Ζενεβιέβ Μαζαρί: Το να με ρωτάτε για τη Βίκυ Καγιά είναι σαν να με ρωτάτε αν μου λείπει ο πρώην μου

Την ενόχλησή της σε ερώτηση για τη Βίκυ Καγιά εξέφρασε για ακόμη μια φορά on camera η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επέστρεψε στο νέο GNTM, αναλαμβάνοντας ξανά τον ρόλο της Creative Director του reality μόδας, ωστόσο με αφορμή την πρεμιέρα του show στο STAR δεν μπόρεσε να αποφύγει τις ερωτήσεις για τη Βίκυ Καγιά.

Αρχικά, όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις των τηλεθεατών μέσω X που μεταξύ άλλων τόνιζαν πόσο αισθητή είναι η απουσία της Βίκυς Καγιά από το project, η Ζενεβιέβ χαμογέλασε και απάντησε πως για εκείνη το πρώτο επεισόδιο ήταν “τέλειο”, και κάλεσε το τηλεοπτικό κοινό να συνεχίσει να βλέπει το GNTM γιατί έρχονται πολλά ωραία πράγματα.

Όταν όμως ρωτήθηκε για το αν της λείπει η Βίκυ Καγιά από την τηλεόραση γενικά αλλά και από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Ζενεβιέβ θέλησε να επαναλάβει αλλά και να υπενθυμίσει ποια είναι σήμερα η σχέση της με την παρουσιάστρια και μοντέλο.

Χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της δήλωσε: “Είναι άδικο, γιατί πέντε χρόνια με ρωτάτε το ίδιο πράγμα και είναι γνωστή η σχέση μου με τη Βίκυ. Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει. Όμως δεν έχει σημασία τι νιώθω εγώ, σημασία έχει τι νιώθει ο κόσμος. Ελπίζω απλά να του αρέσει το GNTM […] Με ενοχλεί που με ρωτάτε, το έχω πει με όλους τους τρόπους, σε όλες τις γλώσσες, είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Βαρέθηκα! Δεν το έχουμε κρύψει ούτε εγώ, ούτε η Βίκυ, ότι δεν έχουμε καμία σχέση. Οπότε το να με ρωτάτε είναι σαν να έχω χωρίσει και να με ρωτάτε αν μου λείπει ο πρώην μου. Ε δεν μου λείπει!“.