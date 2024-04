Ο στίχος της Τέιλορ Σουίφτ που δίχασε το TikTok

Ένας στίχος από τραγούδι του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ έχει ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις στα social media. Τι συνέβη.

Το νέο της άλμπουμ με τίτλο “The Tortured Poets Department” (μτφ. Το Τμήμα των Βασανισμένων Ποιητών) κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες η Τέιλορ Σουίφτ, καταφέρνοντας να σπάσει το ρεκόρ του Spotify, αφού συγκέντρωσε τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα.

Συγκεκριμένα, το άλμπουμ της ποπ σταρ, το οποίο περιέχει 31 κομμάτια, έγινε το πιο δημοφιλές άλμπουμ του Spotify μέσα σε μόλις μία ημέρα ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η καλλιτέχνις με τα περισσότερα streams στην ιστορία της μουσικής πλατφόρμας.

Το “The Tortured Poets Department” είναι μια “..μια ανθολογία νέων έργων που αντικατοπτρίζουν γεγονότα, απόψεις και συναισθήματα από μια φευγαλέα και μοιραία στιγμή του χρόνου – μια στιγμή που ήταν τόσο συγκλονιστική όσο και θλιβερή εξίσου”, όπως περιέγραψε η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram, την Πέμπτη 18 Απριλίου.

Ταυτόχρονα, όμως, με την αστραπιαία επιτυχία, δεν άργησαν να έρθουν και τα δεκάδες αρνητικά σχόλια για ένα από τα τραγούδια του “βασανισμένου” άλμπουμ, -και συγκεκριμένα για ένα στιχάκι του τραγουδιού- για το οποίο μάλιστα η Τέιλορ Σουίφτ κατηγορείται ως “ρατσίστρια” από μεγάλη μερίδα χρηστών των social media, ιδιαίτερα των Αφροαμερικανών.

Ο λόγος για το “I Hate It Here”, στο οποίο η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδά για τη δυσαρέσκεια και τον τρόπο με τον οποίο οι αναμνήσεις μας διαστρεβλώνονται από τη νοσταλγία. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι θέλει να επιστρέψει σε μια εποχή που τελείωσε περισσότερο από έναν αιώνα πριν, τη δεκαετία του 1830, αλλά χωρίς τους ρατσιστές της εποχής.

Οι επίμαχοι στίχοι:

“We would pick a decade

We wished we could live in instead of this

I’d say the 1830s but without all the racists

And getting married off for the highest bid”

Τα επικριτικά σχόλια

Αρκετοί ήταν αυτοί που αμέσως μετά την κυκλοφορία του εν λόγω τραγουδιού τόνισαν ότι το να λέει η Τέιλορ Σουίφτ, μία λευκή γυναίκα, ότι “θέλει να ζήσει τη δεκαετία του 1830, χωρίς, όμως, όλους τους ρατσιστές” είναι τουλάχιστον προκλητικό, μιας που πρόκειται για μια σκοτεινή περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητα, καθώς η δουλεία ήταν νόμιμη, υπήρχαν σκλάβοι και τα δικαιώματα των γυναικών ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτα. “Τι το ωραίο βρίσκει η Τέιλορ Σουίφτ σε αυτή τη δεκαετία” αναρωτιούνται οι περισσότεροι.

“Ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε τον ρατσισμό σήμερα δεν μπορεί να εφαρμοστεί τη δεκαετία του 1830, όπου ακόμα και όσοι ήταν κατά της δουλείας και των σκλάβων, εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι οι Αφροαμερικανοί δεν είναι ίσοι με τους λευκούς Αμερικανούς”, δήλωσε η Αφροαμερικανή Kiki Rae Real στο TikTok. “Η δεκαετία του 1830 δεν μπορεί να ιδωθεί χωρίς ρατσισμό και ρατσιστές” τόνισε.

“Ρομαντικοποιεί μια περίοδο που όχι μόνο οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν σαν ιδιοκτησίες των ανδρών τους αλλά δεν υπολογίζονταν καν σαν άνθρωποι. Επίσης αγνοεί την εμπειρία συγκεκριμένων ανθρώπων εκείνη την περίοδο, όπως πχ των μαύρων [..] Η οπτική της από την πλευρά μιας λευκής γυναίκας είναι επίσης προβληματική”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η @andwelcometo, χρήστρια του TikTok, συγκεντρώνοντας 176 χιλιάδες likes.

“Πως είναι δυνατόν μία φεμινίστρια να λέει ότι θέλει να ζήσει σε μία περίοδο, όπου οι γυναίκες είχαν πολύ λίγα δικαιώματα και ουσιαστικά ήταν ιδιοκτησία των ανδρών;” αναφέρει, μεταξύ άλλων, άλλος χρήστης του TikTok.

Άλλοι με χιουμοριστικό τρόπο προσπάθησαν να παρουσιάσουν πως είναι η δεκαετία του 1830 “στο μυαλό της Τέιλορ Σουίφτ”:

Από την άλλη πλευρά εκατοντάδες φαν της διάσημης ποπ σταρ έσπευσαν να την υπερασπιστούν, τονίζοντας πως η κριτική που ασκείται στην Σουίφτ είναι υπερβολική.

“Δεν είμαστε θύματα, γιατί αν διαβάσετε τους υπόλοιπους στίχους, αντί να διαλέγετε μόνο τα μέρη που θέλετε να ταιριάζουν στην αφήγησή σας, θα καταλάβετε ότι το τραγούδι μιλάει για τη νοσταλγία“, εξήγησε η Tina με βίντεό της στο TikTok.

Οι στίχοι στους οποίους αναφέρεται η Tina:

“Everyone would look down ’cause it wasn’t fun now

Seems like it was never even fun back then

Nostalgia is a mind’s trick

If I’d been there, I’d hate it

It was freezing in the palace”

“Νομίζω ότι χάνετε την ουσία” ανέφερε άλλη χρήστρια του TikTok, υπερασπιζόμενη την Τέιλορ Σουίφτ. “Αυτό που στην πραγματικότητα εννοούσε ήταν ότι θέλει να επιστρέψει σε πιο “απλές εποχές”. Εντάξει, καμία εποχή δεν είναι στην πραγματικότητα ‘απλή, αλλά εκείνη την περίοδο τα πράγματα ήταν πιο ‘ήσυχα’. Χωρίς social media, χωρίς τηλεόραση, χωρίς το Hollywood κλπ. Παρακαλώ ηρεμήστε [..] και σταματήστε να κάνετε τους ‘Swifties’ να αισθάνονται διαρκώς ένοχοι. Είναι εξαντλητικό”, εξήγησε.