Μαντόνα: Οι σκοτεινές σκέψεις που έκανε στη μάχη για την επιμέλεια του γιου της

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για τις σκοτεινές σκέψεις που είχε κατά τη διάρκεια της μάχης για την επιμέλεια του γιου της.

Μια από τις πιο αποκαλυπτικές της συνεντεύξεις παραχώρησε η Μαντόνα στην οποία, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως η δύσκολη μάχη για την επιμέλεια του γιου της την οδήγησε σε σκοτεινές σκέψεις, με την ίδια να παραδέχεται πως σκέφτηκε την αυτοκτονία.

Σε συνέντευξή της στον Βρετανό podcaster Jay Shetty, η βασίλισσα της pop αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο της ζωής της όταν η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Guy Ritchie, οδήγησε σε μια σφοδρή μάχη για την επιμέλεια του γιου τους, Rocco.

Η μάχη αυτή κορυφώθηκε το 2016, όταν ο γιος τους αποφάσισε να φύγει από την περιοδεία της Madonna και να μετακομίσει στο σπίτι του πατέρα του στο Λονδίνο, την ώρα που εκείνη βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία για το Rebel Heart Tour.

Η Μαντόνα παραδέχτηκε πως υπήρξαν στιγμές που ένιωθε εξαιρετικά αδύναμη ψυχικά, ενώ για πρώτη φορά παραδέχτηκε δημόσια πως σκέφτηκε την αυτοκτονία. «Ήταν μια από τις πιο επώδυνες στιγμές στη ζωή μου», είπε, περιγράφοντας την αίσθηση απώλειας και απογοήτευσης που ένιωθε.

Αναφερόμενη στην ένταση που προκάλεσε η μάχη για την επιμέλεια, η Μαντόνα ανέφερε τα εξής: «Αν και ο γάμος μου δεν πέτυχε -όπως δεν πετυχαίνουν πολλοί γάμοι- η ιδέα ότι κάποιος προσπαθεί να μου πάρει το παιδί ήταν σαν να μου λέει “κάνε με να πεθάνω”.» Στην απογοήτευση και την εξάντληση που ένιωθε, η ίδια έλεγε συχνά πως «ξάπλωνε στο πάτωμα του καμαρινιού της, κλαίγοντας», ενώ κάθε βράδυ έπρεπε να βγει στη σκηνή.

Η δύναμη της πίστης της, ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστική. «Ευτυχώς που είχα πνευματική ζωή», δήλωσε η Μαντόνα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την πίστη που την στήριξε εκείνη την περίοδο.

Σε μια συναισθηματική αναδρομή, η Madonna μίλησε και για την επανένωσή της με τον αδελφό της πριν τον θάνατό του από καρκίνο το 2023. Ανέφερε ότι η συγχώρεση ήταν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως η επαφή του αδελφού της την ώθησε να ξεπεράσει την προσβολή που ένιωθε από εκείνον.

«Δεν του μιλούσα για τρία χρόνια. Και ήταν η ασθένειά του που με έκανε να αναρωτηθώ: “Θα βοηθήσω τον εχθρό μου;” Και απλά το έκανα», είπε συγκινημένη, περιγράφοντας την ανακούφιση που ένιωσε όταν κατάφερε να συγχωρήσει και να κρατήσει το χέρι του αδελφού της στο τέλος της ζωής του.