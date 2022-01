DWTS - Τελικός: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του show

Ακόμα ένα Dancing With The Stars έφτασε στο τέλος του μετά τον τελικό που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και ήταν γεμάτος εκπλήξεις, χορό και ρυθμό.

Αυτή τη φορά, ο Νίκος Κοκλώνης βρέθηκε, ως guest star, μεταξύ των κριτών, ενώ βρέθηκε και στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με την Μπέσσυ Αργυράκη.

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η Μαρία Καμμενίδη, η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ, η Βασιλική Μιλλούση και ο Μαξίμ Στάντνικ, ο Dominic Stars και η Ειρήνη Λιναρδή ήταν τα ζευγάρια που ρίχτηκαν στη μάχη του μεγάλου τελικού.

Οι έμπειροι κριτές, Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Στέφανος Δημουλάς, βαθμολόγησαν για τελευταία φορά τα ζευγάρια αλλά τον τελευταίο λόγο τον είχε το κοινό. Συγκεκριμένα, οι τηλεθεατές ψήφισαν το αγαπημένο τους ζευγάρι και τελικά από την ψηφοφορία προέκυψε ο μεγάλος νικητής.

Στο τέλος, η Βίκυ Καγιά κάλεσε τους τέσσερις φιναλίστ κοντά της και ανακοίνωσε ότι ο μεγάλος νικητής του φετινού "Dancing with the Stars" είναι η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ.

Τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του "Dancing with the Stars" στην Ελλάδα θα διατεθούν στον σύλλογο "Πίστη" ενώ τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του "Dancing with the Stars" στην Κύπρο θα διατεθούν στον "Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου".

