40 θεατρικές παραστάσεις ξανασηκώνουν αυλαία - Γιατί δεν πρέπει να τις χάσεις

Δεκάδες είναι οι παραστάσεις που επιστρέφουν φέτος στο θεατρικό σανίδι λόγω της μεγάλης τους επιτυχίας επιδιώκοντας να ξαναγεμίσουν τις πλατείες με το θεατρόφιλο κοινό τους. Εμείς ξεχωρίσαμε από αυτές 40 παραστάσεις που πιστεύουμε πως αξίζει να δείτε αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα.

Η άνοδος του Αρτούρο Ούι

Είναι η παράσταση που συζητήθηκε περισσότερο από όλες τη σεζόν που μας πέρασε. Τα εισιτήριά της έγιναν ανάρπαστα και τα sold out που σημείωσε απανωτά. Καθόλου τυχαίο, καθώς λειτούργησε σαν συγκλονιστική υπόμνηση της σύγχρονης ανόδου του φασισμού και του δυστοπικού κλίματος μέσα στο οποίο ζούμε.

PATROKLOS_SKAFIDAS

H επιστροφή του “Αρτούρο Ούι” ήταν επιβεβλημένη στο ολοκαίνουργιο θέατρο Ark στην Κυψέλη. Υπό τη σκηνοθετική οπτική του Άρη Μπινιάρη, με τον Γιώργο Χρυσοστόμου στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του και με ένα κορυφαίο υποκριτικό ανσάμπλ, η μακάβρια φάρσα του Μπέρτολτ Μπρεχτ “Η άνοδος του Αρτούρο Ούι” μεταμορφώθηκε, εμποτίστηκε με ήχους απόκοσμους και πήρε συγκλονιστικά σύγχρονες διαστάσεις. Μαζί με τον Γιώργο Χρυσοστόμου πρωταγωνιστεί ένας εξαιρετικός θίασος: Γιάννης Αναστασάκης, Μιχάλης Βαλάσογλου, Θανάσης Ισιδώρου, Κώστας Κορωναίος, Δαυίδ Μαλτέζε, Ερρίκος Μηλιάρης, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Μαρία Παρασύρη, Σωκράτης Πατσίκας.

Ο Μισάνθρωπος

Η σατιρική ευφυΐα του Μολιέρου λάμπει στον "Μισάνθρωπο" και ο Γιάννης Κακλέας με τη δική του απόδοση και σκηνοθετική ματιά αποδείχθηκε ο κατάλληλος για να την “απογειώσει” και να “ξεσκεπάσει” τον παραλογισμό και την υποκρισία της εποχής μας.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος είναι ο Μισάνθρωπος PATROKLOS_SKAFIDAS

Γι΄αυτό η επιστροφή του “Μισανθρώπου” κρίθηκε επιβεβλημένη και το Θέατρο Εμπορικόν θα φιλοξενήσει για δεύτερη σεζόν την παράσταση που υπογράφει ο Γιάννης Κακλέας με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλσέστ και την Ευγενία Σαμαρά σε αυτόν της Σελιμέν. Συμπρωταγωνιστούν οι Στέλιος Ιακωβίδης, Αθηνά Μουστάκα, Θάνος Μπίρκος, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αλέξης Φουσέκης, Κυριάκος Σαλής και η Φωτεινή Αθερίδου.

Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Το “Θέλω να σου κρατάω το χέρι” του Τάσου Ιορδανίδη είναι νέο ελληνικό ρεαλιστικό έργο που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και εκπλήσσει με την οξυδερκή του ματιά πάνω στην έννοια της συντροφικότητας.

Φωτογραφία από την παρασταση "Θέλω να σου κρατάω το χέρι"

Ένας άντρας και μία γυναίκα έρχονται αντιμέτωποι στην “ουδέτερη ζώνη” ενός ξενοδοχείου ημιδιαμονής και εκεί έρχεται η κάθαρση. Η ευαίσθητη και ταυτόχρονα ρεαλιστική σκηνοθετική ματιά της Θάλειας Ματίκα ανατέμνει ουσιαστικά τις ανθρώπινες σχέσεις. Η παράσταση σημείωσε απανωτά sold out και επιστρέφει για τρίτη σεζόν, από 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Άλφα – "Ληναίος-Φωτίου" με το δίδυμο Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα επί σκηνής.

Goodbye Lindita

Η παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει από τις 20 Σεπτεμβρίου, στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος». Ο Μάριο Μπανούσι, ένας πολυσχιδής νέος καλλιτέχνης που προτείνει ένα προσωπικό, χειροποίητο εικαστικό θεατρικό σύμπαν, εμπνέεται από το παρελθόν των Βαλκανίων, από ταφικά έθιμα και παραδόσεις πολλών χωρών για να φτιάξει μια παράσταση με κέντρο την απώλεια.

"Goodbye, Lindita" του Μάριο Μπανούσι COPYRIGHT 2023. ALL RIGHTS RESERVED.

