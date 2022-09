House of the Dragon: Δείτε το πρώτο επεισόδιο δωρεάν στο YouTube από την HBO

Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε για τους θαυμαστές του Game of Thrones και της νέας prequel σειράς του, House of the Dragon η ΗΒΟ. Πριν από λίγες ώρες, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επεισόδιο της σειράς, το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα στο YouTube οι χρήστες του διαδικτύου, ασχέτως εάν είναι συνδρομητές του HBO ή όχι.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το πρώτο επεισόδιο του House of the Dragon

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί και το δεύτερο επεισόδιο της σειράς στην πλατφόρμα του HBO. Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν θα διατεθούν στο κοινό μέσω YouTube άλλα επεισόδια πέραν του πρώτου.

ADVERTISING

Αξίζει να σημειωθεί ότι το “House of the Dragon” ήταν πανάκριβο! Σύμφωνα με το Variety το κάθε επεισόδιο κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Διόλου παράξενο, αφού και το “Game of Thrones” έφερε στο σαλόνι μας μια χολιγουντιανών προδιαγραφών παραγωγή με τα κόστη στο θεό.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις