Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποκάλυψε πως ήταν έγκυος από Τζάστιν Τίμπερλεϊκ – Γιατί ξύρισε τα μαλλιά της το 2007

Τα media να την παρακολουθούν στενά σε όλη της τη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λέει πως υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουμε για εκείνη. Τα έγραψε στο βιβλίο της με τίτλο The Woman In Me.

H Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκαλεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ένα άγχος στους 42.200.000 followers που έχει στο Instagram με τα βίντεο που ‘ανεβάζει’. Η τελευταία χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears) Aπό το 2008 έως πριν δυο χρόνια ζούσε υπό καθεστώς κηδεμονίας που έδινε στον πατέρα της το δικαίωμα να αποφασίζει για ό,τι την αφορά. Από το πού θα εμφανίζεται έως το πόσους καφέδες μπορούσε να αγοράζει κάθε ημέρα. Δεν της επιτρεπόταν καν να οδηγεί. Στους κανόνες που έπρεπε να ακολουθεί ανήκε ότι δεν έχει το δικαίωμα να δίνει συνεντεύξεις. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαν όλοι για εκείνη, πλην της ιδίας. Τώρα μέσω της αυτοβιογραφίας της που θα κυκλοφορήσει στις 24/10, με τίτλο Woman in Me μιλάει μόνο εκείνη. Διαβεβαιώνει πως μολονότι τα media την κακοποίησαν και την παρακολουθούσαν 24 ώρες το 24ωρο για χρόνια «υπάρχουν πολλά που δεν ξέρετε για εμένα». Συγκέντρωσε όσα κρατούσε μέσα της για 20 χρόνια και τα αποκαλύπτει τώρα, σε όποιον ενδιαφέρεται να μάθει ποια είναι πραγματικά. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears) Στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου, έγινε προδημοσίευση κάποιων σελίδων στο People. Αποκαλύφθηκε έτσι, πως έκανε άμβλωση κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. «Όταν έμαθα πως ήμουν έγκυος εξεπλάγην, αλλά δεν το εξέλαβα ως τραγωδία. Τον αγαπούσα τόσο πολύ και πίστευα πως μια ημέρα θα κάνουμε μαζί οικογένεια. Δεν περίμενα να γίνει τόσο νωρίς. «Ο Τζάστιν δεδομένα δεν χάρηκε με την εγκυμοσύνη. Μου είπε πως δεν ήμασταν έτοιμοι για να καλωσορίσουμε ένα μωρό στις ζωές μας. Ότι ήμασταν πολύ νέοι». Η Σπίαρς ήταν 17 και ο Τίμπερλεϊκ 18. Της είπε ξεκάθαρα πως δεν ήθελε να γίνει πατέρας κι εκείνη διέκοψε την εγκυμοσύνη. «Αν ήταν στο χέρι μου να αποφασίσω, δεν γεννούσα το παιδί. Αλλά ο Τζάστιν ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν ήθελε να γίνει πατέρας. Μέχρι σήμερα, είναι ένα από τα πιο οδυνηρά πράγματα που έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου». Δημοσιογράφοι επικοινώνησαν με τον Τίμπερλεϊκ για ένα σχόλιο, αλλά εκείνος δεν ανταποκρίθηκε -τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Το 2021, όταν κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ των New York Times με τίτλο Framing Britney Spears, ο Τίμπερλέικ είχε ζητήσει συγγνώμη από την Σπίαρς, γιατί από το 2002 άφηνε να κυκλοφορεί η φήμη πως εκείνη ήταν υπεύθυνη για το χωρισμό τους (ότι τον είχε απατήσει). Δεν ήταν όμως, αυτή η αλήθεια. Όπως δεν ήταν αλήθεια όσα έλεγε η μητέρα της για το πόσο προστατευτική ήταν με τη διάσημη κόρη της. Η Σπίαρς γράφει πως την άφηνε να πίνει κοκτέιλ, όταν ήταν στο γυμνάσιο. Γράφει για τις συνεχείς πιέσεις που δεχόταν για την εμφάνιση της, με τον πατέρα της να της λέει επανειλημμένα πως «είμαι χοντρή και κάτι πρέπει να κάνω για αυτό. Άνθρωποι κοιτούσαν το σώμα μου και μου έλεγα τη γνώμη τους από όταν ήμουν έφηβη. Το ξύρισμα του κεφαλιού μου και η ακραία συμπεριφορά μου ήταν ο τρόπος που είχα για να τους κρατήσω μακριά μου. Υπό την κηδεμονία όμως, με έκαναν να καταλάβω πως αυτές οι ημέρες έχουν τελειώσει. Έλεγχαν από την ώρα που κοιμόμουν έως τα φάρμακα που έπρεπε να παίρνω ή το μήκος των μαλλιών μου». Σε ένα απόσπασμα, γράφει πως η κηδεμονία την έκανε ένα είδος ‘παιδιού ρομπότ, μια σκιά του εαυτού μου’, ενώ υποστηρίζει πως οι υπεύθυνοι για την περιουσία της την κακοδιαχειρίστηκαν και αντιμετώπιζαν προβλήματα κατάχρησης ουσιών. «Δεν υπήρχε τρόπος να συμπεριφερθώ ως ενήλικας, αφού δεν θα μου συμπεριφέρονταν σαν ενήλικα. Έτσι ενεργούσα σαν μικρό κορίτσι. Τότε όμως, έμπαινε πάλι στη μέση ο ενήλικας εαυτός μου. Μόνο που ο κόσμος μου δεν μου επέτρεπε να είμαι ενήλικας».