Η αφήγηση δομείται πάνω σε μια συνειρμική ακολουθία εικόνων που συνδέουν την κατάσταση του πένθους με μια νέα γέννηση. Η παράσταση είναι ένα σύγχρονο παραμύθι, μια παραβολή για τη ζωή μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου.

Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού

“Ο Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού”, η παράσταση που τα τελευταία δύο χρόνια έγινε το απόλυτο talk of the town επιστρέφει αυτή τη φορά στο θέατρο Διάνα έχοντας στις αποσκευές της περισσότερους από 150.000 θεατές, αναρίθμητα sold out και πολλά θεατρικά βραβεία.

@PATROKLOS_SKAFIDAS

Οι Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Παναγιώτης Κατσώλης και Στέλιος Πέτσος μάς μυούν στο καυστικό και καταγγελτικό σύμπαν του Ντάριο Φο με ζωντανή μουσική, τραγούδια και προπάντων με χιούμορ διακωμωδώντας με τρόπο μοναδικό το δικό μας σήμερα.

Ο Γιάννης Κακλέας μαζί με τον Πάνο Βλάχο που έγραψε τους στίχους των τραγουδιών, χρησιμοποίησαν το ρευστό υλικό του Φο σαν βάση, το έπλασαν με τα δικά τους χέρια και το μετέφεραν εύστοχα στο σήμερα. Ο δεύτερος στον ρόλο του γελωτοποιού κάνει την προσωπική του υπέρβαση και αποδεικνύει το τρομερό του ταλέντο στην υποκριτική, το τραγούδι, την κίνηση και τον στίχο. Υπέροχη και όλη η υποκριτική ομάδα της παράστασης που κατάφερε κάτι σπάνιο: να εμφυσήσει στους ήρωες-καρικατούρες του έργου ξεχωριστή πνοή και να τους δώσει μία μοναδική υπόσταση.

Sexy laundry

Την περασμένη σεζόν η θεατρική τους συνάντηση συνεπήρε το κοινό και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ήταν, λοιπόν, αδύνατον να μη βγάλουν για ακόμη μια χρονιά τα συζυγικά τους άπλυτά τους στη φόρα. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου “ξαναπαντρεύονται” τη σεζόν 2023-2024 και πασχίζουν να διατηρήσουν ζωντανή την ερωτική τους επιθυμία στη σκηνή του Θεάτρου Κάππα.

Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ

Φιλουμένα Μαρτουράνο

Οι φτωχογειτονιές της Νάπολης ζωντανεύουν για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δημήτρης Χορν. Εκεί ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος σκηνοθετεί για δεύτερη χρονιά (από τον Οκτώβριο) τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Μελέτη Ηλία στη γλυκόπικρη κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο «Φιλουμένα Μαρτουράνο».

ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Μία παράσταση συγκινητικά γλυκόπικρη που βάζει στο μικροσκόπιο τη γυναίκα, τις προβληματικές οικογενειακές και κοινωνικές δομές και τα στερεότυπα φέρνοντας αντιμέτωπους δύο κόσμους με όχημα τη σπουδαία γλώσσα του συγγραφέα.

Κωλόκαιρος

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της θεατρικής σεζόν 2022-23, με αλλεπάλληλα sold out, o Κωλόκαιρος μεταφέρεται στο Θέατρο Χώρα, για να μας μεταφέρει και πάλι σε ένα ρεαλιστικό σύμπαν γεμάτο χιούμορ, ωμή γλώσσα και σκληρές καταστάσεις, όπου οι λαϊκοί ήρωες καλούνται να ανταπεξέλθουν όπως μπορούν.

@PATROKLOS_SKAFIDAS

Ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος στον "Κωλόκαιρο" αφαιρεί το λαμπερό περιτύλιγμα της κοινωνίας, αυτό της φαινομενικής εξωτερικής τελειότητας, σκάβει βαθιά και βγάζει στην επιφάνεια την αλήθεια. Ανεβάζει στο σανίδι ήρωες που μοιάζουν λούμπεν, που χρησιμοποιούν γλώσσα σκληρή και βουτηγμένοι στο αλκοόλ βρίζουν ακατάσχετα. Ήρωες που σταδιακά γίνονται στα μάτια μας οικείοι, καθημερινοί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και τους βάζει να περπατήσουν στην καταιγίδα χωρίς ομπρέλα, τους πιέζει να ανοίξουν την κολλημένη από τον συντηρητισμό πόρτα της ζωής τους και να δουν την αλήθεια. Τον άνθρωπο και την τραγική του γελοιότητα.

Αινιγματικές παραλλαγές

Ύστερα από μια παύση μιας ολόκληρης χρονιάς, ο Γιάννης Μπέζος και ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης υπακούν στη σκηνοθετική μπαγκέτα του Σωτήρη Τσαφούλια και ανεβάζουν εκ νέου τις “Αινιγματικές Παραλλαγές” στο Θέατρο Βεάκη.

-

Ένα έργο για τις σκοτεινές πτυχές του εαυτού μας, τις πτυχές εκείνες που μας απομονώνουν, που μας κλείνουν βαθιά μέσα στον εαυτό μας και μας βυθίζουν σε μία μοναξιά αμείλικτη. Μία παράσταση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό -μπορούν άνετα να την παρακολουθήσουν και οικογένειες - και συγκινεί με τον σκληρό ανθρωποκεντρικό πυρήνα της και που καταλήγει να μεταμορφωθεί σε μία συγκινητική ωδή στην αγάπη.

Το πάρτυ της ζωής μου

Η λίστα της ζωής της Ελένης Ράντου έχει πολλά υπέροχα πράγματα για τα οποία αξίζει κάποιος να ζει. Έχει παγωτά, μπουγέλα, χαμόγελα, έχει πολλή αγάπη, μπόλικο αυτοσαρκασμό και προπάντων τραύματα. Τραύματα που αν τα δεις από μία άλλη οπτική γωνία, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις κατάματα και να τα προσπεράσεις λειαίνοντάς τα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗΣ

Ο Ανέστης Αζάς σκηνοθετεί για δεύτερη σεζόν -από 20 Οκτωβρίου- τη δημοφιλή Ελληνίδα ηθοποιό και μαζί μας χαρίζουν ένα έργο τρυφερό, ξεκαρδιστικό, συγκινητικό και γεμάτο αισιοδοξία. Γιατί ο καθένας από εμάς έχει ανάγκη από μίκρη ώθηση, για να πάρει φόρα για το Πάρτυ της Ζωής του και να (ξανα-)βρει τις μικρές χαρές της ζωής, αυτές που τελικά… είναι και οι πιο μεγάλες.

Κουκλόσπιτο

Το Κουκλόσπιτο, η παράσταση που αγαπήθηκε από το κοινό και αναγνωρίστηκε από την κριτική τον περασμένο χειμώνα χαρίζοντάς μας μία ακόμη επιτυχία, επανέρχεται από τις 25 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία με εκτεταμένα ανανεωμένη διανομή.

Έργο του 1879 αλλά επίκαιρο ανά πάσα στιγμή, το Κουκλόσπιτο, που εξερράγη σαν βόμβα στην εποχή του, πραγματεύεται με τολμηρό τρόπο –ανάμεσα σε άλλα– την τραγική υποκρισία που μπορεί να διαποτίζει έναν γάμο, τα κίβδηλα ιδεώδη, τις συνέπειες της επιπολαιότητας (ακόμη και της αθώας), τα ζωτικά μας ψεύδη, την Αλήθεια που, όπως έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, «είναι σπάνια καθαρή και ποτέ απλή»…

Τα φώτα της πόλης

Τα μαγικά Φώτα της Πόλης που σκηνοθέτησε με φοβερή μαεστρία η Αμάλια Μπένετ θα παρουσιαστούν για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος”.

KAROL JAREK





Στη θεατρική σκηνή (πέρυσι στη σκηνή του Θεάτρου Rex) συνέβη κάτι πραγματικά σπουδαίο. Αναβίωσε με τρόπο συγκινητικό μία ολόκληρη εποχή με ανθρώπους που επικοινωνούν με τα βλέμματα, τις εκφράσεις και τις κινήσεις. Η φετινή διανομή θα είναι ανανεωμένη.

Ο άνθρωπος απ’ το Παντόλσκ

Το Εθνικό Θέατρο, μετά την ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό της παράστασης “Ο άνθρωπος απ΄ το Παντόλσκ” του Ντμίτρι Ντανίλοφ σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, θα επαναλάβει την παραγωγή για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά στο Θέατρο Κιβωτός (από 20 Σεπτεμβρίου).

XΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Στο αστυνομικό θρίλερ παραλόγου, με κωμικά στοιχεία όπως χαρακτηρίζει το έργο ο σκηνοθέτης, έξι αεικίνητοι υπερταλαντούχοι ηθοποιοί σε μια ενοχλητική σάτιρα με καφκικές αναφορές που ασκεί κριτική στην κυρίαρχη κουλτούρα της εποχής μας που “επιβάλλει” να αντλείς ευχαρίστηση απ’ ό,τι ζοφερό σε περιβάλλει.

Da

Το πολυβραβευμένο έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Hugh Leonard

“DA” ανεβαίνει ξανά στο Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ, τον Οκτώβριο του 2023, ύστερα από την επιτυχία της προηγούμενης θεατρικής σεζόν.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ

Ο Γρηγόρης Βαλτινός ερμηνεύει τον ομώνυμο και πρωταγωνιστικό ρόλο που αγάπησε το κοινό. Μαζί του οι Μιχάλης Οικονόμου, Γιώργος Σουξές, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Λάμπρος Κωνσταντέας και Βασίλης Παπαδημητρίου. Στο ρόλο της μητέρας, η Ταμίλα Κουλίεβα.

