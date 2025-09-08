Doja Cat: Έβαλε κραγιόν στο κόκκινο χαλί των MTV Awards και μετά το… έφαγε – Βίντεο

Η Doja Cat κατάφερε ξανά να τραβήξει όλα τα φώτα πάνω της με μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε. Το στιγμιότυπο που έγινε viral.

Η Doja Cat κατάφερε για άλλη μια φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα στα MTV VMAs 2025, όχι μόνο με την εμφάνισή της, αλλά και με μια απρόβλεπτη κίνηση που προκάλεσε χαμό στα social media.

Η 29χρονη σταρ περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μίνι φόρεμα σε παστέλ απόχρωση του οίκου Balmain, με έντονο ντεκολτέ και μεταλλικές λεπτομέρειες που ανέδειξαν το εκκεντρικό της στυλ. Όσο κι αν η εμφάνισή της συζητήθηκε, αυτό που ακολούθησε ήταν εκείνο που έμεινε αξέχαστο.

Μπροστά στους φωτογράφους, η Doja Cat έβγαλε ένα κατακόκκινο κραγιόν, το πέρασε στα χείλη της με θεατρικότητα και στη συνέχεια… το δάγκωσε, αφήνοντας τους πάντες άφωνους. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε αστραπιαία στο διαδίκτυο.

Σε χαλαρή διάθεση, λίγο αργότερα παραδέχτηκε με χιούμορ ότι της φάνηκε «νόστιμο», μετατρέποντας το περιστατικό σε αντικείμενο αμέτρητων σχολίων. Χρήστες στο X αποθέωσαν την τόλμη της, με κάποιους να χαρακτηρίζουν την κίνηση «επαναστατική», ενώ άλλοι έμειναν με απορίες, διερωτώμενοι γιατί να δοκιμάσει κανείς ένα κραγιόν.

Όπως και να ’χει, η Doja Cat πέτυχε ξανά τον στόχο της: να γίνει η πιο πολυσυζητημένη παρουσία της βραδιάς.