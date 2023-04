Τελικά, ο οργασμός λύνεται με μαθηματική εξίσωση

Επειδή μπορεί να μη με πιστεύεις, κάνε μου τη χάρη και αναζήτησε στο διαδίκτυο το εξής: Σεξ, πάπιες και rock "n" roll: Μαθηματικό μοντέλο σεξουαλικής απόκρισης. Ή κάνε ένα click στο Χάος.

Για την ιστορία, το “Chaos An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science” είναι μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό, που ανήκει στην AIP Publishing -εξ ολοκλήρου μη κερδοσκοπική θυγατρική του Αμερικανικού Ινστιτούτου Φυσικής.

Οι μελέτες ελέγχονται από ομότιμους πριν δημοσιευθούν. Αφορούν μη γραμμικά συστήματα και περιγραφές, με τρόπο κατανοητό στους ερευνητές από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.

Όσα ακολουθούν δεν είναι φάρσα, αλλά προϊόν έρευνας, την οποία έκαναν ερευνητές από το University of Sussex of Mathematical and Physical Sciences.

Η μια από τις εξισώσεις του οργασμού. CHAOS AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE

Εμπνευσμένοι από τη χρήση των μαθηματικών για την ανάλυση και τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, συνδύασαν δεδομένα δεκαετιών για τη φυσιολογική και ψυχολογική διέγερση, ώστε να μοντελοποιήσουν τις βέλτιστες συνθήκες για την επίτευξη οργασμού.

Εσείς στο σπίτι, όλα καλά;

Tι είναι το μαθηματικό μοντέλο

H μαθηματική μοντελοποίηση είναι ένας τρόπος να παίρνουμε πληροφορίες που γνωρίζουμε για μια κατάσταση και να τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε προβλέψεις ή να λύνουμε προβλήματα.

Είναι η μελέτη και η κατανόηση συμπεριφοράς απλών ή πολύπλοκων συστημάτων, με τη χρήση μαθηματικών. Χρησιμοποιείται σε πολλά διαφορετικά πεδία (φυσική, βιολογία, οικονομικά κλπ) και εν πολλοίς βοηθά από την κατανόηση του πώς ‘συμπεριφέρεται’ ένας πύραυλος στο διάστημα έως το πώς εξαπλώνεται ένας ιός στον πληθυσμό.

Πώς μια εξίσωση μπορεί να βοηθήσει την εκσπερμάτιση

Για να απαντήσω στη βασική σου απορία, θα σου μεταφέρω όσα έγραψαν οι ερευνητές στην παρουσίαση της εργασίας τους.

“Τις τελευταίες δεκαετίες, τα μαθηματικά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη μελέτη μιας ποικιλίας προβλημάτων στην ανθρώπινη φυσιολογία, από την αναπνοή στην καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, το ενδοκρινικό, το νεφρικό και το γαστρεντερικό σύστημα, την ακοή και το εσωτερικό αυτί, τον αμφιβληστροειδή και την όραση και τους μύες.

Ταυτόχρονα, με το σεξ να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης από την αυγή του πολιτισμού, η μαθηματική μοντελοποίηση μιας σεξουαλικής απόκρισης ήταν μέχρι στιγμής σχεδόν ανύπαρκτη.

Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στο ότι το σεξ είναι ένα θέμα ταμπού, το οποίο για αιώνες εμπόδιζε τη συλλογή περιεκτικών και ακριβών δεδομένων σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές και τη δυναμική μιας σεξουαλικής απόκρισης”.

Όχι πια, αφού έχουν ήδη επιστρατευτεί μοντέλα για τους κύκλους σεξουαλικής απόκρισης, τα οποία ανέλυσαν οι επιστήμονες, βάζοντας και τη δική τους πινελιά.

Οι Yuliya Kyrychko και Konstantin Blyuss. UNIVERSITY OF SUSSEX

Όπως δήλωσαν οι μαθηματικοί Konstantin Blyuss και Yuliya Kyrychko “στο παρελθόν, οι ερευνητές προσπάθησαν να γράψουν ένα μοντέλο για να περιγράψουν τη φυσιολογική πορεία προς την κορύφωση, αλλά χωρίς επιτυχία.

Με βάση τα καθιερωμένα δεδομένα, καθώς και τη δική μας προηγούμενη δημοσιευμένη εργασία για τη μοντελοποίηση βιολογικών φαινομένων -όπως η επιδημιολογία και η ανοσία- αναπτύξαμε το πρώτο επιτυχημένο μαθηματικό μοντέλο σεξουαλικής απόδοσης.

Τα αποτελέσματά μας καλύπτουν τις φυσιολογικές και ψυχολογικές πτυχές που απαιτούνται για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα. Ενισχύουν και αποδεικνύουν μαθηματικά, υπάρχουσες μελέτες για την ψυχολογία του σεξ.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων -ίσως και μηνύσεων- οι ερευνητές τόνισαν πως δεν μπορούν να εγγυηθούν τον οργασμό για όλους, κάθε φορά.

