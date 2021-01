WandaVision: Από την Παρασκευή στο Disney+, η πρώτη τηλεοπτική σειρά της Marvel

Η πανδημία έχει οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας των κινηματογράφων στις περισσότερες χώρες του κόσμου με αποτέλεσμα η Marvel (η οποία το 2019 κατέκτησε την ιστορική πρωτιά της πιο επιτυχημένης εισπρακτικά ταινίας όλων των εποχών με το "Avengers: Endgame") να βάλει μια άνω τελεία στις επερχόμενες κυκλοφορίες των νέων ταινιών του Marvel Cinematographic Universe, όπως το "Black Widow", "Eternals" και "Shang-Shi and the Legend of the Ten Rings". Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι φαν θα στερηθούν νέες περιπέτειες των αγαπημενων τους υπερηρώων, καθώς η Disney δρομολογεί κανονικά τα spin-off τηλεοπτικά πρότζεκτ του MCU. Αυτά άλλωστε μαζί με τις σειρές του Star Wars αναμένεται να εδραιώσουν τη συνδρομητική πλατφόρμα της εταιρίας, Disney+.

Πρώτο και καλύτερο είναι το "WandaVision" το οποίο κάνει την πρεμιέρα του την ερχόμενη Παρασκευή 15/1 μέσω του Disney+, σηματοδοτώντας επισήμως την έναρξη της πολυαναμενόμενης τέταρτης φάσης του MCU. Στη σειρά των εννιά επεισοδίων (30 λεπτών έκαστο - θα μεταδίδονται κάθε Παρασκευή με το φινάλε να προγραμματίζεται για τις 12 Μαρτίου) πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Όλσεν, στον ρόλο της Wanda Maximoff (Scarlet Witch) και Πολ Μπέτανι, στον ρόλο του εξελιγμένου ανθρωποειδούς Vision. Οι δύο δημοφιλείς υπερήρωες είχαν αναπτύξει στις ταινίες των Avengers μια αντισυμβατική ερωτική σχέση, η οποία ωστόσο έληξε τραγικά όταν o Thanos σκότωσε τον Vision, βυθίζοντας τη Wanda σε πένθος.

Η ακριβής πλοκή παραμένει μέχρι σήμερα ένα μυστήριο: Αυτό που είναι γνωστό από τα τρέιλερ που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα είναι ότι το "WandaVision" διαδραμματίζεται μετά τα γεγονότα του Endgame, με το δημοφιλές ζευγάρι να έχει παντρευτεί και να ζει ευτυχισμένο στο σπίτι του σε ένα προάστιο της πόλης Westview. Προσπαθούν να κρύψουν τις δυνάμεις τους από τους καχύποπτους γείτονές τους και να διατηρήσουν την ήρεμη ζωή τους. Ωστόσο όλα μοιάζουν με ένα τριπαρισμένο ονειρικό τοπίο, το οποίο περνά τους ήρωες από διάφορα στιλ κλασικών sitcom της αμερικάνικης τηλεόρασης, από τα ασπρόμαυρα 50's στα πιο groovy 60's και 70's αλλά και στα πιο κλασικά και αγαπημένα των 80's και 90's. Έτσι Scarlet Witch και Vision αρχίζουν να υποψιάζονται ότι ίσως είναι παγιδευμένοι στην πραγματικότητα που ζουν, η οποία δεν είναι και τόσο... πραγματική.

Οι πρώτες κριτικές (των τριών πρώτων επεισοδίων) μιλάνε για μια υπέροχη, αλλά και ταυτόχρονα αρκετά περίεργη σειρά στα βήματα που χάραξε ο Ντείβιντ Λιντς. Αλλοι μιλάνε για την πιο σουρεαλιστική σειρά που έχουν δει και μάλιστα όλο αυτό έρχεται από τη Marvel, ενώ η χημεία μεταξύ της Όλσεν και του Μπέτανι είναι ένα από τα πιο δυνατά σημεία της.

Να σημειωθεί ότι το "WandaVision" δεν ήταν προορισμένο να κάνει την αρχή για τη Marvel στο Disney+, ωστόσο, η πανδημία της COVID-19 οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις τα άλλα projects και το συγκεκριμένο ήταν αυτό που πρόλαβε να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα.

