «After the Hunt» με την Ρόμπερτς, τον Άντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield) και την Άγιο Εντεμπίρι (Ayo Edebiri) που κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου και το ήδη γυρισμένο «Artificial», έχει πολλά ακόμα πρότζεκτ στα σκαριά μεταξύ των οποίων μια διασκευή του «Lord of the Flies», το ιταλικό δράμα «Separate Rooms», μια νέα εκδοχή του «Buddenbrooks» του Τόμας Μαν (Thomas Mann) και μία κινηματογραφική μεταφορά του «American Psycho», σύμφωνα με το World of Reel.