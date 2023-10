“Βόμβα” στο “I’m a celebrity”: Παίκτρια αποχώρησε οικειοθελώς – Ο λόγος

Την πρώτη οικειοθελή αποχώρηση είχαμε στο “I’ m a Celebrity…Get Me Out Of Here” λίγες μέρες πριν ξεκινήσει. Ποια παίκτρια ζήτησε να φύγει και γιατί.

Η πρώτη οικειοθελής αποχώρηση από το νέο ριάλιτι επιβίωσης “I’ m a Celebrity…Get Me Out Of Here”, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Τετάρτη (11/10) στις 22:20 στον ΣΚΑΙ, είναι γεγονός. Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση I’m a Celebrity: Το νέο τρέιλερ μέσα απ’ τη ζούγκλα – Πότε κάνει πρεμιέρα Ο λόγος για την Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία ήταν μία από τις παίκτριες που “πέταξε” μέχρι τον Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να συμμετάσχει στο διαδραστικό παιχνίδι που λαμβάνει χώρα στα βάθη της ζούγκλας και να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου στην εκπομπή “Super Katerina”, το γνωστό μοντέλο ζήτησε να φύγει οικειοθελώς από το ριάλιτι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ξενοδοχείο, έως ότου να ταξιδέψει για Ελλάδα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Δήμητρα Αλεξανδράκη πήρε αυτή την απόφαση, επειδή κατά το μοίρασμα των ομάδων που έγινε στην αρχή του παιχνιδιού, κανένας δεν την επέλεξε στην ομάδα του. Όπως είπε η δημοσιογράφος, η παίκτρια ένιωσε άσχημα όταν έμεινε στον “πάγκο” και, έτσι, δήλωσε πως θέλει να αποχωρήσει. Στην εν λόγω είδηση είχε αναφερθεί και μία μέρα πριν η Έλενα Πολυκάρπου, λέγοντας, αρχικά, πως η παίκτρια απείλησε με αποχώρηση, ενώ σήμερα, Παρασκευή (06/10), επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας πως η Δήμητρα Αλεξανδράκη “πήρε τηλέφωνο έναν πολύ δικό της άνθρωπο και του είπε “επιστρέφω””.