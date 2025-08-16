Το καλοκαίρι του ΛΕΞ και το μήνυμα που τρέλανε τους θαυμαστές του

Ο ΛΕΞ έκανε την τρίτη ανάρτησή του στο Instagram και οι θαυμαστές του ετοιμάζονται για Θεσσαλονίκη.

Το προφίλ του ΛΕΞ στο Instagram μετρά 276.000 ακόλουθους, όμως μόνο τρεις αναρτήσεις και την τελευταία την έκανε το απόγευμα του Σαββάτου (16/08) προκαλώντας αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους διαδικτυακούς του φίλους που έσπευσαν να δουν τι ανέβασε ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης.

Με το λιτό μήνυμα “Θεσσαλονίκη σύντομα” και 11 φωτογραφίες, ο διάσημος ράπερ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του διακοπές, που περιλαμβάνουν μπάνια με φίλους, roadtrip υπό τους ήχους του Bad Bunny, anime και sandboarding.

Βέβαια, πολλοί ακόλουθοί του συμπέραναν πως το μήνυμά του μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς κρύβει μια ανακοίνωση για επερχόμενη συναυλία στον τόπο καταγωγής του.

Η ανάρτηση του ΛΕΞ: