Διάσημοι που πέθαναν άφραγκοι

Κατέκτησαν την κορυφή αλλά δεν έμαθαν ποτέ να χειρίζονται το χρήμα σωστά. Το σκόρπησαν ή το κατανάλωσαν σε ουσίες, δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι ότι πέθαναν με λιγότερα λεφτά από όσα είχαν πριν τους χτυπήσει την πόρτα η δόξα.

Και ήταν και οι τέσσερις τραγουδιστές. Είδωλα μέχρι και σήμερα για όσους λατρεύουν την μαύρη μουσική -και τη μουσική γενικότερα. Αλλά με δύσκολο τέλος.

SAMMY DAVIS JR.

Ίσως να μην έχει υπάρξει ξανά στα χρονικά της ποπ κουλτούρας, άνθρωπος λιγότερο προορισμένος για να γίνει σούπερσταρ από τον Sammy Davis Jr. Και αυτό το λέμε με βάση τις συντηρητικές κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής, με βάση τους λόγους για τους οποίους έβρισκαν για να ρίχνουν πόρτα σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, προφανώς άδικα.

Ο Sammy Davis Jr. ήταν ένας μικρόσωμος μαύρος, ο οποίος είχε χάσει το αριστερό του μάτι σε τροχαίο ατύχημα, και ο οποίος μπήκε στις καρδιές του αμερικανικού κοινού όλων των χρωμάτων όταν ακόμη ο ρατσισμός ήταν στο απόγειό του. Ήταν μέλος του Rat Pack, της πιο κουλ παρέας της εποχής μαζί με τον Frank Sinatra και τον Dean Martin, σταρ του σινεμά, καθώς και τραγουδιστής με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του.

AP Photo/Bob Dear AP

Επίσης αποτελούσε μία σπάνια περίπτωση διάσημου μαύρου σταρ που προσηλυτίστηκε στον Ιουδαϊσμό και ήταν παντρεμένος με ένα μοντέλο απ’ την Σουηδία, σε μια εποχή που οι διαφυλετικές σχέσεις αντιμετωπίζονταν με καχυποψία.

Με λίγα λόγια, τα κατάφερε ακολουθώντας έναν πολύ διαφορετικό δρόμο και κόντρα στις κοινωνικές νόρμες της εποχές -και μπράβο του.

Μετά τον θάνατο του από καρκίνο το 1990, αποκαλύφθηκε όμως ότι όχι απλώς είχε χάσει τα πάντα, αλλά ότι είχε αφήσει και τεράστια χρέη στην εφορία ύψους άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τότε, σε μια περίεργη εξέλιξη, ένας τύπος από το Χόλυγουντ, του οποίου η άδεια οδήγησης είχε χαθεί πρόσφατα, ανακάλυψε ότι είχε χρησιμοποιηθεί από κάποιον για να νοικιαστεί ένα ντουλαπάκι αποθήκευσης στο όνομά του. Μέσα σε αυτό το ντουλαπάκι, οι αρχές βρήκαν έναν θησαυρό με πολύτιμα αντικείμενα που ανήκαν στον Davis, όπως vintage όργανα, ένα τζουκμπόξ και ένα παλιό πικάπ.

Η εφορία κατέσχεσε αμέσως τα περιεχόμενα του ντουλαπιού, και για κάποιον περίεργο λόγο, δεν ακολούθησε καμία σύλληψη για αυτό το αλλόκοτο περιστατικό.

WHITNEY HOUSTON

Υπάρχουν εμβληματικές τραγουδίστριες και μετά υπάρχει και η Whitney Houston. Το ομότιτλο ντεμπούτο της το 1985 πούλησε περισσότερα αντίτυπα από κάθε ντεμπούτο γυναίκας σόλο καλλιτέχνη που είχε ποτέ βγει μέχρι τότε (κάπου 13 εκατομμύρια δολάρια) και στη δεκαετία που ακολούθησε, συνέχισε να σαρώνει το ένα βραβείο μετά το άλλο.

Δυστυχώς, όμως έγινε γνωστή και για τον ταραχώδη γάμο της με τον συνάδελφό της, επίσης σταρ της R&B, Bobby Brown, και για τις μάχες της με τους εθισμούς που συχνά έβρισκαν χώρο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

AP Photo/Rene Macura, File AP

Και αυτές οι δύο συνθήκες, αποψίλωσαν άσχημα τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το 2012, η Houston πνίγηκε σε μια μπανιέρα ξενοδοχείου λίγο αφότου είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι είχε μαζέψει ένα εντυπωσιακό χρέος τα τελευταία της χρόνια, χρέος που υπερέβαινε κατά πολύ την αξία των 20 εκατομμυρίων δολαρίων της περιουσίας της. Στον απόηχο του θανάτου της, η αξία της περιουσίας της αυξήθηκε δραματικά στο βαθμό που όλα τα χρέη της ικανοποιήθηκαν.

Αν μη τι άλλο, ένα ειρωνικό τέλος στην έτσι κι αλλιώς τραγική και συχνά μπερδεμένη ιστορία της.

MARVIN GAYE

Ο θάνατος του θρυλικού τραγουδιστή της R&B, Marvin Gaye, ήταν από τους πιο σοκαριστικούς και θλιβερούς στην ιστορία της ποπ μουσικής. Μετά από χρόνια μάχης με τα ναρκωτικά, και έχοντας να αντιμετωπίσει απ' τη μια ένα μεγάλο χρέος στην εφορία και απ' την άλλη μια καριέρα σε ελεύθερη πτώση, ο Αμερικανός τραγουδιστής φαινόταν να παίρνει επιτέλους ξανά τα πάνω του. Αιτία το άλμπουμ "Midnight Love" και το σινγκλ "Sexual Healing", το οποίο έφτασε μέχρι το Νο. 3 στις αρχές του 1983.

Τον Απρίλιο του 1984, όμως, η διαρκώς προβληματική σχέση του με τον πατέρα του, θα έπαιρνε τραγική τροπή. Ένας καυγάς στο σπίτι τους έληξε με τον δεύτερο να πυροβολεί τον γιο του. O Marvin πέθανε επί τόπου, μια μέρα πριν από τα 45α γενέθλιά του.

AP Photo/Nancy Kaye AP





Λόγω όλων των προαναφερθέντων ζητημάτων του Gaye, και παρά τα χρόνια της επιτυχίας του ως καλλιτέχνης, πέθανε εντελώς άφραγκος χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Σε μια δικαστική ακρόαση στα τέλη Απριλίου 1984, ο δικηγόρος της οικογένειας είπε στον δικαστή ότι η περιουσία του Gaye ήταν αφερέγγυα και ότι η έκταση του χρέους του ήταν τέτοια που δεν ήταν σίγουρος για το πόσο χάλια πραγματικά ήταν.

Το μόνο που άφησε ο Gaye στον 18χρονο γιο του, Marvin Gaye III, ήταν μια εντολή που εκδόθηκε από το δικαστήριο και η οποία του παρείχε την εξουσία να ρευστοποιήσει τα ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα του και να πληρώσει ό,τι λογαριασμούς μπορούσε.

BILLIE HOLIDAY

Η Billie Holiday ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες που υπήρξε ποτέ και η ιστορία της -όπως τεκμηριώνεται στην αυτοβιογραφία της "Lady Sings the Blues"- είναι το υλικό απ’ το οποίο χτίζονται οι μύθοι. Από πόρνη και τραγουδίστρια στην ορχήστρα του Count Basie μέχρι σόλο καλλιτέχνης με τεράστια αποδοχή και επιρροή, και όλα αυτά μέσα σε δώδεκα χρόνια τη δεκαετία του 1930 και του '40, η Holiday εξελίχθηκε σε μια ανεπανάληπτη παρουσία στη μουσική σκηνή. Και μάλιστα, σε μια εποχή που η φυλετική προκατάληψη έτρεχε αχαλίνωτη στις ΗΠΑ, με την ίδια όμως να την αψηφά διαρκώς.

Η ηχογράφηση του "Strange Fruit" το 1939 (ένα "κατηγορώ" στον ρατσισμό) έγινε το κομμάτι-υπογραφή της -αλλά αυτός ο ρατσισμός ήταν που, δυστυχώς, συνέβαλε στον πρόωρο θάνατό της. Ρατσισμός που ενεργοποίησε τα χειρότερα στοιχεία του FBI.

Η Holiday πάλευε για χρόνια την ηρωίνη, γεγονός που την εξάντλησε οικονομικά και έκανε ζημιά στην καριέρα της, οδηγώντας τη μάλιστα να εκτίσει και μια σύντομη ποινή φυλάκισης στα τέλη της δεκαετίας του '40. Σύμφωνα με το βιβλίο “Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs”, το FBI -με επικεφαλής τον διαβόητο ρατσιστή Χάρι Άνσλινγκερ- κυνηγούσε την τραγουδίστρια για χρόνια, συνεχίζοντας να την ταλαιπωρεί ακόμη και όταν αργόσβηνε στο νοσοκομείο.

Εκεί θα πέθανε με μόνο 750 δολάρια σε μετρητά, δεμένα στο πόδι της και προορισμένα να δοθούν ως δώρο απ' την ίδια στις νοσοκόμες που την φρόντιζαν. Ήταν μόλις 44 ετών.