Οι χαρακτήρες

DISNEY

Η Ελίζαμπεθ Όλσεν επιστρέφει στον ρόλο της Wanda Maximoff - γνωστής και ως Scarlet Witch. Τελευταία είδαμε τη Wanda να συνθλίβει τον Thanos στην τελική μάχη του "Avengers: Endgame" καθώς επιδίωκε εκδίκηση για τον θάνατο του Vision. Στο "WandaVision", η ηρωδία φαίνεται να είναι παγιδευμένη σε κάποιο είδος ψυχικής φυλακής, στην οποία φαντάζεται μια απλή συνηθισμένη ζωή με τον Vision μέσω διαφόρων εποχών τηλεοπτικών σειρών.

DISNEY

Ο Πολ Μπέτανι επιστρέφει ως το ανδροειδές, Vision, ο οποίος πιθανότατα να αποτελεί στη σειρά ένα αποκύημα της φαντασίας της Wanda. Ο συμπαθής ήρωας άλλωστε βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια του Thanos στην ταινία "Avengers: Infinity War" - πριν από το θρυλικό snap, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στη ζωή...

DISNEY

Η Κάθριν Χαν ("Bad Moms", "Spider-Man: Into the Spider-Verse") εμφανίζεται στα credits να υποδύεται μια αδιάκριτη γειτόνισσα της Wanda εν ονόματι Agnes, αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Θεωρίες θαυμαστών τη θέλουν να είναι η Agatha Harkness, μια πανίσχυρη μάγισσα των Marvel Comics.

DISNEY

Η Τεγόνα Παρί κάνει την παρθενική της εμφάνιση στο MCU, υποδυόμενη την ενήλικη πια Monica Rambeau, κόρη της πιλότου Maria Rambeau. Η Monica εμφανίστηκε τελευταία φορά στο MCU στην ταινία "Captain Marvel" ως μικρό κορίτσι στα τέλη της δεκαετίας του '90, μαζί με τη μητέρα της όταν η Carol Danvers επέστρεψε στη Γη. Εδώ, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, η Monica φαίνεται να έχει απορροφηθεί στον κόσμο της Wanda και δεν μπορεί να θυμηθεί ποια είναι. Η Monica Rambeau στα κόμικ έγινε η δεύτερη Captain Marvel, έχοντας παρόμοιες δυνάμεις με αυτές της Carol Danvers.

DISNEY

Η Κατ Ντένινγκς επιστρέφει ως Darcy Lewis, πρώην βοηθός της Jane Foster, που είδαμε τελευταία φορά στο "Thor: The Dark World". Με βάση τα trailer, η Darcy, σε αντίθεση με τη Μonica, υπάρχει έξω από τον κόσμο της Wanda και είναι μέρος της ομάδας που προσπαθεί να "σπάσει" τη φούσκα.

Ο Ράνταλ Παρκ επιστρέφει στον ρόλο του πράκτορα του FBI Jimmy Woo. Τελευταία φορά τον στην ταινία "Ant-Man and the Wasp" όπου έχει αναλάβει να κρατήσει τον Scott Lang υπό κατ' οίκον περιορισμό.

Ο Φρεντ Μελαμέντ ("Lady Dynamite", "A Serious Man") πρωταγωνιστεί ως Arthur Heart, γείτονας της Wanda και του Vision.

DISNEY

Η Ντέμπρα Τζο Ρουπ ("Friends", "That '70's Show") υποδύεται τη σύζυγο του Arthur Heart.

H Τζολύν Πάρντι του "Orange is the New Black" θα εμφανιστεί σε έναν άγνωστο μέχρι στιγμής ρόλο.

Σε ποια κόμικ βασίζεται η σειρά

Η γνωριμία της Wanda και του Vision ξεκίνησε τη δεκαετία του '70 στις σελίδες του κόμικ "Avengers". Οι δύο τους ερωτεύτηκαν και είχαν σχέση για αρκετά χρόνια που οδήγησε στον γάμο τους στο τεύχος Giant-Size Avengers #4 (1975).

