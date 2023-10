Mastercard και Skroutz επεκτείνουν την επιτυχημένη συνεργασία τους για άλλη μια χρονιά

Οι κάτοχοι καρτών Mastercard και χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν κουπόνια προσφοράς για τις επόμενες αγορές τους, καθώς και ένα μαγευτικό ταξίδι στις Άλπεις.

Η Mastercard και η Skroutz, το κορυφαίο marketplace στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και για δεύτερη συνεχή χρονιά, προσφέρουν μοναδικά προνόμια στους κατόχους καρτών Mastercard και χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας αγορών.

Συγκεκριμένα, από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, οι χρήστες της πλατφόρμας που θα επιλέξουν να γίνουν μέλη του Skroutz Plus και θα πληρώσουν τη συνδρομή τους με κάρτα Mastercard, αποκτούν αυτόματα 4.500 Skroutz Coins αξίας 8,5€ για την επόμενη αγορά τους. Η συγκεκριμένη ενέργεια επεκτείνεται και στα υφιστάμενα μέλη του Skroutz Plus που ανανεώνουν τη συνδρομή τους κάνοντας χρήση της Mastercard κάρτας τους.

Επιπλέον, με κάθε αγορά που πραγματοποιούν οι χρήστες της υπηρεσίας Skroutz Plus με κάρτα Mastercard στο διάστημα αυτό, συμμετάσχουν αυτόματα σε έναν μοναδικό διαγωνισμό όπου οι νικητές θα απολαύσουν μία μοναδική ανεκτίμητη εμπειρία από τη Mastercard, στις μαγευτικές Αυστριακές Άλπεις.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τη Skroutz αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε συνεχώς προνόμια στους κατόχους καρτών μας και να αναβαθμίζουμε την αγοραστική τους εμπειρίακαι στο online περιβάλλον. Πλέον, μέσα από τις αγορές τους στο Νο 1 marketplace στην Ελλάδα, οι καταναλωτές κερδίζουν άμεσα και επιπλέον έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία ανεκτίμητη εμπειρία στις Άλπεις. Η νέα καμπάνια ενισχύει τη στρατηγική θέση της Mastercard ως βασικού καταλύτη του ψηφιακού οικοσυστήματος, προσφέροντας μια πρόταση αξίας για τους πελάτες».

O Νίκος Σουέρεφ, Marketing Lead της Skroutz δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πραγματοποιούμε μια ακόμα στρατηγική συνεργασία με τη Mastercard – μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο – αυτή τη φορά στοχεύοντας στην ανάπτυξη της υπηρεσίας Skroutz Plus. Με την Mastercard μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για τους χρήστες μας και πάντα προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους να τους επιβραβεύσουμε. Για αυτό σχεδιάσαμε μία καμπάνια που θα φέρει ακόμα πιο κοντά τους κοινούς μας στόχους και θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους χρήστες της πλατφόρμας μας, όσο και στους κατόχους καρτών Mastercard»