"Σωτηρία με λένε"

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων παραστάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το έργο της Σοφίας Αδαμίδου "Σωτηρία με λένε", που ζωντανεύει στιγμές και αναμνήσεις από την πολυτάραχη και σχεδόν μυθιστορηματική ζωή της Σωτηρίας Μπέλλου, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Παπαγεωργίου, ανοίγει νέο κύκλο παραστάσεων από τις 19 Οκτωβρίου στο θέατρο Μικρό Χορν.

Η Κάτια Γκουλιώνη ΕΒΙΤΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ





Η Κάτια Γκουλιώνη ενσαρκώνει τη σπουδαία αυτή μορφή του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού με τρόπο αυθεντικά συγκινητικό.

Ο Γάμος

«Ο Γάμος» του Μάριου Ποντίκα, ένα έργο – σταθμός του Νεοελληνικού Θεάτρου, επανέρχεται από τον Οκτώβριο στην Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2022-2023. Σε μια εποχή που εξακολουθούν τις ειδήσεις να τις κατακλύζουν θέματα για γυναικοκτονίες, για άνιση και προσβλητική μεταχείριση, σε μια εποχή που δίνονται ακόμη συνεχώς μάχες για το δικαίωμα των γυναικών πάνω στο σώμα τους και τον αυτονόητο σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, το έργο συνεχίζει να μιλάει εξ ίσου καθαρά και δυνατά στους θεατές, όσο και τη στιγμή της συγγραφής του, αιχμηρό σαν ακονισμένο ξυράφι. Σκηνοθετεί η Ελένη Σκότη.

Ο κύκλος των χαμένων ποιητών

Ο "Κύκλος των χαμένων ποιητών" του Τομ Σούλμαν σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ήταν μία από τις παραστάσεις που μολονότι δεν ακούστηκαν αρκετά, σημείωσαν τεράστια επιτυχία στη σκηνή του θεάτρου Βρετάνια.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Για τον λόγο αυτό επιστρέφει φέτος δριμύτερη από τις 4 Οκτωβρίου στο δεύτερο της κύκλο. Ο Άκης Σακελλαρίου υποδύεται τον Τζον Κήτινγκ, τον αντισυμβατικό καθηγητή που όλοι θα θέλαμε να είχαμε. Ο Τάσος Χαλκιάς ερμηνεύει το ρόλο του συντηρητικού διευθυντή Νόλαν και ο Σπύρος Τσεκούρας αυτόν του τραγικού πατέρα κ. Πέρι. Μαζί τους – το πιο σημαντικό – οι μαθητές, ο πυρήνας δηλαδή του έργου που απαρτίζεται από έναν επίλεκτο θίασο ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς.

Αξύριστα πηγούνια

Ο Γιώργος Παλούμπης με τη γνωστή σκληρή ρεαλιστική του ματιά σκηνοθετεί για τρίτη χρονιά το κοινωνικό δράμα του Γιάννη Τσίρου “Αξύριστα Πηγούνια” και μας χαρίζει μία παράσταση άριστης ροής και υψηλών εντάσεων που αποτελεί κανονική γροθιά στο στομάχι. Παράλληλα, καταφέρνει με τη σκηνοθεσία του να κινείται γραμμικά μέσα στη σκληρότητα της συνθήκης του έργου, δε χάνει ωστόσο τις πτυχές εκείνες που δίνουν βάθος στην ιστορία και στα νοήματα του κειμένου.

ΕΒΙΤΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Τα "Αξύριστα πηγούνια" συνεχίζουν για τρίτο χρόνο στο Μικρό Χορν από 7 Οκτώβρη με τους Στάθη Σταμουλακάτο, Ηλία Βαλάση, Σπύρο Ασημένιο και Αντωνία Πιτουλίδου.

Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου

Η παράσταση Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου της Ορχήστρας των Μικρών Πραγμάτων σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη διέγραψε έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο στο ΠΛΥΦΑ με τους Γιώργο Κισσανδράκη και Ντένη Μακρή επί σκηνής και από 4 Οκτωβρίου εντάσσεται στον προγραμματισμό του θεάτρου Προσκήνιο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Στη γαλλική επαρχία της δεκαετίας του ’90, ένα αγόρι μεγαλώνει γνωρίζοντας τον ρατσισμό, τη βία, τη φτώχεια, την ομοφοβία, την απόρριψη του πατέρα. Είκοσι χρόνια αργότερα, το υλικό που συλλέχθηκε από την επώδυνη προσωπική διαδρομή του συγγραφέα - "εκδοτικό φαινόμενο" των γαλλικών γραμμάτων, Εντουάρ Λουί, μετουσιώνεται σε μια σπαρακτική όσο και ρεαλιστική κατάθεση ψυχής στο έργο "Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου".

