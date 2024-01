Famagusta: Γνωρίστε όλους τους χαρακτήρες της σειράς – Οι ηθοποιοί

Το Who is Who της νέας σειράς του MEGA “Famagusta”. Γνωρίστε όλους τους ήρωες που “μπλέκονται” στην ιστορία και τους ηθοποιούς που τους υποδύονται.

Η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA, με τίτλο "Famagusta", ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής (21/01) και αναμένεται να καθηλώσει το κοινό. Με γυρίσματα στην Κύπρο, την Αθήνα και το Λονδίνο, η σειρά, που υπογράφει η τριάδα των επιτυχιών Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλης Νικολάου, ξετυλίγει την ιστορία ενός μαχητικού δημοσιογράφου από την Αγγλία που ταξιδεύει στην Κύπρο για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 50 χρόνια από την επέτειο της τουρκικής εισβολής. Εκείνο που αγνοεί είναι πως τον ταραγμένο Ιούλιο του 1974, βρέφος ακόμη, αποχωρίστηκε στην Αμμόχωστο την πραγματική του μητέρα και μια οικογένεια, που δεν τον ξέχασε ποτέ. Famagusta MEGA TV Famagusta: Η υπόθεση της νέας σειράς Η σειρά μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 1974 στην Αμμόχωστο. Η επιχείρηση "Αττίλας 2" μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή. Η νεαρή Χριστίνα τρέχει πανικόβλητη με το μωρό της στην αγκαλιά για να σωθεί από τους τουρκικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Το ωστικό κύμα μιας βόμβας που σκάει πολύ κοντά της, την ρίχνει στο έδαφος και χάνει τις αισθήσεις της. Όταν συνέρχεται, το μωρό της έχει χαθεί και κανείς δεν γνωρίζει τι έχει απογίνει. Πενήντα χρόνια έχουν περάσει, μα η πληγή του χαμένου μωρού για το ζεύγος Χριστίνας και Ανδρέα Σέκερη δεν έχει κλείσει. Παρότι έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια με τρία παιδιά, πάντα υπάρχει η σκιά του πρωτότοκου γιου. Ο 50χρονος Μάικλ, μεγαλωμένος στο Λονδίνο από Ελληνοκύπριους γονείς, επιστρέφει στο νησί για να καταγράψει τις συγκλονιστικές μαρτυρίες Κυπρίων που έζησαν την τουρκική εισβολή, σε ένα ντοκιμαντέρ. Η έρευνά του θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη μαρτυρία της Χριστίνας Σέκερη και η αλήθεια θα βγει στο φως. Famagusta: Γνωρίστε τα μέλη της οικογένειας Κούρτη Μάικλ Κούρτης (Χρήστος Λούλης): Δημοσιογράφος, μεγαλωμένος στο Λονδίνο από Κύπριο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Έξυπνος, ειλικρινής, φιλόδοξος, συμπονετικός. Καθώς η Κύπρος βρίσκεται πολύ βαθιά στο DNA του, αποφασίζει να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για την τουρκική εισβολή. Η έρευνά του φτάνει τόσο βαθιά και ουσιαστικά στις ιστορικές μαρτυρίες, που θα τον οδηγήσει να ξετυλίξει εν αγνοία του το κουβάρι της προσωπικής του ιστορίας! Είναι και αυτός ένας από τους χιλιάδες αγνοούμενους της εισβολής… ΜΑΪΚΛ ΚΟΥΡΤΗΣ (Χρήστος Λούλης) MEGA Σοφία Κούρτη (Αιμιλία Υψηλάντη): Η μητέρα του Μάικλ, τον οποίον λατρεύει. Δημοσιογράφος, σε διευθυντική θέση μεγάλης αγγλικής εφημερίδας. Χήρα Κύπριου πιλότου. Φιλόδοξη κι εργασιομανής. Κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που, με την αποκάλυψή του, διαλύονται τα πάντα γύρω της. ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΗ (Αιμιλία Υψηλάντη) Μαίρη Ελευθεριάδη (Σοφία Καλλή): Η μικρή αδερφή της Σοφίας και νονά του Μάικλ τον οποίο υπεραγαπά. Είναι κτηματομεσίτρια και ζει στην Ελλάδα. Έχει συμβάλλει καθοριστικά στη μοίρα των δύο γυναικών, της Σοφίας αλλά και της Χριστίνας, της βιολογικής μητέρας του 50χρονου δημοσιογράφου. ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ (Σοφία Καλλή) MEGA Κατερίνα Σεφερτζή (Σοφία Παυλίδου): Εικονολήπτρια, βοηθός και σύντροφος του Μάικλ. Ερωτευμένη μαζί του, μοιράζονται την καθημερινότητα αλλά και το πάθος για τη δουλειά τους. Την ημέρα που σταματάει να είναι το αντικείμενο του πόθου του Μάικλ, αποφασίζει να τον καταστρέψει. Θα τα καταφέρει; ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΦΕΡΤΖΗ (Σοφία Παύλίδου) MEGA Famagusta: Γνωρίστε τα μέλη της οικογένειας Σέκερη Παύλος Αθανασίου-Παππούς (Γιώργος Ζένιος): Πάτερ φαμίλιας. Ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας. Άνθρωπος της δράσης, με μεγάλη αγάπη στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο… Κλήθηκε να κρατήσει «όρθια» την οικογένεια μετά την εισβολή, ξεκινώντας από το μηδέν, με μια κόρη και έναν γαμπρό που θρηνούσαν τον χαμένο γιο τους. Χάρη σε αυτόν, ο Αντρέας και η Χριστίνα σπούδασαν, έκαναν παιδιά, δημιούργησαν μια μεγάλη και παραγωγική φάρμα, μένοντας πάντα ενωμένοι και αγαπημένοι. Αγιάτρευτη πληγή στην καθημερινότητα του παππού, η βίαιη απομάκρυνση από την Αμμόχωστο και ο εγγονός του, που 50 χρόνια μετά παραμένει αγνοούμενος… ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΝΙΟΣ) MEGA Αντρέας Σέκερης (Γιάννης Μπέζος): Καταξιωμένος ποινικολόγος στην Κύπρο με πολλές επιτυχίες στην καριέρα του. Άνθρωπος φιλόπατρις και αγωνιστής. Δίνει τα πάντα για την οικογένειά του. Επέζησε του πολέμου που ακολούθησε την τουρκική εισβολή, αλλά και της εξαφάνισης του πρωτότοκου παιδιού του. Παντρεμένος και ερωτευμένος μέχρι σήμερα – 50 χρόνια μετά – με τη Χριστίνα, και πατέρας 3 ακόμα παιδιών. Αντιμετωπίζει τη ζωή με δύναμη, συμπόνοια και αξιοπρέπεια. ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΕΚΕΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ) MEGA Χριστίνα Σέκερη (Κοραλία Καράντη): Δραστήρια γυναίκα, πιστή σύζυγος, στοργική μητέρα. Μετά την εισβολή έφτιαξε με τον πατέρα της μια μονάδα εκτροφής ζώων και παραγωγής τυριών, ενώ παράλληλα σπούδασε αρχαιολογία. Βαθιά ερωτευμένη με τον άντρα της. Λατρεύει τα τρία της παιδιά, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ την ημέρα της τουρκικής εισβολής όταν έχασε το μωρό της. Πενήντα χρόνια τώρα αναζητά μια απάντηση για την τύχη εκείνου του μωρού, διατηρώντας πάντα την ελπίδα πως είναι ζωντανός. Η μεγάλη της κόρη, η Μαριάννα, την έχει διαδεχθεί στην διεύθυνση της φάρμας, όσο η ίδια δραστηριοποιείται στην αναζήτηση και τον επαναπατρισμό χαμένων κομματιών της πολιτιστικής ιστορίας της Κύπρου. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΚΕΡΗ (ΚΟΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΗ) MEGA Παύλος Σέκερης (Αντρέας Γεωργίου): Αρχαιολόγος, παθιασμένος με τη δουλειά του. Ένας νέος άνθρωπος γεμάτος επιθυμίες και όνειρα. Έχει έναν γιό, τον Αντρίκο, που υπεραγαπάει. Ο γάμος του με την Ιφιγένεια έχει τελειώσει, όμως κάτι που υπερβαίνει και τους δύο, θα τους ενώσει ξανά. Δεν του αρέσουν οι εκκρεμότητες και προσπαθεί σε όλους τους τομείς της ζωής του να είναι τακτικός. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το ιδεώδες της οικογένειας, είναι εμβληματικός, σε κάθε έκφανση της ζωής του, που θα βρεθεί σε κίνδυνο. ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ (ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) MEGA Μαριάννα Σέκερη (Δάφνη Κιουρκτσόγλου): Η μεγάλη κόρη της οικογένειας Σέκερη. Γλυκός άνθρωπος, ήπιων τόνων. Ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της, την οποία έχει διαδεχτεί με επιτυχία στη διοίκηση της φάρμας. Παντρεμένη με τον Θοδωρή, βιώνει μια προβληματική σχέση. Αν και υπάρχει αγάπη μεταξύ τους, ανυπέρβλητα εμπόδια θα βρεθούν στο δρόμο τους και θα τους αναγκάσει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΕΡΗ (ΔΑΦΝΗ ΚΙΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ) MEGA Δάφνη Σέκερη (Χριστίνα Παπαδοπούλου): Το στερνοπούλι της οικογένειας Σέκερη και η μεγάλη αδυναμία του παππού με τον οποίο έχει ιδιαίτερη σχέση. Χαρούμενη και αισιόδοξη, σπουδάζει εγκληματολογία. Η σχέση των γονιών της αποτελεί πρότυπο γι’ αυτήν που προσπαθεί ακολουθήσει και στη δική της σχέση με τον Τεύκρο. ΔΑΦΝΗ ΣΕΚΕΡΗ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) MEGA Αντρίκος Σέκερης (Άγγελος Γεωργίου): Ο 6χρονος γιός του Παύλου και της Ιφιγένειας και αγαπημένος φίλος του μικρού Μάριου. Του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο στην παραλία, να κολυμπάει και να μένει στον παππού και την γιαγιά που δεν του χαλάνε χατίρι. Η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να γυρίσει με τη μαμά και τον μπαμπά του όλο τον κόσμο με το τροχόσπιτο και να ξαναβρεί τον κύριο που έχει το ίδιο σημαδάκι με εκείνον στο μπράτσο… ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) MEGA Famagusta: Γνωρίστε τον στενό κύκλο της οικογένειας Σέκερη Ιφιγένεια Χαραλάμπους (Βασιλική Τρουφάκου): Σύζυγος του Παύλου, του δευτερότοκου γιου της οικογένειας Σέκερη και μητέρα του Αντρίκου. Αγγειοπλάστης με μεγάλη αγάπη για τη δουλειά της. Παλεύει με τον αλκοολισμό που της στοίχισε σε όλους τους τομείς, καθώς έφτασε την οικογένειά της στο χείλος του γκρεμού. Η αγάπη για τον γιο της και η κλονισμένη υγεία του Παύλου τον οποίο λατρεύει, την υποχρεώνει να αναθεωρήσει τα πάντα… Θοδωρής Πανάγου (Στέφανος Μιχαήλ): Ιδιοκτήτης μεγάλου αλιευτικού. Επιπόλαιος και νάρκισσος. Αγαπάει τη γυναίκα του, όμως ψάχνει το πάθος που λείπει από το γάμο του στο πρόσωπο της Ελένης. Η παράνομη σχέση του θα δοκιμάσει την ηθική του ακεραιότητα και θα διαλύσει ό,τι αγαπάει. Η προσπάθεια του να επανορθώσει θα αποβεί άκαρπη… Τεύκρος Κωνσταντίνου (Βαγγέλης Κακουριώτης): Ο κτηνίατρος της φάρμας και έρωτας της Δάφνης. Βαθιά συναισθηματικός, μεγαλώνει μόνος του τον αδερφό του Μάριο που έχει σύνδρομο Down. Είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για εκείνον, όπως να διεκδικήσει την επιμέλειά του από την μητέρα τους Αλίκη, μια αδιάφορη και ακατάλληλη κηδεμόνα. Ερωτευμένος παράφορα με τη Δάφνη, διστάζει να τη βάλει αρχικά στη ζωή του λόγω του Μάριου. Το μέλλον όμως τον διαψεύδει. Σιμώνη Αρτεμίου (Μαριάννα Σάντη): Γιατρός – Αναισθησιολόγος, μέλος ομάδας εθελοντών γιατρών σε εμπόλεμες ζώνες. Παντρεμένη με τον Γιώργο, επίσης γιατρό και μέλος μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ). Τον θαυμάζει και ζει ευτυχισμένη μαζί με εκείνον και τα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο. Η ευτυχία αυτή διαλύεται, όταν ανακαλύπτει πως ο Γιώργος δεν είναι ο αλτρουιστής που πίστευε. Ο χαμός της αδερφής της, Ελένης, την αναγκάζει να επιστρέψει στην Κύπρο όπου και θα γνωρίσει τον έρωτα. Δημήτρης Νεοκλέους (Νεοκλής Νεοκλέους): Αρχηγός της Αστυνομίας και αδερφικός φίλος του Αντρέα Σέκερη από τότε που του έσωσε τη ζωή κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ερωτευμένος με τη δουλειά του, ακούραστος κυνηγός του εγκλήματος. Δουλεύει τόσο πολύ, που η προσωπική του ζωή καταρρέει. Θα έχει μια ευκαιρία ακόμη στην ευτυχία με τη Νάντια, τη συνοδοιπόρο του στη ζωή. Νάντια Ολυμπίου (Αστέρω Κυπριανού): Γιατρός, αφοσιωμένη στο επάγγελμά της. Στην υπηρεσία των ασθενών της μέρα και νύχτα. Είναι αυτή που θα φέρει άσχημα νέα στην οικογένεια Σέκερη. Παρά το γεγονός πως είναι πιστή φίλη της Χριστίνας, το ιατρικό απόρρητο της απαγορεύει να την προειδοποιήσει για τα δύσκολα που βρίσκονται μπροστά της. Κλεάνθης Χατζής (Γρηγόρης Γεωργίου): Επιστάτης στη φάρμα. Ο πατέρας του ήταν στη φάρμα από την πρώτη μέρα, μαζί με τον παππού Παύλο και τη Χριστίνα, γι’ αυτό και τον αντιμετωπίζουν ως μέλος της οικογένειας. Δουλευταράς και βαθιά θρησκευόμενος. Το πάθος του για τον τζόγο θα αποδειχτεί μοιραίο για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Νικήτας Αρτεμίου (Δημήτρης Αντωνίου): Ξάδερφος της Σιμώνης και της Ελένης. Εργάζεται και εκείνος στη φάρμα της οικογένειας Σέκερη. Πολέμιος του Θοδωρή, θα συγκρουστεί έντονα μαζί του για μια σειρά από λόγους. Τασούλα Κυριακού (Λουκία Μουσουλιώτη): Διευθύντρια αρχαιοτήτων, προϊσταμένη του Παύλου και φίλη της οικογένειας Σέκερη. Αγαπάει τη δουλειά της και εκτιμά την αφοσίωση και τις γνώσεις του Παύλου πάνω στο αντικείμενό τους. Γιώργος Ζησιμάτος (Άθως Αντωνίου): Γυναικολόγος. Εμπνευστής και ιδρυτής της ΜΚΟ στην οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της, η δεύτερη σύζυγός του, Σιμώνη. Ο ίδιος έχασε την ιδεολογία και τον αλτρουισμό του στο δρόμο, ενώ η απληστία του τον οδήγησε στην φυλακή και στη διάλυση της οικογένειας του.

