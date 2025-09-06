Ο Γιάννης Σερβετάς αποτύπωσε αυτό που σκεφτήκαμε όλοι μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας

Η ανάρτηση του Γιάννη Σερβετά για την αγχωτική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Ισπανίας.

Η Εθνική Ελλάδας μπορεί να εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της, στο Eurobasket 2025, παίρνοντας το εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης, ωστόσο το έργο της μόνο εύκολο δεν ήταν απέναντι στην Ισπανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού διατηρώντας το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, ωστόσο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι πρωταθλητές Ευρώπης ψαλίδισαν τη διαφορά και πέρασαν ακόμη και μπροστά στο σκορ, μετατρέποντας τον αγώνα σε θρίλερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πράγματα και θαύματα (25 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ) απέναντι σε μία ομάδα που τον έδειρε με αντιαθλητικό τρόπο, ο Κώστας Σλούκας έπαιξε πολύ πάνω από τα ανθρώπινα όριά του και έβαλε το μεγάλο καλάθι, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν συγκινητικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μαγικός (22 πόντοι, έξι τρίποντα), όσοι έπαιξαν βοήθησαν, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, για ένα αποτέλεσμα πραγματικό χρυσάφι.

Για να έρθει, όμως, αυτό οι Έλληνες φίλαθλοι καρδιοχτύπησαν για ακόμη μια φορά, με τον Γιάννη Σερβετά να αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτό που σκεφτήκαμε -και είπαμε- όλοι μας.

Η ανάρτηση του Γιάννη Σερβετά