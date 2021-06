Bachelor 2: Το σχόλιο του Παναγιώτη Βασιλάκου για τον Αλέξη Παππά

Στο πλατό της εκπομπής "Καλό Μεσημέρακι" του Νίκου Μουτσινά "εισέβαλε" ο Παναγιώτης Βασιλάκος το μεσημέρι της Δευτέρας (28/06) και μίλησε για το ριάλιτι αγάπης του Alpha "Bachelor", τη νικήτρια και πρώην σύντροφό του Νικολέττα Τσομπανίδου και τον νέο "εργένη".

"Το "Bachelor" είναι ένα πολύ δύσκολο concept για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν μία πρόκληση για εμένα, γιατί ο κόσμος λίγο το βλέπει περίεργα. Βλέπει έναν άνθρωπο να τον διεκδικούν 20 γυναίκες, αλλά δεν είναι έτσι. Εσείς βλέπατε δύο επεισόδια, εγώ αυτά τα ζούσα σε δύο βδομάδες", δήλωσε ο Παναγιώτης Βασιλάκος.

"Η Νικολέττα μου άρεσε από την αρχή", πρόσθεσε, χωρίς να σχολιάσει τον χωρισμό τους μερικούς μήνες μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Όσο για τη νέα σεζόν ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να ξεκουραστεί σωματικά και πνευματικά, αφού το προηγούμενο διάστημα παρουσίασε και το "The Battle of the Couples", ενώ για τον πρώην παίκτη του "Survivor 4" Αλέξη Παππά, που - όπως όλα δείχνουν - θα αναλάβει τη θέση του στο "Bachelor 2", είπε:

"Είναι πολύ ωραίος άντρας, πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθει σίγουρα. Πρέπει να είναι ο εαυτός του, όποιος κι αν είναι ο Bachelor".