Η παράσταση αυτή συνιστά ένα σπάνιο παράδειγμα πολιτικού θεάτρου. Και λέμε σπάνιο, γιατί τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι σκηνοθέτες εστιάζουν το βλέμμα τους σε υπαρξιακά ζητήματα και όχι σε πολιτικά, ξεχνώντας πως αυτά τα δύο είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. “Για τους κυρίαρχους η πολιτική είναι συνήθως "ζήτημα αισθητικής": ένας τρόπος να σκέφτονται τον εαυτό τους, ένας τρόπος να βλέπουν τον κόσμο, να συγκροτούν το πρόσωπό τους. Για εμάς, ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου”, λέει ο κεντρικός ήρωας αποτυπώνοντας με λόγο ρεαλιστικά κρυστάλλινο τη σχετικότητα και τη σπουδαιότητα του όρου πολιτική.

Ο Αμπιγιέρ

Στη σκιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πίσω από τις ιστορίες των παρασκηνίων ενός ετοιμόρροπου θεάτρου της αγγλικής επαρχίας, η ακλόνητη σχέση ενός μεγάλου ηθοποιού (Σερ) με τον αμπιγιέρ του (Νόρμαν) και των υπόλοιπων μελών του θιάσου, δημιουργούν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε εξουσιαστή και εξουσιαζόμενο.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης στο ρόλο του Σερ και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης στον ρόλο του πιστού Νόρμαν συναντώνται στην σκηνή του θεάτρου «Τζένη Καρέζη» για δεύτερη χρονιά από τις 11 Οκτωβρίου πλαισιωμένοι από έναν εξαιρετικό θίασο.

Μπλε καστόρινα παπούτσια και Αριστερόχειρες

Οι δύο παραστάσεις της ομάδας των 4frontal επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Μπέλλος.

Τα Μπλε καστόρινα παπούτσια θα παρουσιαστούν από 11 - 22 Οκτωβρίου, για 10 παραστάσεις. Πρόκειται για μια παράσταση των για τη ζωή και τα όνειρα των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στο μεταίχμιο της ιστορίας, με φόντο την Αθήνα της δεκαετίας του ΄60.

ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Οι Αριστερόχειρες, ένα ευφάνταστο μάθημα σύγχρονης ιστορίας που εστιάζει σε μία άγνωστη και σκοτεινή στιγμή του παρελθόντος, θα παρουσιαστούν από 1 - 29 Νοεμβρίου. Βασισμένο σε αληθινά ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα την περίοδο του Ελληνικού Εμφυλίου, πραγματεύεται την έννοια της συλλογικής μνήμης ενός λαού που αρνείται να κοιτάξει κατάματα το παρελθόν του και επιμένει να επαναλαμβάνει τα λάθη του.

Το στρίψιμο της βίδας Reloaded…

Ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν μεταφέρουν από τον Οκτώβριο για δεύτερη χρονιά επί σκηνής μία τολμηρή θεατρική εκδοχή του αριστουργήματος του Henry James «Το στρίψιμο της βίδας» στον Πολυχώρο Vault Theatre Plus.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Ένα γοτθικό θρίλερ τρόμου, εμπνευσμένο από το σπουδαίο έργο του Αμερικανού συγγραφέα, στο οποίο έχουν βασιστεί σημαντικές θεατρικές, αλλά και κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως «Η Έκτη Αίσθηση», «Οι Άλλοι», κλπ.

Ακροβατώντας μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης, λογικής και τρέλας, εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του θεατή ένα ακραίο παιχνίδι θανάτου, γεμάτο αγωνία, φόβο και ανατροπές ως και το τελευταίο λεπτό.

Άνδρες έτοιμοι για όλα

Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία και την καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, οι «Άντρες με τα όλα τους», επιστρέφουν ανανεωμένοι για 2η χρονιά από τις 13 Οκτωβρίου 2023 και για 40 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Βέμπο. H Θέμις Μαρσέλλου, η σκηνοθέτιδα όλων των μεγάλων μιούζικαλ, διασκεύασε και σκηνοθέτησε μία νέα παράσταση, προσαρμοσμένη στην σημερινή πραγματικότητα.

