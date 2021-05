How to, Ημισκούμπρια edition: Ο Δημήτρης Μεντζέλος μας διδάσκει καθαρό ραπάρισμα

Ο Δημήτρης Μεντζέλος είναι ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού χιπ χοπ. Λεξιπλάστης ριμαδόρος, Ημίσκουμπρας από γεννησιμιού και πάνω απ' όλα δημιουργός και αφηγητής ιστοριών. Γιατί αυτό έκανε με τα Ημισκούμπρια. Σκάρωναν ιστορίες και παίρνοντας αφορμή από την επικαιρότητα, διακωμωδούσαν τα κακώς κείμενα της εποχής. Κάτι σαν το stand up comedy δηλαδή, before it was cool.

Σήμερα ο Δημήτρης συνεχίζει να φτιάχνει μουσικές, να κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο (πρόσφατα ξεκίνησε στο Samano Radio του θείου Λεωνίδα Κουτσόπουλου) και μας παρουσιάζει τα "Ραπαμύθια" του, που είναι αυτό που λέει το όνομά τους. Παραμύθια για παιδιά με ραπάρισμα.

Το "How To Everything" του Magazine του NEWS 24/7, τον βρήκε σε μια στιγμή απολογισμού, αναπόλησης αλλά και δημιουργικής ωριμότητας. Παρακάτω μπορείτε να κάνετε μαζί μας μια βουτιά στο σύμπαν των Ημισκουμπρίων, και να μάθετε πώς διαμορφώθηκε το ιδιαίτερο στυλ του Δημήτρη μέσα από τους στίχους τους. Γιατί πέραν από τη σάτιρά τους, τα ΗΜΙΖ κατάφεραν να γίνουν αποδεκτοί από όλους τους εν ελλάδι ράπερς, χωρίς να προσβάλλουν πότε κανέναν. Καθαρά και στακάτα δηλαδή. Ακόμη, θα ακούσετε τις ιστορίες πίσω από τις ιστορικές συνεργασίες των ΗΜΙΖ, αλλά και το πώς γράφτηκε ο "Κύρης του Σπιτιού", ένα κομμάτι που παραμένει -το λιγότερο- διαχρονικό.

HIGHLIGHTS:

-Τα πρώτα μου ραπαρίσματα ήταν στα αγγλικά και αργότερα έφτιαξα το "καμιά σαν τη Ματίνα"

-Πάντα προσπαθούσα ό,τι έλεγα να ακούγεται πεντακάθαρα, αυτό καθόρισε το στυλ μου

-Ο "Κύρης του σπιτιού" έπιασε ένα θέμα που τότε δεν το συζητούσε κανείς

-Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης ήταν ο παιδικός μου ήρωας, δεν το πίστευα όταν παίξαμε μαζί

-Αν ήμουν ήρωας κόμικ, σίγουρα θα ήμουν ο Τζόε Ντάλτον που τον έχω και τατού

-Στα 30 χρόνια των ΗΜΙΖ μπορεί να είμαι με "Π" πάνω στη σκηνή αλλά θα τα καταφέρω

"How to Everything": Κάθε Κυριακή στο Sunday Edition του NEWS 24/7, διαβάζοντας μπροστά και πίσω από τις "γραμμές" για όλα όσα αφορούν την καθημερινή ζωή μας. Εσείς, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να στέλνετε τις δικές σας ιδέες για τα επόμενα επεισόδια, με ένδειξη "how to" στο [email protected]

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις