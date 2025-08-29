Η Google γιορτάζει τον αρραβώνα της Taylor Swift και του Travis Kelce

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε η Google για να ευχηθεί στην Taylor Swift και τον Travis Kelce που αρραβωνιάστηκαν.

Η Google δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει τον ενθουσιασμό της για τον αρραβώνα της ποπ σταρ Taylor Swift με τον σταρ του NFL Travis Kelce. Τις τελευταίες ημέρες, οι χρήστες που αναζητούν το όνομα της τραγουδίστριας βλέπουν να εμφανίζεται ένα εντυπωσιακό animation.

Μια βροχή από πορτοκαλί confetti και σπινθήρες κατακλύζουν τη σελίδα. Ταυτόχρονα, μια φλεγόμενη καρδιά ανεβαίνει από το κάτω μέρος, συνοδευόμενη από την φράση «And, baby, that’s show business for you» που αποτελεί αναφορά στο επερχόμενο άλμπουμ της.

Η τραγουδίστρια που έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy και ο παίκτης των Kansas City Chiefs ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους την Τρίτη μέσω αναρτήσεων στα social media, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού.

Η Swift και ο Kelce δημοσίευσαν μαζί πέντε φωτογραφίες, συνοδευόμενες από τη λεζάντα: «Η καθηγήτριά σου στα αγγλικά και ο καθηγητής σου στο γυμναστήριο παντρεύονται», μαζί με ένα emoji δυναμίτη. Για τους πιστούς Swifties και εκατομμύρια θαυμαστές, η ανακοίνωση έφερε στο φως την ολοκλήρωση μιας σχέσης δύο ετών, που κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού σε όλο τον κόσμο.

Η ανάρτηση στο Instagram έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,8 εκατομμύρια likes σε μόλις 20 λεπτά, ενώ και το NFL έστειλε τα συγχαρητήριά του στο ζευγάρι, που έχει τραβήξει παγκόσμια προσοχή.

Η Swift και ο Kelce, και οι δύο 35 ετών, ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2023, μετά από εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Arrowhead Stadium, το γήπεδο των Kansas City Chiefs. Ο Kelce αποκάλυψε αργότερα στο podcast του New Heights ότι είχε απογοητευτεί που δεν συνάντησε τη Swift εκείνη τη μέρα. Σύντομα η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό και τα media, με την Swift να παρακολουθεί τα ματς των Chiefs και τον Kelce στις στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας της.

Οι λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου παραμένουν μυστικές, καθώς ούτε οι εκπρόσωποι της Swift ούτε η ομάδα του Kelce έχουν αποκαλύψει πότε ή πού συνέβη.