Art Athina 2025: Η κορυφαία φουάρ δίνει ραντεβού στο Ζάππειο

Η Art Athina 2025, από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο, παρουσιάζει νέες κατευθύνσεις της σύγχρονης τέχνης μέσα από 72 γκαλερί, παράλληλα events και διεθνείς καλλιτέχνες.

H ανάδειξη των νέων κατευθύνσεων και των προβληματισμών που διαμορφώνουν τον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη της εποχής μας βρίσκεται στο επίκεντρο της Art Athina 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και μία από τις πιο μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης.

Στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της, η Art Athina θα παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας έργα που ποικίλλουν από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

Η Art Athina, όπως κάθε χρόνο, πέρα από τον εκθεσιακό πυρήνα των γκαλερί, εμπλουτίζεται με ένα πολυσχιδές παράλληλο πρόγραμμα που συνομιλεί με το παρόν της τέχνης και περιλαμβάνει design, projects, περφόρμανς και δημόσιες συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες. Αναδεικνύει τη φουάρ όχι μόνο ως εκθεσιακό γεγονός αλλά και ως ζωντανό χώρο πειραματισμού, διαλόγου και πολιτισμικής ζύμωσης.

Με άξονα την καταγραφή νέων τάσεων και τον εποικοδομητικό διάλογο, το κοινό καλείται να παρακολουθήσει τις προτάσεις των γκαλερί και να συνδεθεί με τις διεθνείς κατευθύνσεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη σκηνή, επιβεβαιώνοντας τον καταλυτικό ρόλο της Art Athina ως πλατφόρμας για τη μελέτη, την εμπειρία και την προβολή της σύγχρονης τέχνης.

Τη γενική διεύθυνση της έκθεσης κατέχει για τρίτη συνεχή χρονιά ο Αντώνης Κούρκουλος.

Το πρόγραμμα της Art Athina 2025 έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Main

Αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα των συμμετεχόντων.

Design

Γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές συνθέτουν την ενότητα, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της φουάρ. Στο επίκεντρο φέτος βρίσκεται το γυαλί— εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος — καλώντας μας να κοιτάξουμε μέσα του και πέρα από την επιφάνειά του. Αντίστιξη προσφέρουν τα vintage έπιπλα, που γειώνουν το βλέμμα, «υφαίνοντας μνήμη και ιστορία στο λεξιλόγιο του σύγχρονου design», όπως επισημαίνουν η Τίνα Δασκαλαντωνάκη και ο Μάνθος Καλούμενος, που επιμελούνται τη συγκεκριμένη ενότητα.

Projects

Οι πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως παρουσιάζονται από ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Οντέτ Κουζού. Η φετινή έκθεση εστιάζει στις τελετουργίες και πρακτικές της καθημερινότητας που λειτουργούν ως μέσο δημιουργίας κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.

Performance

Πολυδιάστατο το φετινό πρόγραμμα που κινείται εντός και εκτός του χώρου του Ζαππείου αποτελεί πεδίο συνάντησης της περφόρμανς και του χορού με τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Το Flux Laboratory επιστρέφει στην Art Athina και μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή, που επιμελείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ενότητα των performances, οργανώνουν ένα πρόγραμμα που προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ανταλλαγής και καλλιτεχνικού διαλόγου. Αναλυτικότερα ο Κωνσταντίνος Ρήγος και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζουν το εκρηκτικό φινάλε της παράστασης «Golden Age».

Ο καταξιωμένος φωτογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του Advanced Style, ενός πρότζεκτ αφιερωμένου «στην καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας», Ari Seth Kohen φέρνει στις αποσκευές του μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας. Σε συνεργασία με μία από τις πιο εμβληματικές μούσες του, το μοντέλο, μπλόγκερ και δημιουργό του Style Crone, Judith Boyd, οι επισκέπτες της Art Athina θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να τους θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τη δημιουργική έκφραση και τη θετική προσέγγιση της γήρανσης, αλλά και -αν προσελκύσουν με το στυλ τους- να βρεθούν απέναντι από τον φωτογραφικό φακό του Ari Seth Kohen.

