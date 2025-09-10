Ούρσουλα Κορμπέρο: Η Τόκιο του La Casa de Papel περιμένει το πρώτο της παιδί

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ούρσουλα Κορμπέρο και ο σύντροφός της Τσίνο Νταρίν καθώς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς.

H Ούρσουλα Κορμπέρο ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στους σχεδόν 20 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

«Δεν είναι ΑΙ». Με αυτό το μήνυμα, η Καταλανή ηθοποιός, η οποία έγινε 36 ετών τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε ότι θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά με τον σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή παγκοσμίως από τον ρόλο της ως Tokio στην επιτυχημένη σειρά του Netflix La Casa de Papel, συνόδευσε την ανάρτησή της με μια εικόνα που αποκαλύπτει την φουσκωμένη κοιλίτσα της. Σε λίγες ώρες, η ανάρτησή της έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια likes.

Η σχέση μεταξύ της Ούρσουλα Κορμπέρο και του Τσίνο Νταρίν ξεκίνησε το 2015, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ισπανικής σειράς La embajada του Antena 3. Επί χρόνια, οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο μοντέρνα ζευγάρια στον ισπανικό κινηματογράφο. «Θα τον είχα ερωτευτεί ακόμα κι αν ήταν άσχημος. Επειδή είναι πολύ έξυπνος και έχει μια συντριπτική αίσθηση του χιούμορ. Ένας κύριος. Ήμουν πολύ τυχερή στη ζωή», δήλωσε σε συνέντευξή της στο El Periódico η ηθοποιός, η οποία αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με τον Αντόνιο Μπαντέρας στην επόμενη ταινία της, την κωμωδία-δράμα Rose’s Baby , σε σκηνοθεσία της Τρούντι Στάιλερ .

«Είναι τιμή μου να μοιράζομαι τα πάντα μαζί της. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να την παρακολουθώ να εξελίσσεται επαγγελματικά, είναι τρελό. Το λατρεύω», είπε ο Νταρίν για τη σύντροφό του πέρυσι κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας Manos de hierro . Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλύτερα και τα χειρότερα πράγματα στην Ούρσουλα, χαμογέλασε και είπε αστειευόμενος: «Το καλύτερο είμαι εγώ, και το χειρότερο είμαι εγώ επίσης». Αφού πέρασαν μαζί το lockdown λόγω της πανδημίας στο Μπουένος Άιρες – η ηθοποιός πήγε στην πρωτεύουσα της Αργεντινής για 10 ημέρες και κατέληξε να μείνει για τέσσερις μήνες. Τώρα ζουν στη Βαρκελώνη.