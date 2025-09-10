Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία του για να δει την Εθνική – “Εντάξει, νικήσαμε”

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρακολούθησε μαζί με το κοινό της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία λεπτά του αγώνα Ελλάδας – Λιθουανίας. Η στιγμή που έγινε viral.

Μια ιδιαίτερη στιγμή χάρισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο κοινό της Θεσσαλονίκης, καθώς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, διέκοψε το πρόγραμμά του, για να δει μαζί με τους θεατές τα τελευταία λεπτά του αγώνα της Εθνικής με τη Λιθουανία για το Eurobasket.

Την ώρα που ερμήνευε τις επιτυχίες του, ο τραγουδιστής έκανε ένα μικρό διάλειμμα και στη γιγαντοοθόνη της σκηνής προβλήθηκαν οι κρίσιμες φάσεις του ματς. Ο ίδιος παρακολούθησε αφοσιωμένος τις τελευταίες επιθέσεις, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και σφυρίγματα, όταν ο σπίκερ ανακοίνωσε ότι απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

«Εντάξει, νικήσαμε. Να το αφήσω κι άλλο;» σχολίασε χαμογελώντας ο Αργυρός, προτού συνεχίσει το πρόγραμμα της βραδιάς.

Δείτε το βίντεο:

Η στιγμή έγινε viral, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη δύναμη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ να ενώνει τους Έλληνες, ακόμα και σε μια μουσική συναυλία.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική νίκησε τη Λιθουανία (87-76) το βράδυ της Τρίτης (9/9) στη Ρίγα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και πηγαίνει για μια ιστορική μάχη απέναντι στην Τουρκία με φόντο τον τελικό της Κυριακής (14/9 στις 21:00).