Σε μια Αθήνα, μετά την πανδημία και μέσα στην ενεργειακή κρίση, έξι άντρες εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, με μόνο κοινό το ότι μένουν στην ίδια γειτονιά, έχουν μείνει άνεργοι…

170 τετραγωνικά και Μακριά από Παιδιά

Δύο έργα του Γιωργή Τσουρή θα επαναληφθούν φέτος. Στο Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ-ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ από 12 Οκτωβρίου θα παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά το τελευταίο έργο του Γιωργή Τσουρή, «Μακριά από Παιδιά», Mια ιστορία για τα παιδιά που δεν έγιναν γονείς και για τους γονείς που παρέμειναν για πάντα παιδιά. Μια ιστορία για τον απλό, καθημερινό άνθρωπο, που μια μοιραία μέρα «συναντάει» τα όρια της ύπαρξής του.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Από τις 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ θα παρουσιαστούν μετά από 4 χρόνια αλλεπάλληλων SOLD-OUT και πάλι τα «170 τετραγωνικά (MOONWALK)». Τα «170 τετραγωνικά (MOONWALK)», με άξονα το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, ξεδιπλώνει μια ιστορία με πολύ αγωνία, χιούμορ και σκληρό ρεαλισμό, που συνδυάζει έντονες κωμικές και δραματικές στιγμές. Μια τραγωδία «για όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της διπλανής μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα αναγνωρίσιμες.

Μπαμπάδες με ρούμι

Η επιτυχία της βιτριολικής κωμωδίας του δίδυμου Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου τον προηγούμενο χειμώνα οδήγησε ολοταχώς στην επανάληψη της. Η Μαρια Λεκάκη, ο Κώστας Κόκλας, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Σοφία Βογιατζάκη, η Τζόυς Ευείδη και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι οι αντι-ήρωες της διπλανής πόρτας. Τi να κάνουν άραγε στο Θέατρο Αλίκη από 4 Οκτωβρίου; Μα φυσικά, σερβίρουν "Μπαμπάδες με ρούμι"!

Κάποιος να με προσέχει

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το "Κάποιος να με προσέχει” του Φρανκ Μακγκίνες ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά, σε νέο χώρο, στο θέατρο Βεάκη από τις 16 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ένα εξαιρετικά ανθρώπινο έργο -που περιγράφει προσεχτικά το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και πώς μπορείς να επιβιώσεις μέσα από μια αδιανόητα τραυματική ταλαιπωρία.”. Ο Αντίνοος Αλμπάνης επιστρέφει στον ανανεωμένο θίασο με τους Σωτήρη Σκάντζικα και Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Αθώος ή Ένοχος

Το δυνατό δικαστικό δράμα του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Jeffrey Archer, που ξεσήκωσε με την πλοκή του το θεατρικό Λονδίνο, επιστρέφει από τις 2 Οκτωβρίου στη σκηνή του θεάτρου Eliart σε απόδοση Κώστα Σπυρόπουλου και σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

GIORGOS KRIKOS

Μία ανατρεπτική παράσταση που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών, οι οποίοι καλούνται για δύο ώρες, να γίνουν ένορκοι στη δίκη και να αθωώσουν ή να καταδικάσουν τον κατηγορούμενο, βγάζοντας την τελική απόφαση.

Ταρτούφος

H παράσταση του Γιάννη Νταλιάνη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός από τις 23 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. 400 χρόνια μετά τη γέννηση του Μολιέρου, οι «σκοτεινές» λεγόμενες κωμωδίες του εξακολουθούν να διασκεδάζουν το κοινό και να εμπνέουν διαφορετικές γενιές σκηνοθετών για καινούργια και ανατρεπτικά ανεβάσματα.

Ο Γιάννης Νταλιάνης SPYROS PERDIOU

O Γιάννης Νταλιάνης, ο οποίος στο παρελθόν έχει δουλέψει ιδιαιτέρως πάνω στο έργο του Μολιέρου και πρόσφατα μας έδωσε μια έξοχη εκδοχή του έργου του Πιερ ντε Μαριβώ «Η Κληρονομιά», σκηνοθετεί ένα δυνατό θίασο 9 ηθοποιών στην έγκυρη μετάφραση του Ανδρέα Στάικου.

Μια άλλη Θήβα

Το "Μια άλλη Θήβα" του Σέρχιο Μπλάνκο που ανέβηκε πέρυσι στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου επαναλαμβάνεται και φέτος (από 2 Οκτωβρίου), λόγω της επιτυχίας που γνώρισε.

PATROKLOS_SKAFIDAS

Ένας συγγραφέας επισκέπτεται με ειδική άδεια στη φυλακή έναν 21χρονο, τον Μαρτίν, καταδικασμένο σε ισόβια για πατροκτονία. Ο συγγραφέας έχει σκοπό, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, να γράψει ένα έργο, που θα παρουσιαστεί στο θέατρο με ερμηνευτές τον ίδιο τον πατροκτόνο και τον συγγραφέα. Παρά την αρχική άδεια όμως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαγορεύει στον Μαρτίν να παίξει στην παράσταση. Έτσι ο συγγραφέας βρίσκει έναν νέο ηθοποιό, τον Φεδερίκο, που θα ερμηνεύσει το ρόλο του πατροκτόνου στο θέατρο.

Άρης

Η παράσταση που αγαπήθηκε και συγκίνησε κοινό και κριτικούς, ο «Άρης» της Σοφίας Αδαμίδου, με τον Τάσο Σωτηράκη στον ομώνυμο ρόλο.

ΕΒΙΤΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Η παράσταση που παρουσιάστηκε στον Τεχνοχώρο Cartel για 4 σεζόν και σε περισσότερες από τριάντα πόλεις και Φεστιβάλ, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ζυρίχη, επιστρέφει από τις 4 Οκτωβρίουυ στο θέατρο OLVIO στην Αθήνα.Ένα πολιτικό έργο που έγινε θεατρική παράσταση: Ο Άρης με τον σύντροφό του, τον Τζαβέλα, ο Άρης με το πιστόλι στον κρόταφο. Ο πρωτοκαπετάνιος που θυμώνει, οργίζεται, ξεσπά.

Τέλειοι ξένοι

Οι «Τέλειοι ξένοι», του Π. Τζενοβέζε, σε σκηνοθεσία Γιώργου Πυρπασόπουλου & Πέτρου Λαγούτη επιστρέφει αυτόν τον Οκτώβρη στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Η Μυρτώ Αλικάκη και ο Πέτρος Λαγούτης HARIS GERMANIDIS

Με πρωταγωνιστές γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς (αλφαβητικά) τους: Μυρτώ Αλικάκη, Πέτρο Λαγούτη, Δημήτρη Λιόλιο, Σοφία Μανωλάκου, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Γιώργο Χρανιώτη και στον ρόλο της μικρής κόρης την Έλενα Δελακούρα και ένα εξαιρετικό κείμενο που απέδωσε με έμπνευση και μεράκι η Ελεονώρα Μελέτη, οι Τέλειοι ξένοι φιλοδοξούν να ψυχαγωγήσουν το θεατρόφιλο κοινό μια ακόμη χρονιά και θα βρίσκονται στο θέατρο ΑΘΗΝΑ, Πέμπτη με Κυριακή, για όσους δεν τους είδαν ακόμη, αλλά και για όσους θέλουν να τους ξαναδούν.

Ο επισκέπτης

Ο "Επισκέπτης" του Ερίκ Eμμανουέλ Σμιτ σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα "Μιχάλης Κακογιάννης" από 11 Οκτωβρίου με τον Μάνο Βακούση στον ρόλο του επισκέπτη, τον Φώτη Θωμαΐδη στο ρόλο του Φρόιντ, τη Μαρία Παπαλάμπρου ως Άννα Φρόιντ και τον Δημήτρη Παπαδάτο στο ρόλο του αξιωματικού.

Μάνος Βακούσης, Φώτης Θωμαϊδης, Δημήτρης Παπαδάτος, Μαρία Παπαλάμπρου στον Επισκέπτη ΠΕΤΡΟΣ ΧΟΝΤΟΣ

Μυθοπλασία και αληθινά γεγονότα από τη ζωή του Φρόιντ, του πατέρα της ψυχανάλυσης, υπαρξιακά ζητήματα, ιδέες και αναζητήσεις συνθέτουν το κεντρικό κορμό του έργου το οποίο εντέλει αναζητά τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης, αλλά και τα μεγάλα ιδεολογικά και μεταφυσικά ερωτήματα της ύπαρξης.

Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον

Το τολμηρό πρώτο θεατρικό έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε η Βαλέρια Δημητριάδου για την ομάδα C for Circus την προηγούμενη σεζόν, το "Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον" επιστρέφει στο Σύγχρονο Θέατρο από τις 20 Σεπτεμβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

PATROKLOS_SKAFIDAS

Το έργο επικεντρώνεται σε μία από τις ισχυρότερες μορφές έμφυλης βίας, το sex trafficking μέσα από την ιστορία μιας κοπέλας που πέφτει θύμα ενός τέτοιου κυκλώματος. Παίζουν οι ηθοποιοί Αθηνά Αλεξοπούλου, Βαγγέλης Αμπατζής, Παναγιώτης Γαβρέλας, Κωνσταντίνος Κάππας, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Κοτταράκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Μαρία Προϊστάκη, Αθηνά Σακαλή, Θανάσης Χαλκιάς και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς

Η ομάδα GAFF και η βραβευμένη σκηνοθέτης Σοφία Καραγιάννη, μετακομίζουν στο Σύγχρονο Θέατρο και παρουσιάζουν για δεύτερη χρονιά το αφήγημα του Χρόνη Μίσσιου «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Η παράσταση παίχτηκε τη σεζόν 2022-2023 στο Θέατρο 104 με απόλυτα sold out και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τους πλέον έγκριτους κριτικούς θεάτρου, αλλά κυρίως αγαπήθηκε από το κοινό και απέδειξε ότι ο πολιτικός λόγος του Χρόνη Μίσσιου είναι πάντα επίκαιρος.

