I’m a Celebrity: Δύο αποχωρήσεις σε μια μέρα – Ο “γάμος” και οι νέοι αρχηγοί

Μεγάλες εκπλήξεις στο δεύτερο επεισόδιο του “I’m a Celebrity…Get me out of here”. Ποιοι παίκτες έφυγαν. Η διαδικασία αποχώρησης, οι δοκιμασίες και τα ευτράπελα.

Με το δεύτερο επεισόδιό του επέστρεψε το “I’m a Celebrity…Get me out of here” το βράδυ της Πέμπτης (12/10) στον ΣΚΑΙ.

Οι εκπλήξεις ήρθαν από τα πρώτα κιόλας λεπτά του παιχνιδιού, καθώς ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρηση μια παίκτριας, την πρώτη μέχρι στιγμής στο ριάλιτι επιβίωσης.

I’m a Celebrity: Η πρώτη οικειοθελής αποχώρηση

Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε πως η Δήμητρα Αλεξανδράκη ζήτησε να φύγει από τη ζούγκλα, με την Αγγελική Ηλιάδη – με την οποία ήταν στην ίδια ομάδα – να αναφέρει πως η παίκτρια της είχε εκμυστηρευτεί ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και πως αποχώρησε για να φροντίσει τον εαυτό της.

“Ήρθα στο παιχνίδι με τεράστια χαρά, για να συμμετέχω για έναν πολύ καλό σκοπό. Ωστόσο, ένα θέμα υγείας που είχα, εδώ στη ζούγκλα επιδεινώθηκε. Οπότε, ο μόνος τρόπος για να φύγω ήταν να πω τη φράση-κλειδί: I’m a celebrity, get me out of here” ανέφερε η ίδια η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

I’m a Celebrity: Μια δοκιμασία κι ένας γάμος

Το πρόγραμμα συνέχισε κανονικά, με τις δύο ομάδες να συμμετέχουν σε μια δοκιμασία, όπου οι νικητές θα κέρδιζαν χρήματα (αστεράκια εν προκειμένω) με τα οποία θα μπορούσαν να αγοράσουν διάφορα αντικείμενα και τροφές από το “Παντοπωλείο της Ζούγκλας”.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Κίτρινοι, οι οποίοι επέλεξαν να αγοράσουν καφέ και ζάχαρη, μια ηλεκτρική ρακέτα για να διώχνουν τα έντομα, μπισκότα και έναν καθρέφτη.

Στη συνέχεια, μια ακόμα δοκιμασία περίμενε τους celebrities, στο πλαίσιο της οποίας, φορώντας ηλεκτρόδια, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Τάσος Ξιαρχό ντύθηκαν νύφη και γαμπρός και παντρεύτηκαν με κουμπάρες την Ιωάννα Λίλη και τη Ραχήλ Μακρή.

Αφότου έφεραν εις πέρας τη δοκιμασία, οι δύο ομάδες απόλαυσαν ένα δείπνο… με τα όλα του, στη ζούγκλα.

Στο μεταξύ, η κίτρινη ομάδα ψήφισε νέο αρχηγό και επέλεξε τον Τάσο Ξιαρχό.

I’m a Celebrity: Ποια η διαδικασία αποχώρησης

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα εξήγησαν τη διαδικασία αποχώρησης από το ριάλιτι, αναφέροντας πως ο Τάσος Ξιαρχό αυτομάτως κέρδισε ασυλία για αυτή την εβδομάδα και θα έπρεπε να υποδείξει έναν άλλο συμπαίκτη του για να παραμείνει στο παιχνίδι. Ο δεύτερος παίκτης θα επέλεγε με τη σειρά του ένα πρόσωπο ακόμα και η διαδικασία θα συνεχιζόταν ως “ντόμινο”, έως ότου να μείνουν τρία άτομα που θα είναι υποψήφια προς αποχώρηση.

I’m a Celebrity: Αποχώρησε ο Σταμάτης Γαρδέλης

Οι τρεις εναπομείναντες παίκτες ήταν ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο Νίκος Βαμβακούλας και η Στέλλα Γεωργιάδου.

Ο πρώτος από τους τρεις που θα κατάφερνε να ολοκληρώσει τη δοκιμασία, θα ήταν κι εκείνος που θα γινόταν ο επόμενος αρχηγός, ενώ ο τελευταίος, εκείνος που θα αποχωρούσε.

Ο Νίκος Βαμβακούλας ολοκλήρωσε πρώτος τη δοκιμασία και έγινε ο νέος αρχηγός της πράσινης ομάδας, ενώ η Στέλλα Γεωργιάδου τελείωσε δεύτερη, αφήνοντας, στην ουσία, τελευταίο τον Σταμάτη Γαρδέλη.

Έτσι, ο γνωστός ηθοποιός έγινε ο πρώτος παίκτης που αποχωρεί κανονικά, με τη διαδικασία του παιχνιδιού, από το ριάλιτι του ΣΚΑΙ, με τον ίδιο να λέει πως φεύγει πλήρης και γεμάτος από το ταξίδι του στον Άγιο Δομίνικο.