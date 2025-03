The Back Pack: Ποια είναι η non-spoken ομάδα της Νέας Υόρκης που έρχεται στην Αθήνα

Η φημισμένη non-spoken ομάδα της Νέας Υόρκης, The Back Pack, έρχεται στη χώρα μας για πρώτη φορά και παρουσιάζει στο Θέατρο Ροές, μόνο για 2 παραστάσεις, την τελευταία της δημιουργία «NOTED»

Ταξιδεύουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και καταφθάνουν στην Αθήνα στις 5 και 6 Απριλίου οι περίφημοι και πολυβραβευμένοι “The Back Pack“. Η φημισμένη non-spoken ομάδα της Νέας Υόρκης έρχεται στη χώρα μας για πρώτη φορά και παρουσιάζει στο Θέατρο Ροές, μόνο για 2 παραστάσεις, την τελευταία της δημιουργία «NOTED», που έχει αποθεωθεί από τον νεοϋρκέζικο Τύπο.

Μια κωμική πανδαισία τεσσάρων περφόρμερ πάνω στις τεχνικές κλόουν, κουκλοθέατρου, κινούμενων σχεδίων, θέατρου σκιών, stop motion και δημιουργίας ζωντανών ήχων με φυσικά υλικά (foley techniques) και με ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους! Κίνηση, μουσική, χορός και multimedia σε μια αξέχαστη εμπειρία που έρχεται κατευθείαν από την καρδιά του Μανχάταν.

Οι «The Back Pack» είναι μια από τις σημαντικότερες ομάδες κωμωδίας και χορού των ΗΠΑ, της οποίας τα σόου χαρακτηρίζονται ως «ζωντανά κινούμενα σχέδια». Ξεκίνησαν από τα βορειοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών και εργάζονται πλέον με έδρα τη Νέα Υόρκη. Τα ιδρυτικά της μέλη (Katie Kohler, Pete Betcher, Jeremiah Rosenberger και Justin Morley), άρχισαν να δημιουργούν και να παρουσιάζουν αυτές τις «λοξές», σιωπηρές, κωμικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής στο Πανεπιστήμιο της Μοντάνα, το 2008. Όλες οι δουλειές τους αποτελούν πρωτότυπη σύλληψη, δημιουργία και εκτέλεση εξ ολοκλήρου των τεσσάρων αυτών εξαιρετικών περφόρμερς. Έχουν βραβευθεί, για τις δουλειές τους, μεταξύ άλλων, με δύο βραβεία B. Iden Payne, ένα βραβείο Austin Critics Table Award, τέσσερα βραβεία Best of Fest από το Frontera Fest και έχουν διακριθεί μεταξύ των 4 κορυφαίων ομάδων στο τελευταίο Philadelphia Fringe Festival.

Η παράσταση NOTED που θα δούμε στην Αθήνα, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία την τρέχουσα σεζόν στο THE TANK THEATRE της Νέας Υόρκης.