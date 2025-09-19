Η Madonna επιστρέφει με νέο άλμπουμ – Η αποκαλυπτική φωτογράφιση

Η Madonna ανακοινώνει την επιστροφή της στη Warner Records μετά από 20 χρόνια και την κυκλοφορία ενός νέου dance άλμπουμ το 2026. Η ανάρτηση στο Instagram με την αποκαλυπτική φωτογραφίσή της.

Η Βασίλισσα της ποπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη (18/9) ότι θα κυκλοφορήσει ένα ολοκαίνουργιο dance άλμπουμ το 2026 και επιστρέφει στην Warner Records, σχεδόν 20 χρόνια μετά την αποχώρησή της από το label.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια επιστροφή για την Madonna, που ξεκίνησε την πορεία της προς τη δόξα το 1982 με το Sire Records, θυγατρική της Warner, και παρέμεινε εκεί για τα πρώτα 25 χρόνια της καριέρας της.

«Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα – Και νιώθω σαν στο σπίτι μου με τη Warner Records!» έγραψε η Madonna σε λεζάντα σε ανάρτηση της στο Instagram, όπου ανακοίνωσε την επιστροφή της με μια αποκαλυπτική φωτογράφιση.

Στα καρέ που δημοσίευσε η 67χρονη τραγουδίστρια, φοράει ένα διαφανές φόρεμα με εντυπωσιακό ντεκολτέ, ένα διχτυωτό καλσόν και χρυσά γυαλιστερά τακούνια και προκαλεί αίσθηση.

«Από την εποχή που ήμουν μια καλλιτέχνιδα που αγωνιζόταν στη Νέα Υόρκη, μέχρι τη στιγμή που υπέγραψα συμβόλαιο για να κυκλοφορήσω τρία μόνο singles, φαινόταν ότι ο κόσμος μου δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος — και στην πραγματικότητα, αυτό αποδείχτηκε αλήθεια», δήλωσε η Madonna σε ανακοίνωσή της. «Από την αρχή, η Warner Records υπήρξε πραγματικός συνεργάτης μου. Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω και ανυπομονώ για το μέλλον, να δημιουργώ μουσική, να κάνω τα απρόβλεπτα και ίσως να προκαλέσω κάποιες απαραίτητες συζητήσεις».

Το άλμπουμ, που ακόμη δεν έχει τίτλο, θα είναι το πρώτο της Madonna μετά από επτά χρόνια. Στο νέο έργο θα συνεργαστεί ξανά με τον DJ Stuart Price, ο οποίος είχε παράγει το επιτυχημένο άλμπουμ της Madonna “Confessions on a Dance Floor” το 2005.