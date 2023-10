Στέλλα Γεωργιάδου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της – “Δεν με κολακεύει ο φακός”

Η γνωστή τραγουδίστρια σχολίασε την αρνητική κριτική που δέχτηκε για το πρόσωπό της, όσο βρισκόταν στο ριάλιτι “I’m A Celebrity” και έδωσε τη δική της απάντηση στους “haters”.

Καλεσμένη στην εκπομπή “Fay’s Time” της Φαίης Σκορδά βρέθηκε την Δευτέρα (30/10) η Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία αποχώρησε την περασμένη βδομάδα από το “I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here” του ΣΚΑΙ.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης, ενώ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της όσο βρισκόταν στο παιχνίδι, δίνοντας τη δική της απάντηση.

“Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί μου αρέσει πολύ η φύση. Το να είσαι στο δάσος, να ξυπνάς και να βλέπεις τα ψάρια στο ποταμάκι, να βλέπεις τις πυγολαμπίδες το βράδυ που έσβηναν τα φώτα, ήταν υπερθέαμα. Από ‘κει και πέρα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Είχε ταραντούλες, κατσαριδούλες. Σιγά σιγά τα συνηθίσαμε και έγιναν φίλοι μας” είπε αρχικά η Κύπρια τραγουδίστρια.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως με το που έμαθε πως θα γίνει αυτό το project στην Ελλάδα, παρακαλούσε να έχει πρόταση, γιατί της αρέσουν οι προκλήσεις. “Μόνο με τα φίδια είχα μια φοβία, αλλά ήθελα να το ξεπεράσω. Είπα “θα πάω και θα τα αντιμετωπίσω”. Και πράγματι, έτσι έγινε. Στην αρχή που μου τα έβαλαν φώναζα, αλλά μετά το γύρισμα τους είπα να με αφήσουν να τα αγγίξω λίγη ώρα και ξεφοβήθηκα” πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Στέλλα Γεωργιάδου απάντησε στην αρνητική κριτική που δέχτηκε για το πρόσωπό της και την εμφάνισή της γενικότερα.

“Ο κόσμος που το είδε μου είπε “μπράβο, πώς μπόρεσες να επιβιώσεις σε τέτοιες συνθήκες;”. Σε αντίθεση με άλλα σχόλια που ακούγονται γύρω γύρω. Άκουσα ότι έπεσε πολύ “φτυάρι” για την εμφάνισή μας και ειδικά για μένα” είπε και συνέχισε:

“Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζω πάντα και τότε που ήμουν στα 25-26 μου. Συνηθίζεις… Στην αρχή με ενοχλούσε πολύ, αλλά τώρα δεν με αγγίζει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Οι φίλοι μου έχουν κάνει screenshot να τα δω. Αλλά, θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ με αυτά; Και να μην κάνεις τίποτα στο πρόσωπό σου πάλι θα πουν. Δεν θα βρεις άκρη και δεν ασχολούμαι“.

“Η αλήθεια είναι ότι άβαφτες είμαστε… Ο φακός εμένα δεν με κολακεύει ιδιαίτερα. Επειδή έχω τα μαγουλάκια, για κάποιο λόγο, δεν βγαίνω καλή στο φακό. Ο κόσμος που με βλέπει λένε ότι από κοντά είμαι πιο όμορφη από αυτό που βλέπουν. Εδώ, ευτυχώς, έχετε πολύ καλό φωτισμό! Δείτε με, απολαύστε με! Σήμερα κανείς δεν θα κάνει ένα screenshot. Παίρνουν την χειρότερη λήψη μου για να πουν “πω πω, πώς κατάντησε έτσι”. Περίμενα ότι θα υπάρχουν σχόλια, φυσικά” κατέληξε.