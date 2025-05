Eurolife FFH: Χρυσό βραβείο για το EurolifeHub στα Promotional Marketing Awards 2025

Σε συνεργασία με την Chapter 5

Άλλη μια διάκριση προστέθηκε στο «βιογραφικό» της Eurolife FFH, αυτή τη φορά στα Promotional Marketing Awards 2025, τα βραβεία που αναδεικνύουν τις καλύτερες πρακτικές στον δυναμικό χώρο της προώθησης. Το project των EurolifeHub, των φυσικών σημείων μέσα από τα οποία η Eurolife FFH φέρνει την ασφάλιση πιο κοντά στους καταναλωτές σε τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας, απέσπασε το βραβείο Gold στην κατηγορία Best in Banking, Insurance & Financial Services. Η κατηγορία βραβεύει τις καλύτερες ενέργειες και καμπάνιες για την ανάδειξη και την προώθηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στον ασφαλιστικό και οικονομικό κλάδο.

Τα EurolifeHub αποτελούν τα φυσικά σημεία μέσα από τα οποία εδώ και σχεδόν έναν χρόνο η Eurolife FFH «συναντάει» τους καταναλωτές. Βρίσκονται σε τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development – το The Mall Athens και το Golden Hall στην Αθήνα, και το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στα ειδικά διαμορφωμένα stages οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για την ασφάλισή τους και να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και τα προϊόντα της Eurolife FFH που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Παράλληλα, μέσα από διασκεδαστικές δράσεις που εναλλάσσονται σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές ανακαλύπτουν την πιο fun πλευρά της ασφάλισης, λαμβάνοντας μέρος σε παιχνίδια και quiz που τους δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν συναρπαστικά δώρα. Επιπλέον, τα EurolifeHub προσφέρουν ένα άνετο spot στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα ανάμεσα στα ψώνια τους, να φορτίσουν το κινητό τους και να εργαστούν απολαμβάνοντας δωρεάν wifi.

Το χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στην Chapter 5, την εταιρεία experiential marketing με την οποία η Eurolife FFH σχεδιάζει και υλοποιεί τις ενέργειες του EurolifeHub, αναδεικνύοντάς το σε ένα disruptive engagement zone, όπου η ασφάλιση συναντά την ενημέρωση και τη διάδραση. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου στο Anais Club, με τα στελέχη της Eurolife FFH να δίνουν το δυναμικό «παρών».

Για τη Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, αξία έχει να υποστηρίζει τους ανθρώπους να διεκδικούν τη ζωή που επιθυμούν. Μέσα από την εμπειρία των EurolifeHub φέρνει την ασφάλιση πιο κοντά στους καταναλωτές, προσφέροντάς τους χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές, με τον πιο άμεσο και φιλικό τρόπο. Έτσι, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι στο επίκεντρο όλων όσων σχεδιάζει και υλοποιεί βρίσκεται ο άνθρωπος.