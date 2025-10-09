Ο Άντονι Μπόιλ αποκάλυψε αν ό,τι βλέπουμε στη γυμνή σκηνή του House of Guinness είναι δικό του

Ο Άντονι Μπόιλ υποδύεται τον Άρθουρ Γκίνες, στο House of Guinness. Στο τρίτο επεισόδιο εμφανίζεται ολόγυμνος. Η ιδέα ήταν δική του. Και το σώμα επίσης.

Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα που μπορεί να πει κάποιος για το Ηοuse of Guinness, την τελευταία διεθνή επιτυχία του Netflix που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας που έδωσε στον πλανήτη τη μαύρη μπύρα.

Ή κάπως έτσι, γιατί όπως έχει πει ο δημιουργός της σειράς (και των Peaky Blinders), Steven Knight, πήρε μια πραγματική ιστορία και γέμισε τα κενά που υπήρχαν σε πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειας Γκίνες.

Στο τρίτο επεισόδιο, ο Άντονι Μπόιλ, ο οποίος υποδύεται τον ομοφυλόφιλο κληρονόμο, Άρθουρ Γκίνες βγαίνει από μια μπανιέρα, όπως βγαίνουμε όλοι. Δηλαδή, χωρίς ρούχα. Όχι όπως μας γέννησε η μητέρα μας, αλλά με την εξέλιξη αυτής της εκδοχής, έως την ενηλικίωση.

Εν πάση περιπτώσει, το θέμα που κυριαρχεί στα social media και η ερώτηση που τέθηκε στον Μπόιλ περισσότερο από κάθε άλλη, είναι αν φορούσε προσθετικό μέλος στην αποκαλυπτική σκηνή.

Η ιδέα και το σώμα ήταν του Άντονι Μπόιλ

Σε συνέντευξη του στο Men’s Health αποκάλυψε, αφενός ότι το full nudity ήταν δική του ιδέα, αφετέρου ό,τι βλέπουμε είναι 100% δικό του. Όπως είπε με το χαμόγελο της υπερηφάνειας «είναι το δικό μου σώμα».

Eξήγησε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που έβγαλε τα ρούχα του για έναν ρόλο, τουναντίον είναι κάτι που έχει κάνει και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Οπότε, αισθανόταν άνετα.

Στο House of Guinness τώρα, είχε ένα συγκεκριμένο όραμα.

«Στο σενάριο, ο χαρακτήρας αρχικά έπρεπε να βάζει τα μανικετόκουμπά του, στεκόμενος δίπλα στον καθρέφτη. Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν κάπως βαρετό. Τηλεφώνησα στον σκηνοθέτη και πρότεινα να καπνίζω και να πίνω ουίσκι στο μπάνιο, εντελώς γυμνός και να σηκώνομαι, με τρόπο που να δείχνει ότι μου ανήκει όλος ο γ… κόσμος. Πως τον ελέγχω.

Δεν χρειαζόταν να πω κάτι. Το έδειξα».