Ορφανά

Στο θέατρο 104 μετακομίζουν τα "Ορφανά" του Ντένις Κέλι σε σκηνοθεσία και -νέα- μετάφραση του Κωνσταντίνου Μάρκελλου, η οποία τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Θεατρικής Μετάφρασης Eurodram 2023.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ

Ο ίδιος πρωταγωνιστεί μαζί με τους Ελένη Στεργίου και Χρήστο Παπαδόπουλο σε ένα από τα πιο πολυπαιγμένα έργα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δραματουργίας και του in-yer-face theatre, που μιλά για το σπόρο της βίας που καλλιεργούν ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η απομόνωση.Παίζουν η Ελένη Στεργίου, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μάρκελλος και ο μικρός Κωνσταντίνος Σπανός.

Σκηνές από έναν γάμο

Χρειάστηκαν δυόμισι μήνες για να γράψω αυτές τις σκηνές. Μου πήρε μια ολόκληρη ενήλικη ζωή για να τις ζήσω” έλεγε ο Μπέργκμαν για το σπαρακτικό αριστούργημα του “Σκηνές από έναν Γάμο” που φέτος θα το δούμε το Σύγχρονο Θέατρο.

Νίκος Ψαρράς- Μαρίνα Ασλάνογλου στις Σκηνές από Έναν Γάμο SPYROS PERDIOU - NZSG PRODUCTIONS

Πράγματι, η ιστορία της Μαριάννε και του Γιόχαν αποτυπώνει με αδυσώπητη ειλικρίνεια και σχεδόν ντοκουμενταρίστικο ρεαλισμό τα στάδια της φθοράς και της παρακμής μιας συζυγικής σχέσης. Κρατώντας την δομή και τους υπέροχα ειρωνικούς τίτλους των «σκηνών», η Έλενα Καρακούλη σκηνοθετεί τη Μαρίνα Ασλάνογλου και τον Νίκο Ψαρρά σε μια παράσταση για το υπαρξιακό πεδίο συνάντησης, αλλά και σύγκρουσης με τον Άλλον.

Εγώ ο Μάρκος Βαμβακάρης

Για 5η σεζόν θα επαναληφθεί ο συγκλονιστικός μονόλογος της Νάση Τουμπακάρη ‘Εγώ ο Μάρκος Βαμβακάρης’’ σε μια σκηνοθεσία και ερμηνεία από τον Θανάση Παπαγεωργίου. Ο μονόλογος έχει κάνει ήδη περισσότερες από 350 παραστάσεις στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, την Κύπρο και φυσικά τη Σύρο, γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη.

Οι παραστάσεις αυτής της σεζόν θα ξεκινήσουν την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, πάντοτε στο Θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου που φέτος κλείνει 53 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αριθμός μοναδικός για ιδιωτικό θέατρο.

Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα

Ο καινούργιος θεατρικός μονόλογος του Βασίλη Κατσικονούρη «Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα», που χάρισε το βραβείο αναγνωστών καλύτερης αντρικής ερμηνείας για το 2022 στον Γιώργο Νινιό, επαναλαμβάνεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Σταθμός.

Τσιτάχ DIMITRIS VATTIS

Η καταξιωμένη στην Κύπρο ερμηνεύτρια και σκηνοθέτρια Ερμίνα Κυριαζή και ο διακεκριμένος ηθοποιός Γιώργος Νινιός ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αφηγηθούν μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση με κύρια θέματά της την ανδρική μοναξιά και τη ματαίωση, μαζί όμως με ένα βαθύ αίσθημα αξιοπρέπειας, ως πυξίδα και ως ύστατη νίκη σε πείσμα της ήττας και της φθοράς.

Nostalgia Generation

Η σύγχρονη κωμωδία για την - τόσο νέα αλλά και τόσο vintage - γενιά των millennials, μετά τα πολλαπλά sold-out την περασμένη άνοιξη, επιστρέφει για λίγες μόνο παραστάσεις στο θέατρο 104!

ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

Ενα sitcom ντοκιμαντέρ με live μουσική για όλους εκείνους που οι εξελίξεις τους ξεπέρασαν και ετοιμάζονται τόσο πρόωρα να “κάτσουν με τη νεολαία”. Αυτή η παράσταση / περφόρμανς / DIY συναυλία αρχίζει απροσδόκητα, συμβαίνει σε όλους τους χώρους του θεάτρου και περιλαμβάνει τη συνειδητή ή μη συμμετοχή του κοινού. Βάλτε ποτό, και περιηγηθείτε ελεύθερα στο χώρο (και στις αναμνήσεις) καθόλη τη διάρκεια της τρίωρης παράστασης.

Σκηνοθετεί η Βάσια Ατταριάν και πρωταγωνιστούν οι Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Ειρήνη Γεωργαλάκη, Ρωμανός Καλοκύρης, Μυρτώ Μακρίδη, Προμηθέας Nerattini-Δοκιμάκης, Ιωάννα Ραμπαούνη, Σεραφείμ Ράδης, Δημήτρης Τάσαινας, Μαρία Φιλίνη. Guest star: Κατερίνα Μαυρογεώργη