Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά στον θρύλο της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, στο Facebook.
- 04 Σεπτεμβρίου 2025 22:00
Το δικό του “αντίο” στον θρύλο της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θέλησε να πει ο Λάκης Γαβαλάς.
Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Faceebook, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας. Του αιώνα μας… Adio GIORGIO ARMANI».