Shania Twain: Αγνώριστη με νέο look – Δεν κατάλαβαν ποια είναι οι ίδιοι της οι fans

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της η Shania Twain, με τους θαυμαστές της να μένουν άναυδοι από τη δραματική μεταμόρφωση.

Σε μία ριζική αλλαγή στην εμφάνισή της προχώρησε η Σανάια Τουέιν (Shania Twain) και οι θαυμαστές της δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται.

Η εμβληματική σταρ της country μουσικής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το νέο της look και άφησε τους πάντες άναυδους, αφού οι περισσότεροι δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν.

Η 58χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από πρόσφατη φωτογράφιση, στην οποία φαίνεται να έχει αποχωριστεί το καστανό και να έχει υιοθετήσει ένα ροζ χρώμα στα μαλλιά της.

“Λατρεύω αυτό το στιγμιότυπο από τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του @hauteliving, επειδή μπορείτε να νιώσετε πόσο καλά περνούσα“, έγραψε η Σανάια Τουέιν στην ανάρτησή της, λέγοντας στους haters “sorry not sorry” και προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Το look σίγουρα εξέπληξε τους θαυμαστές της, με έναν να σχολιάζει: “Αυτή η φωτογραφία δεν πλησιάζει καν στο να σου μοιάζει”, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε “είμαι θαυμαστής [της] εδώ και χρόνια, δεν είχα ιδέα ποια ήταν αυτή“.

“Πιστεύει κανείς άλλος ότι αυτή είναι η Σοφία Βεργκάρα;”, ρώτησε τους χρήστες του Instagram ένας ακόλουθος της τραγουδίστριας, με έναν άλλον να γράφει: “Αγαπώ τη Shania αλλά είναι αγνώριστη [sic] σε αυτή τη φωτογραφία”.

Όπως φαίνεται πάντως, η τραγουδίστρια δεν έβαψε ροζ τα μαλλιά της, καθώς για τις ανάγκες της φωτογράφισης, μέρος της οποίας δημοσίευσε στο Instagram το περιοδικό, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές περούκες.