Στην ενότητα υπό τον τίτλο «NOW WHAT», σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή, ο χορογράφος Άγγελος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει τη νέα του δουλειά «An UMBRA Story» που κινείται στην επικράτεια των ονείρων. Η λαϊκή αγορά, η αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν στο επίκεντρο της περιπατητικής συλλογικής περφόρμανς «Αγορές και Αγορές», της Collectif ΜASI. Η Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία μέσα από το έργο της «Such A Crybaby» εξερευνά την νεανική κουλτούρα των φαν μέσω του ήχου, της κίνησης και της φωνής. Τέλος, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με το «Performance as Interview as Performance» δημιουργεί ένα δεύτερο φόρεμα πάνω από το δικό της με τις απαντήσεις που λαμβάνει από το κοινό στο πλαίσιο μιας σιωπηλής, γραπτής «συνέντευξης».

Εditions

Παρών φέτος στην Art Athina 2025 και ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, το Athens Art Book Fair. Λίγες ημέρες πριν από την έκτη διοργάνωσή του το ανεξάρτητο, artist-run εγχείρημα που στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων, στη δημιουργία μιας σκηνής γύρω από τις ανεξάρτητες εκδόσεις και στη δημιουργία συνδέσμων με αντίστοιχες εκδοτικές πρακτικές, ενώνει τις δυνάμεις του με την αθηναϊκή φουάρ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας παρουσιάζουν μια επιλογή από καλλιτεχνικές εκδόσεις.

Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club

Ένας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη ανοίγει φέτος στην Art Athina, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow. Κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν ερωτήματα είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος;». Τις απαντήσεις θα κληθούν να δώσουν οι Σωτήρης Μπαχτσετζής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, Vincenzo de Bellis – Chief Artistic Officer, Global Director of Art Basel Fairs, Αφροδίτη Παναγιωτάκου – Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Ίδρυμα Ωνάση, Wim Pijbes – Ιστορικός Τέχνης και Διευθυντής, Droom en Daad, Durjoy Rahman – Ιδρυτής, Durjoy Bangladesh Foundation. Συντονίστρια θα είναι η Farah Nayeri, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times. Tα Art Athina Art for Tomorrow

Talks Powered by TATOÏ Club θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs, που αναδεικνύεται σε venue partner της Art Athina 2025.

Kids’ Educational Program

Δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA. Κεντρικός θεματικός άξονας είναι η Αθήνα και οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι που προτείνονται στους μικρούς φίλους της φουάρ για να την ανακαλύψουν. Για δεύτερη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζoνται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήρια να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

Αναπόσπαστο μέλος της ομάδας της Art Athina τα τελευταία εννέα χρόνια το πολυβραβευμένο δημιουργικό γραφείο G Design Studio, το οποίο διαμόρφωσε τη νέα οπτική ταυτότητα της φουάρ και σχεδίασε τον φετινό κατάλογο της έκθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σταθερά στη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης. Μέσω του VIP προγράμματος, που σχεδίασαν η Μαριλένα Κουτσούκου και η Θεοδώρα Κουμουνδούρου και υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας προσκαλούνται φιλότεχνοι από το εξωτερικό και αποκτούν μια ουσιαστική γνωριμία με την ελληνική εικαστική σκηνή μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, η παρουσία ξένων δημοσιογράφων στην Αθήνα ενισχύει την προβολή της διοργάνωσης πέρα από τα ελληνικά σύνορα, χάρη στη υποστήριξη της Aegean Airlines και των Donkey Hotels.

Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Την περίοδο της Art Athina 2025 θα λειτουργεί ήδη η ατομική έκθεση – έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (12 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου).

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση του φετινού νικητή.

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2025:

Main

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, ARTOWER AGORA GALLERY, Artshot – Sophia Gaitani, Artworx, ASTROLAVOS art galleries, ATHANASIADOU GALLERY, Batagianni Gallery, Callirrhoë, CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, GALLERY13, Galleria Giampaolo Abbondio (Italy), Gallery Art Prisma, George Benias Gallery, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, LTEC Gallery/M.A.M.A CONTEMPORARY (Cyprus), Marginalia Gallery (Cyprus), Mataroa Gallery, MAZI PROJECTS / Razem Pamoja Foundation (Poland), Mets Arts Center, MIHALARIAS ART, Nil Gallery (France), Ninetto Gallery, Nitra Gallery, Novembar Gallery (Serbia), PERITECHNON Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Shazar Gallery (Italy), Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery (Cyprus), Untiled Gallery / Soldout.Design (Bulgaria), Wilhelmina’s, Zoumboulakis Galleries

Project spaces

Cynefin Athens, CYPHER, keramikos23_artspace, MISC, Sealed Earth, space52, The Paddocks, Thermia Project

Design

ANTIQUA, Bombyx, Mouki Mou, Soutzoglou Carpets, Stefanidou Tsoukala Gallery, TAXIDI TINOS, Serieye

Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».