Μάριος Κωνσταντίνου (Ανδρέας Χριστοδούλου): Ο 11χρονος αδερφός του Τεύκρου με σύνδρομο Down. Ένα τρυφερό, γλυκό πλάσμα γεμάτο αγάπη. Λατρεύει τον αδερφό του, τα παγωτά και τα παιχνίδια. Ο μόνος άνθρωπος που δεν αγαπάει και δεν εμπιστεύεται είναι η μητέρα του, η οποία τον έχει απορρίψει. Τα ιστορικά πρόσωπα που θα δούμε στη "Famagusta": Αρχιεπίσκοπος Μακάριος (Γρηγόρης Βαλτινός): Προκαθήμενος της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πνευματικός άνθρωπος, μαχητής υπέρ των συμφερόντων του λαού του και ο πιο προβεβλημένος ηγέτης του ελληνισμού στη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Υπήρξε μια προσωπικότητα εγνωσμένης αξίας σε Ευρώπη και Αμερική. Η προσπάθεια ανατροπής του Εθνάρχη του νησιού πυροδότησε την καταστροφική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του '74. Μανιώδης καπνιστής που το πάθος του αυτό, επέσπευσε τον θάνατό του. *Η προσωπικότητα, η ζωή και τα έργα του, όπως θα αποτυπωθούν στη σειρά του MEGA, έχουν αντληθεί από ιστορικά στοιχεία. Ο Γρηγόρης Βαλτινός ως Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στο "Famagusta" MEGA Χαρίτα Μάντολες (Δέσποινα Μπεμπεδέλη): Η γυναίκα σύμβολο της Κύπρου. Έγινε μάρτυρας της εν ψυχρώ εκτέλεσης έξι μελών της οικογένειάς της από Τούρκους στρατιώτες. Ο χρόνος «πάγωσε» για την Χαρίτα Μάντολες το καλοκαίρι του '74. Έκτοτε, δεν έπαψε ποτέ να αναζητά τους νεκρούς της και να μιλά για τα τραγικά γεγονότα του πολέμου. Με την συγκλονιστική ιστορία της ξεκινάει το ντοκιμαντέρ του Μάικλ για λογαριασμό αγγλικού καναλιού σχετικά με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάπως έτσι ξεδιπλώνεται το κουβάρι της ιστορίας και οι σοκαριστικές μαρτυρίες όσων έζησαν την εισβολή. Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη ως "Χαρίτα Μάντολες" στο "Famagusta" MEGA "Δεν Ξεχνώ": Το τραγούδι της σειράς "Famagusta" Στο τραγούδι των τίτλων, το οποίο φέρει τον τίτλο "Δεν Ξεχνώ", εμπνευσμένο από το σύνθημα που συνοδεύει εδώ και 50 χρόνια την Κύπρο – από την τουρκική εισβολή κι έπειτα -, συναντάμε την σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, η οποία αποδέχτηκε για πρώτη φορά να δώσει τη φωνή της στην πρωτότυπη μουσική μιας ελληνικής τηλεοπτικής σειράς. Πυρήνας της έμπνευσης του τραγουδιού είναι η φράση "Δεν Ξεχνώ", ένα σύνθημα-σύμβολο που συνοδεύει την Κύπρο εδώ και 50 χρόνια. Η στιχουργός επιστρατεύει στο ποίημα αυτό