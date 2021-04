Οι Ρώσοι γύρισαν πρώτοι το 'Lord of the rings' και πρέπει να το δεις οπωσδήποτε

Η Αmazon έκανε την επένδυση της (250 εκατομμύρια δολάρια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και άλλα 750 εκατομμύρια για την πενταετή παραγωγή), ώστε να κάνει και πραγματικότητα την τηλεοπτική επιστροφή του Lord of the Rings. Ο Covid-19 διέλυσε τα αρχικά πλάνα, για την εκκίνηση των γυρισμάτων, αλλά δεν τα ανέβαλε και είναι πια σε εξέλιξη, στη Νέα Ζηλανδία. Η σειρά θα 'εξερευνήσει' νέες ιστορίες που αφορούν την προ 'The fellowship of the ring' περίοδο. Όσο για το πότε θα κάνει πρεμιέρα, οι καθ' ύλην αρμόδιοι έχουν αρκεστεί στο 'μέσα στο 2021'.

Οι προσευχές των πιστών του JRR Tolkien εισακούστηκαν μεν, εν τούτοις θα χρειαστεί ακόμα λίγη υπομονή έως την επιστροφή στη Μέση Γη. Το 'στερητικό σύνδρομο' είναι αδιαμφισβήτητο και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά, με αυτό που έγινε στη Ρωσία.

Αλλά τι έγινε στη Ρωσία

Κατ' αρχάς ο Tolkien άρχισε να γράφει το 1937, με την έκδοση να γίνεται σε τρεις τόμους το 1954 και το 1955. Το 'εκ των πιο δημοφιλών λογοτεχνικών έργων του 20ου αιώνα' και τρίτο στη λίστα 'βιβλία με πωλήσεις περισσότερες από 100 εκατομμύρια αντίτυπα' έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2001 (με το 'The Fellowship of the Ring', πριν ακολουθήσει το 2002 το 'The Two Towers' και το 2003 το The 'Return of the King').

Αυτή δεν ήταν ωστόσο, η πρώτη μεταφορά του έπους. Είχαν προηγηθεί οι Σοβιετικοί, με το Khraniteli (τη δική τους εκδοχή για το 'The Fellowship of the Ring') το 1991. Προβλήθηκε μια φορά στη ρωσική τηλεόραση, έως την περασμένη εβδομάδα που 'εμφανίστηκε' στο YouTube.

Θα το βρείτε σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει διάρκεια 50 λεπτών (αξίζει έναν κόπο να δείτε τα 'εφέ' και τα κοστούμια) και το δεύτερο μια ώρα και τέσσερα λεπτά. Αν διερωτάστε γιατί να το κάνετε αυτό, θα ήταν χρήσιμο να ενημερωθείτε πως μετά την έμπνευση που είχε το κανάλι στο οποίο ανήκουν τα δικαιώματα (5TV), εμφανίστηκαν 400.000 άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν να 'συντονιστούν', μέσα σε λίγες μέρες. Το ρωσικό Mirf έγραψε πως “θα πρέπει να στηθεί άγαλμα στον άνθρωπο που το βρήκε και το ανάρτησε”.

Οι μεταφράσεις της δουλειάς του Tolkien στη Σοβιετική Ένωση ήταν κάτι πολύ δύσκολο, με την ιστορία ανδρών, ξωτικών και νάνων που πολεμούσαν μια απολυταρχική ανατολική δύναμη να είναι ένας από τους λόγους -που 'κοβόταν' στη λογοκρισία. Επίσης, δεν ήταν πολύ εύκολο να βρεθεί κάποιος που να μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια τη γλώσσα του Άγγλου συγγραφέα στα ρωσικά -χωρίς να αλλοιώσει το πρωτότυπο. Η πρώτη αξιοπρεπής μετάφραση του πρώτου έργου έγινε το 1982. Τρία χρόνια μετά προβλήθηκε στη Leningrad TV, νυν 5ΤV, το 'The Hobbit', με μπαλαρίνες του θεάτρου Mariinsky και έναν μυστακοφόρο αφηγητή. Επίσης, δεν υπήρχαν τρολ και ξωτικά.