“Η ελπίδα μας είναι να ‘πειράξουμε’ τις πιθανότητες λίγο περισσότερο υπέρ κάποιου, βάσει των δεδομένων”.

Ποιο είναι το σημαντικότερο εύρημα

Οι Blyuss και Kyrychko ξεχώρισαν το γεγονός ότι η υπερβολική ψυχολογική διέγερση από νωρίς μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την επίτευξη οργασμού, ως αυτό που θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

“Με απλά λόγια, τα ευρήματά μας μπορούν να συνοψιστούν ως ‘μην το πολυσκέφτεστε’”.

Το συγκεκριμένο δίδυμο κατάφερε να κάνει κάτι που δεν είχε επιτύχει κάποιος έως τώρα: να βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει μαθηματικά μοντέλα για να προβλέψει εάν κάποιος θα φτάσει στην κορύφωση.

Και ναι, χρησιμοποίησαν αρσενικά για να τεστάρουν τις θεωρίες τους “γιατί συνήθως είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσουν”.

Πολλοί ωστόσο, είχαν βιώσει σεξουαλική δυσλειτουργία κάποια στιγμή στη ζωή τους και έτειναν να έχουν πολύ απλούστερο κύκλο διέγερσης. Επομένως έγιναν το καλύτερο σημείο εκκίνησης για τους ερευνητές να δημιουργήσουν αυτές τις εξισώσεις.

“Τα ευρήματά μας ρίχνουν φως σε ένα θέμα που είναι κοινωνικό ταμπού. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να έχει χρήσιμες εφαρμογές για την κλινική θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Με όσα μάθαμε από αυτή τη μελέτη, σκοπεύουμε να μοντελοποιήσουμε μαθηματικά τη γυναικεία σεξουαλική απόκριση, η οποία είναι φυσιολογικά –και μαθηματικά– είναι πιο περίπλοκη από την ανδρική”.

Μια από τις πράξεις που 'δίνουν' την τεχνογνωσία της σεξουαλικής κορύφωσης. CHAOS AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE

Πώς έγινε η έρευνα

Οι ανησυχοι ερευνητές ανέπτυξαν τις εξισώσεις τους, αναλύοντας δεδομένα γύρω από τα τέσσερα στάδια του ανδρικού κύκλου διέγερσης: σεξουαλική διέγερση, υψίπεδο, οργασμός και αποφασιστικότητα.

Μία από τις κύριες μελέτες που εξέτασαν οι ερευνητής από το University of Sussex, ήταν η εμβληματική μελέτη του 1966 πίσω από τη θεωρία Masters-Johnson του κύκλου σεξουαλικής απόκρισης.

Περιλάμβανε δεδομένα από 10.000 σεξουαλικές πράξεις, που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο μεταξύ 382 γυναικών και 312 ανδρών.

Στη συνέχεια, η ομάδα συνέκρινε τα αποτελέσματά της με έρευνα από την Ολλανδία που χρονολογείται από το 2006.

Σε αυτές τις εργασίες, οι ερευνητές έβαλαν συναινούντες συμμετέχοντες σε μηχανές fMRI (Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού) και παρακολούθησαν τις νευρολογικές τους αλλαγές, καθώς εκτελούσαν σεξουαλικές πράξεις και έφταναν στην κορύφωση.

Το μοντέλο έλαβε επίσης υπόψη την έρευνα για φαινόμενα όπως η αυθόρμητη διέγερση κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι απαντήσεις των ανδρών με τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού και τα ‘υγρά όνειρα’.

Εξετάζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, οι επιστήμονες κατέληξαν σε δύο διαφορετικές μαθηματικές εξισώσεις:

μια που ασχολείται με τους ψυχολογικούς παράγοντες που εμπλέκονται και

μια που ασχολείται με τη φυσιολογική πλευρά των πραγμάτων.

Προφανώς και δεν μπορείς να πάρεις αυτό που θα δεις και να το χρησιμοποιήσεις την ώρα της ‘κρίσης’.

Εν τούτοις, οι ερευνητές έπρεπε να χαρτογραφήσουν τις συνθήκες που οδηγούν ή δεν οδηγούν σε κύκλο διέγερσης και τον οργασμό. Κάτι που “μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των σεξουαλικών προβλημάτων, στο μέλλον”.

Επειδή η σεξουαλική δραστηριότητα κάθε ατόμου περιλαμβάνει διαφορετικά ερεθίσματα, η ομάδα έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτό που είναι γνωστό ως “στοχαστικότητα” (φαινόμενα της τυχαιότητας που μπορούν να αναλυθούν στατιστικά).

“Είμαστε σε θέση να βρούμε βέλτιστα στοχαστικά μονοπάτια διαφυγής που δείχνουν πώς μια σεξουαλική απόκριση εξελίσσεται προς έναν οργασμό, υπό την επίδραση μικρών στοχαστικών διαταραχών” κατέληξαν και μετά υποσχέθηκαν ότι σύντομα θα έχουν τις εξισώσεις και για τις γυναίκες.