MARVEL COMICS

Η μεταλλαγμένη μάγισσα (σ.σ.: στα κόμικ η Wanda είναι επίσημα μεταλλαγμένη, σαν τους X-men) και το ευγενικό ανδροειδές ήταν ένα απίθανο ζευγάρι που αγαπήθηκε και μάλιστα έφτασε να πρωταγωνιστεί σε δική του μίνι σειρά κόμικ με τίτλο "Vision και The Scarlet Witch" (1982). Συνέχισαν τις περιπέτειες τους ως μέλη των West Coast Avengers και έφτασαν μάλιστα να γίνουν γονείς δίδυμων αγοριών, του William και του Thomas.

MARVEL COMICS

Η ευτυχισμένη ζωή τους έληξε το 1989 με την ιστορία «Vision Quest» του διάσημου συγγραφέα John Byrne. Σε αυτή ο Vision καταστρέφεται ολοσχερώς από ένα διεθνές δίκτυο κατάσκοπων και επιστημόνων που τον έκριναν απειλή για ολόκληρο τον κόσμο. Οι αναμνήσεις και η προσωπικότητά του εξαλείφθηκαν και παρόλο που ο Χανκ Πιμ τον ξανασυναρμολόγησε, η νέα του (λευκή) εκδοχή δεν έφερε καμία συναισθηματική προσκόλληση στη Wanda και τα παιδιά της.

Η Wanda βυθίστηκε στον θρήνο και ο κόσμος της κατέρρευσε όταν έμαθε ότι τα παιδιά τους δεν ήταν πραγματικά αλλά δημιουργήθηκαν από τις δυνάμεις της σε συνδυασμό με κομμάτια της ψυχής του δαίμονα Mephisto. «(Τα παιδιά) είναι δημιουργήματα της θέλησης της Wanda», αποκάλυψε η Agatha Harkness στο τεύχος Avengers West Coast #52. Η Harkness αφαίρεσε τις αναμνήσεις των παιδιών της από το μυαλό της Wanda για να την ελευθερώσει από τη θλίψη της. Η Wanda και ο Vision απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο όσο περνούσε ο χρόνος, αλλά το σοκ της απώλειας είχε μείνει βαθιά ριζωμένο στην ψυχή της Scarlet Witch, με αποτέλεσμα να την οδηγήσει αργότερα στην τρέλα και τα γεγονοτα του "House of M".

MARVEL COMICS

Το WandaVision μπορεί επίσης να δανειστεί στοιχεία από τη βραβευμένη μίνι σειρά κόμικ του Τομ Κινγκ "The Vision" (2016), στην οποία ο Vision ανακτά τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά του και επιχειρεί να κάνει μια νέα οικογένεια. Η προσπαθειά του όμως θα καταλήξει σε τραγωδία.

Ειδικότερα, ο Vision - ο οποίος στη σειρά είναι ο εκπρόσωπος των Εκδικητών στον Λευκό Οίκο - αποφασίζει να μετακομίσει στα προάστια της Ουάσινγκτον, με τη νέα του οικογένεια: τη σύζυγό του Βιρτζίνια, την κόρη του Viv και τον γιο του Vin (σ.σ.: χρησιμοποίησε τα εγκεφαλικά σχέδια του εαυτού του και της συζύγου του, που είναι επίσης ανθρωποειδές, για να φτιάξει τα παιδιά τους). Η ρομποτική οικογένεια προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, όλα όμως αλλάζουν όταν η Viv δέχεται επίθεση από έναν διαρρήκτη μέσα στο σπίτι τους. Η Βιρτζίνια σκοτώνει τον κακοποιό σε αυτοάμυνα αλλά αποφασίζει να κρύψει το πτώμα και να αποκρύψει την επίθεση, φοβούμενη μήπως αλλάξει η ζωή τους. Αυτό σιγά σιγά θα οδηγήσει και εκείνη στην τρέλα με αποτέλεσμα η φαινομενικά τέλεια ζωή των Visions να αρχίσει να διαλύεται εκ των έσω...

MARVEL COMICS

